تسجيل دعم أكثر من مليون شخص حتى الآن عن طريق برامج الاستثمار المجتمعي، التي شهدت نمواً في التمويل بنسبة 19% خلال عام 2024

أبو ظبي: أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن تحقيق تقدّم بارز في المجالات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 36.5% ضمن النطاقين 1 و 2. جاء ذلك في تقرير الاستدامة لعام 2024، الذي أظهر أيضاً إنجازات بارزة على صعيد الصحة والسلامة والاستثمار المجتمعي، مع مواصلة ترسيخ سجل مبادلة للطاقة العالمي المتميز في الحوكمة.

وإلى جانب خفض الانبعاثات الكلية، سجّلت الشركة أيضاً انخفاضاً لافتاً في كثافة الانبعاثات، من 15.57 إلى 6.95 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ألف برميل نفط مكافئ، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة مبادرات خفض الكربون وتحسين كفاءة الإنتاج. كما حققت الشركة خفضاً إضافياً بنسبة 12.8% في حرق الغاز عبر محفظتها التشغيلية.

وتعليقاً على التقرير الجديد، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمبادلة للطاقة: "في ظل التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة عالمياًً، أصبح التعاون مع الشركاء الموثوقين والمسؤولين أكثر أهمية من أي وقت مضى. لقد واصلنا وضع الاستدامة ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة في صميم عملياتنا، ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات بفضل هذا النهج، وبالثقة والتعاون الذي أبداه شركاؤنا.

وأضاف آل حامد: "إن شعار تقريرنا للاستدامة هذا العام «الناس، الطاقة، الأثر» يعكس التزامنا بإنتاج طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون، تسهم في تلبية أولويات أمن الطاقة وتدعم مسيرة التحوّل في القطاع. كما يترجم أيضاً قناعتنا بأن الإنسان والأثر الاجتماعي يجب أن يكونا في قلب أعمالنا. لقد حافظنا على سجل رائد في مجال الصحة والسلامة، وواصلنا الاستثمار في رفاه موظفينا وتطويرهم. ومع تسجيل استفادة أكثر من مليون شخص حتى اليوم من برامجنا المجتمعية، يمتد تركيزنا على الناس ليشمل المجتمعات التي نعمل بها. ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو في مبادلة للطاقة، سيبقى تعزيز هذه الأسس في الاستدامة عاملاً محورياً لنجاحنا."

وعلى صعيد البيئة، سجّلت الشركة تقدّماً ملحوظاً، حيث أعادت تدوير 56% من إجمالي النفايات بفضل تعزيز ممارسات إدارة النفايات، كما طوّرت وأطلقت أول سياسة لتسعير الكربون لدعم استراتيجيتها في خفض الانبعاثات وأطر اتخاذ القرار.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أبرز التقرير إنجازات عام 2024 والتي شملت الحفاظ على سجل الشركة الخالي من الوفيات منذ تأسيسها، ما يعكس ثقافة الصحة والسلامة الاستباقية والدقيقة، إلى جانب الاستثمار المتواصل في تطوير الموظفين، حيث بلغ متوسط ساعات التدريب 64 ساعة لكل موظف. كما حافظت الشركة على تنوع القوى العاملة لديها، من خلال فريق يضم 32 جنسية ونسبة تمثيل نساء تجاوزت المتوسط العام للقطاع.

أما على صعيد الحوكمة، فقد واصلت مبادلة للطاقة تعزيز سجلها المتميز، مع عدم تسجيل أي خرق للبيانات للعام السادس على التوالي، فضلاً عن تأسيس لجنة للبيئة والمجتمع والحوكمة تعمل على وضع مؤشرات أداء رئيسية واضحة لخفض الانبعاثات، وجمع كافة أبعاد الاستدامة ضمن إطار واحد بقيادة الإدارة العليا في الشركة.

وقد تمّ إعداد تقرير الاستدامة للعام 2024 وفقاً لمعايير مبادرة إعداد التقارير العالميةGRI ، ويتماشى جزئياً مع المعيار الدولي لإعداد تقارير الاستدامة IFRS S2 المتعلق بالإفصاحات المناخية، وذلك في إطار جهودنا لتعزيز تقاريرنا بما يتماشى مع المعايير العالمية الناشئة. ويستعرض التقرير الأثر الناتج عن أعمال الشركة في عام 2024 عبر مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات مثل التأثير التشغيلي والبيئي والمساهمة الاجتماعية ورأس المال البشري والحوكمة. كما يقدّم التقرير تقييماً تفصيلياً لمساهمة مبادلة للطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية للأمم المتحدة.

نبذة عن مبادلة للطاقة

تعد مبادلة للطاقة شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، وتضم محفظة متنوعة من الأصول التشغيلية وغير التشغيلية تمتد عبر 11 دولة، مع تركيز جغرافي أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب شرق آسيا.

مبادلة للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة من قبل حكومة أبوظبي. وتشكل نسبة الغاز الطبيعي نحو 70% من محفظة أعمال الشركة، حيث بلغ متوسط الإنتاج لعام 2024 نحو 385 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وانسجاماً مع التزام مبادلة للطاقة بالقيام بدور فاعل في دعم التحول في قطاع الطاقة، تواصل الشركة توسيع أعمالها عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، إلى جانب استكشاف فرص جديدة في قطاعات الطاقة المستقبلية.

