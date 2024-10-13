المانع: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا اللوجستية وتوسيع نطاق خدماتنا في السوق السعودية، وستُمكِّننا هذه المستودعات الستة الجديدة، المبنية وفقاً لأعلى معايير التخزين الدولي GDP، من تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة بكفاءة وفعالية أكبر"

جدة، المملكة العربية السعودية: في خطوة جديدة لتعزيز حضورها على الساحة المحلية، أعلنت شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة منذ عام 1979، اليومَ توقيعها اتفاقية جديدة مع شركة الأخشبان للتطوير والاستثمار العقاري؛ وذلك على هامش الدورة الافتتاحية من "المنتدى اللوجستي العالمي 2024"، الذي تُنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة السعودية الرياض في الفترة الواقعة بين 12 و14 أكتوبر 2024.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم شركة الأخشبان للتطوير والاستثمار العقاري بتطوير 6 مستودعات جديدة لصالح شركة "الجهات الأربع" السعودية؛ وذلك بمساحة تخزين إجمالية تزيد عن 12 ألف متر مربع وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة في التخزين الدولي GDP.

وفي تعليق له، بهذه المناسبة، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة "الجهات الأربع": "تأتي هذه الاتفاقية مع شركة الأخشبان للتطوير والاستثمار العقاري لتُشكّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدراتنا اللوجستية وتوسيع نطاق خدماتنا في السوق السعودية. وستُمكِّننا هذه المستودعات الستة الجديدة، المبنية وفقاً لأعلى معايير التخزين الدولي GDP، من تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة بكفاءة وفعالية أكبر. ونؤكد مجدداً التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والمساهمة في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً".

ومن جانبه، قال فيصل نامي السلمي، مدير قطاع الاستثمار في شركة الأخشبان للتطوير والاستثمار العقاري: "ننظر إلى هذه الاتفاقية بصفتها خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية. إن تطويرنا لهذه المستودعات الستة وفقاً لأعلى معايير التخزين الدولي GDP يعكس التزامنا بتقديم حلول عقارية مبتكرة تدعم النمو والتطور الاقتصادي. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين شركة الجهات الأربع من تلبية احتياجات عملائها بكفاءة أعلى، والمساهمة معاً في تحقيق رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً".

الجدير بالذكر أن شركة الأخشبان للتطوير والاستثمار العقاري هي شركة سعودية رائدة متخصصة في مجال التطوير العقاري والاستثمارات المتنوعة. تلتزم الشركة بتقديم حلول عقارية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في تطوير البنية التحتية للمملكة العربية السعودية. تتميز الأخشبان بخبرتها الواسعة في تطوير المشاريع العقارية المتكاملة، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والصناعية واللوجستية. تسعى الشركة دائمًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية والالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. بفضل فريق عملها المحترف وشراكاتها الاستراتيجية، تساهم الأخشبان بشكل فعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، أُسِّسَت في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: (IATA) و(FIATA)، و(IAM)، و(FIDI).

وبدأت شركة الجهات الأربع أعمالها بنقل الدبلوماسيين وكبار الشخصيات والمقيمين في السعودية وخارجها. ونظراً إلى ارتفاع الطلب العام لخدماتها، نقلت إدارة الجهات الأربع الشركة إلى مستويات عليا من خلال دفع عجلة التطور لتصبح واحدة من أكثر الشركات اللوجستية تفرداً في أوائل الثمانينات؛ إذ أنجزت العديد من المشاريع بمختلف القطاعات، ومنها: مصافي النفط، وتحلية المياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والكهرباء، والبتروكيماويات، إضافة إلى القطاع الدبلوماسي.

وتشمل خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة التي تُقدمها شركة الجهات الأربع: النقل الداخلي والدولي، ونقل الأثاث، والتخزين، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخليص الجمركي، والتعبئة والتغليف، واللوجستيات الباردة، والشحن الدولي الجوي والبحري. وتُقدم الشركة خدماتها اللوجستية لقطاعات عديدة، ومنها: المشاريع، والإنشاءات الهندسية، والمعارض والفعاليات، ومصافي النفط والكيماويات، والصناعات العامة، والمشاريع الضخمة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والأغذية، والضيافة.

نبذة عن شركة "الجهات الأربع"

أُسِّسَت شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: (IATA) و(FIATA)، و(IAM)، و(FIDI).

بدأت شركة الجهات الأربع أعمالها بنقل الدبلوماسيين وكبار الشخصيات والمقيمين في السعودية وخارجها. ونظراً إلى ارتفاع الطلب العام لخدماتها، نقلت إدارة الجهات الأربع الشركة إلى مستويات عليا من خلال دفع عجلة التطور لتصبح واحدة من أكثر الشركات اللوجستية تفرداً في أوائل الثمانينات؛ إذ أنجزت العديد من المشاريع بمختلف القطاعات، ومنها: مصافي النفط، وتحلية المياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والكهرباء، والبتروكيماويات، إضافة إلى القطاع الدبلوماسي.

وتتيح شراكات الجهات الأربع وعلاقاتها المتينة في الأسواق الدولية إمكانية تقديم خدماتها من كل وجهةٍ يُمكن تصورها على وجه الكوكب وإليها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التحف والأعمال الفنية، والفعاليات المباشرة، والأمتعة الشخصية، والأدوية والمستحضرات الطبية، والبضائع العامة، والبضائع القابلة للتلف، والمواد الخطرة. وتشمل خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة التي تُقدمها شركة الجهات الأربع: النقل الداخلي والدولي، ونقل الأثاث، والتخزين، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخليص الجمركي، والتعبئة والتغليف، واللوجستيات الباردة، والشحن الدولي الجوي والبحري. وتُقدم الشركة خدماتها اللوجستية لقطاعات عديدة، ومنها: المشاريع، والإنشاءات الهندسية، والمعارض والفعاليات، ومصافي النفط والكيماويات، والصناعات العامة، والمشاريع الضخمة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والأغذية، والضيافة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الجهات الأربع:

https://arabic.fourwinds-ksa.com/

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