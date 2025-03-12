الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المطاحن الرابعة ("MC4" أو "الشركة")، وهي إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2024م وكامل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، والتي أظهرت نمواً كبيراً في الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في حجم المبيعات. وقد سجّلت الشركة أعلى إيرادات سنوية لها على الإطلاق عبر تاريخها لتصل إلى 629 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ بلغت نسبتها 12.7% على أساس سنوي، في حين سجّل صافي الربح للسنة المالية 2024م زيادةً بنسبة 19.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 171 مليون ريال سعودي.

يرجع النمو في إيرادات الشركة خلال الربع الرابع وكامل السنة المالية 2024م بشكل رئيسي إلى الأداء القوي عبر كافة فئات المنتجات الرئيسية، مع تحقيق فئة الدقيق لنموٍ بنسبة 15% مقارنةً بالعام الماضي، فيما شهدت فئتا الأعلاف والنخالة زيادةً بنسبة 12% على أساس سنوي. وفضلاً عن ذلك، سجّلت الشركة نمواً في الحجم بنسبة 16% خلال العام، مدفوعاً بتوسيع نطاقها الجغرافي وزيادة تغطيتها. أما النمو في صافي الربح فيرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات وتحسّن كفاءة الإنتاج، ما ساهم بدوره في تحسين الهوامش.

ويُشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أبدى موافقته على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م بمبلغ 59.4 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 0.11 ريال سعودي للسهم الواحد، على أن يتم توزيع الأرباح في غضون 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم 24 مارس 2025م.

قامت شركة المطاحن الرابعة أيضاً بإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية تمثّل 30% من إجمالي رأس مالها، ليتم بدء تداول الأسهم تحت رمز المؤشر "2286" بتاريخ 29 أكتوبر 2024م. وقد تم تخصيص 100% من أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر التي شهدت إقبالاً كبيراً بلغ 119 ضعفاً، ما أدى إلى توليد قيمة سوقية للشركة بلغت 2.862 مليار ريال سعودي عند الإدراج، بواقع 5.30 ريال سعودي للسهم الواحد.

وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال خالد المقطري، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة: "نحن فخورون للغاية بتسجيلنا لأداء مالي قوي خلال عام 2024م، ما يعكس متانة شركتنا ونموذجنا الباهر في أداء الأعمال والفرص الواعدة التي نتيحها لمستثمرينا. شهدنا في الربع الرابه وكامل السنة المالية 2024م تحقيق زيادةٍ بنسبة 20% في صافي الربح وزيادةٍ بنسبة 13% في الإيرادات، نتيجة النمو الملحوظ الذي شهدته جميع فئات منتجاتنا وتحسّن كفاءة الإنتاج، ما نجم عنه ارتفاع الهوامش. وعلاوةً على ذلك، واصلنا ترسيخ ريادتنا للسوق عبر علامتنا التجارية الرائدة ’فوم‘ باغتنامنا لحصة تُقارب من 30% من قسم العبوات الاستهلاكية.

وباعتبارنا شركة تشهد معدلات نمو مرتفعة، فإن استراتيجيتنا كانت ولا تزال تركّز على توسعة نطاق الإنتاج وشبكات التوزيع وتعزيز محفظتنا من المنتجات والارتقاء بمستوى الجودة والكفاءة ومواصلة الاستثمار في البنى التحتية والمواهب الفذّة والإجراءات والعمليات التشغيلية، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات عالية الجودة من الدقيق والأعلاف. وفي ظل توافر الأساسيات الراسخة للاقتصاد الكلي وإمكانات النمو الواعدة، فإننا نتعهّد بمواصلة التزامنا تجاه ترسيخ موقعنا في السوق وتوفير قيمة استثنائية لمساهمينا وضمان تنمية رأسمالنا وتحقيق عوائد جذابة، بالتزامن مع تكثيف جهودنا الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م وأهداف الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي".

وبفضل منشآت الإنتاج المتقدّمة التابعة لنا في الدمام والمدينة المنوّرة والخرج، تعمل شركة المطاحن الرابعة على تلبية الطلب من أكثر من 80% من سكان المملكة. وفي إطار استراتيجيتها الطموحة لتحفيز نمو أعمالها وتعزيز ريادتها للسوق، تركّز الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية وتنمية قاعدة عملائها. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عن موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي لتصدير منتجات الدقيق إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما سيمكّنها من استكشاف فرص توسيع منتجاتها إقليمياً وعالمياً، كما أعلنت الشركة عن موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي على رفع طاقتها الإنتاجية من الدقيق بنسبة 11.67% من 945,000 طن متري إلى 1,055,250 طن متري. وستسمح هذه الزيادة في الطاقة للشركة بإنتاج المزيد من السلع النهائية بما يشمل الدقيق والنخالة والأعلاف الحيوانية.

التوقّعات المستقبلية

إلى جانب تسجيل شركة المطاحن الرابعة نمواً عضوياً متواصلاً ومستقراً، لا سيما عبر علامتها التجارية الرائدة "فوم"، تتوقّع الشركة تسجيل أثر إيجابي على أدائها المالي خلال الفترات القادمة، جرّاء حصولها على موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 11.67% وتصدير منتجاتها من الدقيق إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

نبذة عن شركة المطاحن الرابعة

تعتبر شركة المطاحن الرابعة إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست في عام 2017 كجزء من مبادرة خصخصة قطاع المطاحن السعودي. ومع أكثر من 40 عاماً من الخبرة، تتخصص الشركة في إنتاج الدقيق عالي الجودة، ومشتقات القمح، ومنتجات الأعلاف الحيوانية التي تلبي احتياجات السكان المتزايدة في المملكة. وتُعتبر علامتها التجارية الرائدة فوم العلامة التجارية الأولى للدقيق المحلي، والمعروفة بجودتها ومكانتها الرائدة في السوق. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدمام، وتدير منشآت إنتاج متقدمة في الدمام والمدينة المنورة والخرج، حيث تغطي أكثر من 80% من سكان المملكة. تلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتواصل تعزيز الابتكار في الأمن الغذائي وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

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