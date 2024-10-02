أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن رعايتها كشريك أساسي في النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية، التي تأتي تحت شعار "بيننا أبطال"، يمثل هذا الحدث الرياضي الأكبر والأهم من نوعه في المملكة، والذي يتم تنظيمه كجزء من المبادرات الرياضية الشاملة المنبثقة من رؤية السعودية 2030. تأتي مشاركة بوبا العربية في إطار حرصها الدائم على توفير أفضل وأرقى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لزيادة القدرة اللياقية والأداء، بهدف المساهمة في تعزيز تجربة المشاركين الرياضيين.

كما تأتي مشاركة بوبا العربية في رعاية هذا الحدث، انطلاقًا من التزامها بدعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى دورها الهادف والفعال في تعزيز الوعي الصحي في المجتمع، فكانت قد أطلقت شركة بوبا العربية برنامج "حياتك صح" في عام 2022، بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحقيق مستهدفات الرؤية بتحسين جودة الحياة لكل أفراد المجتمع، كما يشجّع البرنامج على تبني العادات الصحية السليمة، من خلال تدشين جلسات تعليمية تفاعلية وجذابة، وجلسات تدريب افتراضية، بحضور أطباء واختصاصيين لموقع الفعالية؛ للإجابة على تساؤلات الحاضرين.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس/ علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن فخره برعاية "دورة الألعاب السعودية 2024" كشريك أساسي قائلاً: " تعد دورة الألعاب السعودية فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة في القطاع الرياضي والصحي، مضيفاً أن الشركة دائما ما تسعى لتعزيز أنماط الحياة الصحية في المملكة، فمن خلال برنامج "حياتك صح" الذي يتوج جهود بوبا العربية في التشجيع على تبني العادات الصحية السليمة، يساهم هذا البرنامج في تعزيز الوعي الصحي، ويشجّع على تبني العادات الصحية السليمة، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد أهداف رؤية المملكة 2030."

وأضاف شنيمر: "أن دعم الشركة لدورة الألعاب السعودية يأتي في ظل سعينا لتمكين الأنشطة الرياضية المختلفة وتسليط الضوء على أهميتها بالنسبة للشباب، إلى جانب أهميتها التي تتركز على اكتشاف المواهب السعودية، كما تعكس رعايتنا كشريك أساسي في دورة الألعاب السعودية لعام 2024، التزامنا بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاعين الرياضي والصحي، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في هذين القطاعين."

تعد النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024، واحدة من أضخم الأحداث الرياضية الوطنية بالمملكة فرصة مميزة للاحتفال بمزيج من الرياضة والثقافة، حيث تضم الدورة أكثر من 6 آلاف رياضي مشارك، وتستضيف 53 رياضة مختلفة، تحت إشراف أكثر من 2000 مشرف إداري وفني يمثلون أكثر من 200 ناد من جميع أرجاء السعودية، مما يساهم في خلق جيل من الرياضيين الذين يمكنهم تمثيل المملكة في منصات رياضية دولية مختلفة، مع إظهار قدرات المملكة في الاستضافة.

الجدير بالذكر أن بوبا العربية تؤكد على حضورها القوي في مختلف وأبرز الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة منذ زمن، لتعزيز الوعي الصحي وتحسين مفهوم ومنطلق الصحة في المجتمع. حيث شاركت في العديد من البطولات بجانب تنظيمها للعديد من المبادرات الثقافية والصحية والتوعوية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

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نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشراكة بين بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث أسست شركة بوبا للرعاية المتكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية باستخدام أحدث الوسائل التقنية بينها عيادة بوبا الرقمية واستقطاب أطباء سعوديين في مختلف تخصصات طب الأسرة و الباطنة والنساء والولادة ورعاية الأمراض المزمنة.

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في نسب التوطين لأكثر من xx%.