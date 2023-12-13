القمة تستضيف نخبة من الخبراء والقادة والمسؤولين من قطاع الضيافة في المملكة خلال الفترة من 29 أبريل حتى 1 مايو 2024 في فندق الفيصلية بالرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة العام 2023 من فعاليات "قمة مستقبل الضيافة" في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت حضور أكثر من 1100 وفد من أكثر من 35 دولة، يعود الحدث الاستثماري الأبرز والأكثر تأثيراً في مجال الضيافة لتنعقد فعالياته مجدداً في فندق الفيصلية بالرياض خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2024.

وتجمع قمة مستقبل الضيافة، التي جرى إطلاقها للمرة الأولى بالشراكة مع أمانة مجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية عام 2020، نخبة من القادة والمسؤولين وصناع القرار والشخصيات المؤثرة من مجتمع الاستثمار في مجال الضيافة لمناقشة عدد من المواضيع الهامة مثل التنمية والاستثمار، وريادة الأعمال، والاستدامة والابتكار، ورأس المال البشري، إلى جانب تسليط الضوء على النمو والازدهار الذي يشهده قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة. وتعد هذه القمة التي تحظى بدعم الرعاة المضيفين فندق الفيصلية وشركة الخزامى للاستثمار، هي الفعالية السابعة التي تنظمها شركة "ذا بينش" العالمية المتخصصة بتنظيم الفعاليات في السوق السعودية.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" المنظمة للقمة: "يُسعدنا أن نرحب مرة أخرى بفندق الفيصلية وشركة الخزامى للاستثمار كرعاة مضيفين للقمة بعد النجاح الكبير التي شهدتها دورة هذا العام في فندق الفيصلية. إن أهداف قمة مستقبل الضيافة السعودية تتناغم بشكل استراتيجي مع رؤية السعودية 2030، حيث سيركز برنامج القمة على عدد من المجالات الهامة مثل التطوير والتنمية المستدامة لقطاع الضيافة في المملكة، وسيبرز أهمية تبني التكنولوجيا، وجهود تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع، إلى جانب استكشاف آفاق الاستثمار والدور الهام لهذا القطاع في خلق فرص العمل الجديدة".

وستتناول أعمال قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية 2024 آخر التطورات التي يشهدها قطاع الضيافة في المملكة تحت شعار "نستثمر اليوم معاً في المستقبل"، حيث ستتضمن مسارات تركز على توجهات الاستثمار في قطاع الضيافة، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، ورأس المال البشري.

من جانبها، قالت تانيا ميلنر، مديرة الإنتاج في قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية: "اجتمعت اللجنة الاستشارية الخاصة بقمة مستقبل الضيافة في العاصمة الرياض الشهر الماضي لمناقشة وصياغة برنامج القمة، ونتطلع إلى تطوير مساهماتهم القيمة فيما يخص المواضيع التي ستتم مناقشتها وقائمة المتحدثين المشاركين في جدول أعمال القمة التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام".

وإلى جانب الجلسات والفعاليات الرئيسية، تستضيف القمة أيضاً عدداً من المعارض والفعاليات الأخرى مثل المعرض الدولي لعلامات الضيافة السعودية التي ستعرض أبرز مشاريعها وفرصها الاستثمارية، والمنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم الذي يجمع بين المستثمرين والمشغلين في مجال المطاعم، بالإضافة إلى جلسات طلابية مخصصة، وتجارب للقاء والتواصل واستكشاف فرص الأعمال. كما ستعقد مرة أخرى جولات المأكولات الخاصة بالمنتدى العالمي للاستثمار بالمطاعم والتي تنظمها نخبة من مفاهيم المطاعم المبتكرة في قطاع المأكولات في المملكة العربية السعودية. وستشهد القمة كذلك استضافة منطقة مخصصة للشركات الناشئة التي سيقوم خلالها عدد من رواد الأعمال باستعراض أفكارهم التجارية أمام لجنة تحكيم تتألق من عدد من المستثمرين المرموقين.

وقال خالد سعود أبو حميد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع شركة "ذا بينش" مرة أخرى كراعي مضيف لأعمال قمة مستقبل الضيافة القادمة في المملكة العربية السعودية. نتطلع لاستقبال الوفود المختلفة، واستضافة قمة ناجحة تتجاوز كل التوقعات وتعكس التزامنا بتسهيل الجهود التعاونية ودفع عجلة التقدم داخل مجتمع الاستثمار في مجال الضيافة".

