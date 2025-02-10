دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أربع جوائز متميزة خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2024"، وذلك تقديراً لأداء المصرف القوي وريادته في القطاع المصرفي وتميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعاملين.

فقد حصل "الإمارات الإسلامي" على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024" تقديراً لأدائه المتميز في مختلف الفئات المصرفية ولتشجعيه على طرح الحلول المصرفية الإسلامية المتنوعة في جميع أنحاء الدولة. واستمر المصرف في تقديم هذه الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على خدمة المتعاملين وابتكار المنتجات والتقدم الرقمي، بما يعزز دوره كمصرف رائد في القطاع المصرفي.

بالإضافة إلى ذلك، حصل المصرف على جائزة "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024" لالتزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. ومن خلال منتجاته المصرفية المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصاته الرقمية وفريقه المتميز من الخبراء، ينشط المصرف في خدمة أكثر من 40,000 شركة صغيرة ومتوسطة، حيث تتعامل واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع "الإمارات الإسلامي"، مما يؤكد على صدارة العروض القيمة التي يقدمها المصرف للمتعاملين. وقد أطلق "الإمارات الإسلامي" مسبقاً العديد من المبادرات لدعم وتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم المصرف حسابات مصرفية متخصصة، بما في ذلك "حساب سيدات الأعمال"، وهي حزمة حسابات مصممة خصيصاً لرائدات الأعمال في الدولة، وحساب "أبشر" الإماراتي، المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المتميزة للشركات الناشئة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يواصل "الإمارات الإسلامي" الاستثمار في التحول الرقمي بما يحقق الكفاءة التشغيلية، من خلال أكثر من 45 خدمة متاحة على منصة "بيزنس أونلاين" businessONLINE، و90% من الحسابات الجديدة تم إضافتها من خلال الرحلة الرقمية المساعدة. كما أقدم المصرف في رحلة التحليلات المتقدمة لزيادة تخصيص احتياجات المنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة وشارك في اتفاقيات تعاون استراتيجي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وتقديراً لدمج المصرف لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الخدمات المصرفية الإسلامية وتعزيز الممارسات المالية الأخلاقية والمستدامة التي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الحديثة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حصل "الإمارات الإسلامي" على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 2024". وتأكيداً على التزامه بالتمويل الإسلامي المستدام، أصدر المصرف أول صكوك استدامة له على الإطلاق لمدة خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في مايو 2024. وكان هذا الإصدار بمثابة إنجاز كبير لقطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث حظي باهتمام كبير من المستثمرين العالميين، وعزز التزام المصرف بجهود التصدي للتغير المناخي من خلال تقديم حلول إسلامية مستدامة للمتعاملين.

وأخيراً، أشادت لجنة التحكيم بتركيز المصرف القوي على التحول الرقمي من خلال منصته الآمنة سهلة الاستخدام للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ليحصل على جائزة "أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 2024". وعلى مر السنين، عزز النهج المبتكر الذي يتبعه المصرف تجربة المتعاملين وأرسى معياراً جديداً للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في "لإمارات الإسلامي": "باعتبارنا مصرفاً إسلامياً محلياً، فإنه يسعدنا ويشرفنا الحصول على هذه الجوائز العالمية المتميزة. ويمثل سعينا الدائم لإطلاق مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية للمتعاملين أحد المكونات الرئيسية لنجاحنا، مدعوماً بتجارب مصرفية سلسة تضع المتعاملين في المقام الأول وتثري تجربتهم. نتطلع إلى مواصلة مساعينا لتزويد المتعاملين بأفضل الخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة من خلال المنتجات والخدمات المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

ومن جانبه، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "إننا في غاية الفخر والامتنان للفوز بهذا التقدير الكبير ضمن ’جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2024‘. لقد ساهم ’الإمارات الإسلامي‘ بشكل كبير في تعزيز مكانة الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان سعينا نحو الابتكار أحد المكونات الرئيسية لنجاحنا على مدار السنوات القليلة الماضية. كما لعبنا دوراً رئيسياً على مر السنين في إرساء معايير جديدة لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كان ذلك من خلال إطلاق منتجات وخدمات جديدة أو مبادرات رقمية أو عروض الاستدامة."

وتهدف "جوائز التمويل الإسلامي العالمية" التي تجمع تحت مظلتها رواد صناعة الصيرفة الإسلامية حول العالم إلى تكريم المؤسسات الناجحة وصاحبة الأداء المتميز في القطاع حول العالم. وتنظم حفل الجوائز سنوياً مجلة "وورلد فاينانس" المالية الصادرة عن "وورلد نيوز ميديا" في المملكة المتحدة. وتضم لجنة تحكيم الجائزة عدداً من كبار الصحفيين المتخصصين في شؤون المال والأعمال، ويحظى هؤلاء بدعم فريق بحثي متخصص وجمع آراء القراء وتجاربهم لتقديم الترشيحات للجنة التحكيم.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

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