يُعزى النمو إلى النجاح في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث باعت "جيلي" 3392 مركبة في النصف الأول من عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "جيلي" للسيّارات عن أحدث أرقام مبيعاتها. ففي النصف الأوّل من عام 2024، وصل إجمالي مبيعات الشركة إلى 955730 سيّارة، بزيادة نسبتها 41 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. والملفت أنّ السوق خارج الصين حقّقت أداءً استثنائيًا، بحيث بلغت مبيعات "جيلي" الدولية 197428 سيّارة، بزيادة تفوق 67 في المئة على أساس سنوي. ويُمثّل هذا النمو رقمًا قياسيًا تاريخيًا للشركة.

وتعليقًا على هذا الأداء المُبهر لمبيعات "جيلي"، قال ييكانغ دينغ (لوكاس)، مدير المبيعات الإقليمي لشركة "جيلي" للسيّارات في الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نشهد هذا النمو غير المسبوق لعلامة 'جيلي' حول العالم. تُبيّن هذه الأرقام المُدهشة أنّ القيمة العالية التي تقدّمها 'جيلي' تلقى إقبالًا سريعًا على مستوى العالم. وجاء نموّنا في الشرق الأوسط مدفوعًا بشراكاتنا مع وكلاء معُتمدين وموثوقين مثل المركز الميكانيكي للخليج العربي، الذين يدعمون رؤيتنا في تقديم تجارب تنقّل تتجاوز التوقّعات العالمية. نحن ممتنّون لشركائنا الكرام على دعمهم لتوسّعنا العالمي، ونتطلّع إلى مواصلة العمل مع المركز الميكانيكي للخليج العربي لتحقيق المزيد من النتائج الاستثنائية في الإمارات العربية المتحدة في المستقبل."

بدوره، أشار الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة علامات "جيلي" في المركز الميكانيكي للخليج العربي، إلى نجاح علامة "جيلي" في الإمارات، قائلًا: "يُشرّفنا أن نكون ساهمنا في قصّة النجاح المذهلة هذه منذ استئناف بيع مركبات 'جيلي' في الإمارات العربية المتحدة، حيث حقّقنا مبيعات وصلت إلى 3392 مركبة في النصف الأول من عام 2024 فقط. تجمع سيّارات 'جيلي' بين الجودة الاستثنائية والأداء المميّز والتقنيات المتطوّرة، وكل ذلك بأسعار مغرية للغاية، ممّا يوفّر قيمة رائعة لعملائنا الكرام في الإمارات.

نتطلّع قدمًا إلى تقديم المزيد من الطرازات المميّزة في الإمارات، لنُتيح تجربة اقتناء استثنائية مدعومة بسمعة المركز الميكانيكي للخليج العربي الممتازة على صعيد خدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء."

النمو في الأسواق العالمية خارج الصين: ركيزة أساسية للنجاح

يؤكّد التوسّع الملحوظ في أعمال "جيلي" خارج الصين على التزام الشركة الثابت باستراتيجيتها العالمية. وتُواصل "جيلي" اتّباع "مقاربة عالمية ذات قيمة عالية"، ممّا يُساهم في تعزيز حضورها العالمي من خلال تطوير المنتجات وجودة الخدمة وتوسيع القنوات وتحسين سلسلة الإمداد.

وفي ظلّ تسارع التوسّع العالمي لشركة "جيلي" وتعزيز حضورها الدولي، حقّقت الشركة حصة سوقية عالية الجودة في دول عدّة. واعتبارًا من 31 مايو 2024، صنّفت "جيلي" بين أهمّ ثلاث شركات صينية في فئة مبيعات السيّارات وذلك في 14 دولة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والفلبين.

فلنأخذ مثلًا سيّارة "كولراي" من فئة المركبات الرياضية متعدّدة الأغراض (SUV)، التي تشتهر بأدائها الاستثنائي وتصميمها الديناميكي، فهي لم تُرسِ معايير جديدة لطرازات الهاتش باك فائفة الأداء على صعيد الصين فحسب، بل باتت الخيار الأوّل من بين سيّارات الـSUV من الفئة B على صعيد العالم. وفي النصف الأوّل من عام 2024، صُنّفت سيّارة "كولراي" من بين السيّارات الصينية الثلاث الأولى من ناحية المبيعات في سبع دول، منها الإمارات والمملكة العربية السعودية وكازاخستان والكويت وقطر وبنما.

حطّم طراز "جيلي مونجارو" رقميًا قياسيًا لمبيعات العلامة خارج الصين في النصف الأوّل من عام 2024، إذ صُنّف من بين السيّارات الصينية الثلاث الأولى من ناحية المبيعات في خمس دول، منها الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر.

باختصار، لقد كان عام 2024 محوريًا لنمو "جيلي" في الأسواق العالمية، بحيث زادت الصادرات السنوية المستهدفة من 330 ألف وحدة إلى 380 ألف واحدة. وبالتطلّع إلى المستقبل، ستُركّز شركة "جيلي للسيّارات" بصورة متزايدة على تجزئة السوق وابتكار المنتجات وتجديد العلامة التجارية وتطوير سلاسل الإمداد العالمية، حرصًا على ضمان النمو المستدام والقيّم في السوق العالمية. كما ستواصل مجموعة "جيلي" العالمية تعزيز استراتيجيتها لتتوسّع عالميًا، وتزوّد جميع عملائها بمنتجات متنوّعة أكثر وخدمات عالية الجودة.

لمزيد من المعلومات عن سيّارات "جيلي" ومركباتها من فئة الـSUV التي حقّقت نجاحًا عالميًا، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.geely.ae.

لمحة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي

أبصر المركز الميكانيكي للخليج العربي النور عام 1976، ويُقدّم أرقى السيّارات الفارهة والخدمات المميّزة إلى عملائه في الإمارات منذ نحو أكثر 50 عامًا. يتيح المركز اليوم لعملائه طيفًا متكاملًا من خدمات العملاء الاستثنائية تحت إدارة أمهر الخبراء المحترفين في القطاع، إلى جانب أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع. أضاف المركز "جيلي" إلى محفظة علاماته التجارية في شهر أبريل 2023، ووضع خطة لتوسيع شبكة مبيعاتها وخدماتها بسرعة في أنحاء الإمارات وترسيخ مكانتها بين أهمّ الأسماء في سوق السيّارات. تأتي إضافة "جيلي" إلى محفظة العلامات التي تنضوي تحت راية المركز الميكانيكي للخليج العربي لتشهد على التزامه بتزويد العملاء بأحدث السيّارات وأكثرها ابتكارًا.

لمحة عن مجموعة "جيلي" للسيّارات

تتّخذ مجموعة "جيلي" الرائدة في مجال تصنيع السيّارات من مدينة هانغتشو في الصين مقرًا لها حيث أبصرت النور عام 1986. تنضوي "جيلي" تحت راية مجموعة "تشجيانغ جيلي" القابضة التي تملك العديد من علامات السيّارات العالمية، وتُدير سلسلة الإمداد في مجال صناعة السيّارات من البحوث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والمبيعات وخدمات الصيانة. تُدير "جيلي" القابضة اليوم عددًا من العلامات التجارية مثل "جيلي أوتو" و"لينك أند كو" و"زيكر" و"بروتون" و"فولفو" و"بولستار" و"لوتس" وشركة لندن للسيّارات الكهربائية و"فاريزون أوتو" و"تشاو تشاو موبيليتي". باعت المجموعة القابضة أكثر من 2,7 مليون سيّارة عام 2023 وأدرجت على قائمة "فورتشن جلوبال 500" في السنوات الـ12 الماضية على التوالي.

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