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نبذة عن شركة "ذا بينش" للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا عريقاً في تنظيم مؤتمرات الاستثمار الرائدة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المؤتمرات في "عقد الصفقات"، والارتقاء بأساليب التواصل والتعاون بين الأعمال. وقد اكتسبت "ذا بينش" سمعة طيبة في تنظيم مؤتمرات ولقاءات مبتكرة وذات تأثير كبير في صناعة السياحة والضيافة العالمية.

وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن، جمعت الفعاليات المرموقة التي تنظمها شركة "ذا بينش" نخبة من القادة الحكوميون، والممثلين عن الوزارات السياحية، وجمعيات السفر والسياحة العالمية، وأشهر العلامات الفندقية العالمية، ونخبة من المالكين والمستثمرين، وسلاسل المطاعم الشهيرة، وشركات وهيئات الطيران المختلفة، والشركات المطورة للوجهات السياحية، ومدراء الأصول، والمجموعات المالية، والاستشارية. وتشمل هذه الفعاليات كل من "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي"، و"المؤتمر الإفريقي للاستثمار الفندقي"، و"المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم"، و"مؤتمر مستقبل الضيافة"، و"منتدى أدريا للفنادق"، ومنتدىIDEEA ، ومنتدى AviaDev ، ومنتدىRENEW ، والتي يقوم خلالها نخبة من أبرز اللاعبين في صناعة الضيافة والسياحة العالمية بالتواصل وتبادل الأفكار والمعارف المتعلقة بتطوير هذا القطاع واستكشاف ما يزخر به من فرص واعدة للنمو. لمعرفة المزيد حول الشركة، يمكن زيارة thebench.com.

قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية

التاريخ: 29 أبريل – 1 مايو 2024

المكان: فندق الفيصلية، الرياض، المملكة العربية السعودية

الرعاة: فندق الفيصلية، وشركة الخزامى للإدارة القابضة كرعاة مضيفين؛ بهيج، ومجموعة بوتيك، هيلتون، وكيرتن هوسبيتاليتي، ووزارة السياحة، ونيوم، ومجموعة فنادق راديسون، وشركة آيكون السعودية كرعاة بلاتينيين؛ كلوب ميد، وماريوت إنترناشيونال، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم، وفنادق روتانا كرعاة زمرديين؛ أليف للضيافة؛ وكولير، وكومباس بروجيكت كونسلتنج، ودار الهندسة، ودومس مانجمنت هاوسينغ، آي إتش سي إل، ونايت فرانك، وليفا، وماينور هوتيلز، وكو هوتيلز، وروف هوتيلز، ووايت ووتر، وفنادق ومنتجعات ويندهام كرعاة ذهبيين. وإتش في إس، وإس تي آر، وتايم هوتيلز، وفولتير باي إيجس كرعاة فضيين، وفورسايت كريتيف كشريك البيانات للمنتدى العالمي للمطاعم.

نبذة عن فندق الفيصلية

من موقعه الفريد وسط حي العليا المرموق، يجسد فندق الفيصلية دفء الضيافة العربية ورقيها في الرياض. يضم الفندق 325 غرفة وجناحًا مصممة وفق أرقى المستويات، وتمتاز جميعها بخدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة، كما يضم الفندق مجموعة من خيارات الطعام الشهية، وسبا مخصص للسيدات حاصل على جوائز عالمية، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية يضم أحدث التجهيزات. صممت قاعات الاجتماعات القابلة للتخصيص في الفندق والتي تبلغ مساحتها 6.300 متر مربع لاستضافة مختلف الأحداث والفعاليات. يُعد فندق الفيصلية من المعالم المتميزة في الرياض التي تقع بجوار عدد من المعالم البارزة مثل برج الفيصلية ومركز مود مول، بالإضافة إلى عدد من مناطق الجذب الرئيسية الأخرى في الرياض.

نبذة عن الخزامى للاستثمار

حصدت شركة الخزامى للاستثمار العديد من الجوائز الدولية على مدى أكثر من 25 عاماً، وحصلت الشركة في العام 2019 على لقب "شركة الضيافة الفاخرة الرائدة في المملكة العربية السعودية من قبل جوائز السفر العالمية. تدير شركة الخزامى للاستثمار حالياً خمسة فنادق مرموقة، بما في ذلك فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية بالرياض؛ وفندق ومارينا البيلسان، وفيوز فندق وريزدنسز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والبستان ريزيدنس بالرياض.