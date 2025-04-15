مسقط: في إطار التزامه بنهج الشفافية، وحوكمة الشركات الفعّالة، والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية، نظم صحار الدولي حلقة نقاشية للمستثمرين بتاريخ 14 إبريل 2025، لاستعراض القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد عُقدت الحلقة النقاشية عبر منصة زووم، تحت إشراف بورصة مسقط، بمشاركة المساهمين، والمحللين، بهدف تقديم مراجعة شاملة لأداء البنك المالي واستعراض استراتيجيته المستقبلية وتوقعاته للسوق. ترأس الجلسة الفاضل عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي للبنك، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك، حيث تضمنت الجلسة عرضًا مفصلاً للنتائج المدققة، تلاه نقاش تفاعلي من خلال فقرة الأسئلة والأجوبة، مما أتاح للمشاركين فرصة لطرح استفساراتهم وتبادل الآراء حول أبرز مؤشرات الأداء المالي للبنك.

وفي هذا السياق، صرح الفاضل عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "تمثل النقاشات الدورية مع المستثمرين منصة استراتيجية هامة لعرض رؤية البنك وتوجهاته الاستراتيجية. في ظل التغيرات المستمرة والمتسارعة في المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، من الضروري أن يتاح للأطراف المعنية الوصول إلى البيانات بشكل كامل. في صحار الدولي، نعي تمامًا أن الأداء المالي يعد جزءًا من رؤية شاملة تركز على القدرة على التكيف، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والاستعداد المستمر للمستقبل. توفر لنا هذه الجلسات فرصة للتفاعل مع الأرقام والمؤشرات، ومناقشة كيفية تعزيز المرونة في ظل تحولات السوق، مع التأكيد على التزامنا بالمعايير المصرفية الدولية. ومع استمرارنا في استكشاف الفرص الجديدة، يظل هدفنا ثابتًا في الحفاظ على مرونتنا، وتعزيز مسؤوليتنا، وضمان توافقنا التام مع تطلعات المنظومة المالية الديناميكية في سلطنة عمان."

وقد تطرقت الحلقة النقاشية لأداء صحار الدولي في عدة جوانب رئيسية، بما في ذلك النمو في الإيرادات التشغيلية الأساسية، ومبادرات إدارة المخاطر، وجودة الأصول، وكفاية رأس المال. كما حصل المشاركون على رؤى حول كيفية استمرار البنك في تعزيز مكانته في بيئة مصرفية تشهد تنافسًا متزايدًا، مستندًا إلى كفاءات عالية الأداء، ومبادرات التحول الرقمي، واستراتيجيات تركز على تلبية احتياجات الزبائن. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء خلال الجلسة على أبرز الإنجازات المالية التي حققها البنك خلال العام، والتي تعكس التزامه بتحقيق النمو المستدام والابتكار في تقديم خدماته.

شهد صحار الدولي نموًا ملحوظًا في أدائه المالي حتى 31 ديسمبر 2024م، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 7,361 مليون ريال عماني، مدفوعًا بزيادة قدرها 9% في القروض والتمويلات الإسلامية، ونمو لافت بنسبة 24% في الأوراق المالية الاستثمارية، ما يعكس تركيز البنك الاستراتيجي على توسيع قاعدة أصوله وتنويع محفظته. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 5,777 مليون ريال عماني، مما أسهم في تعزيز مكانة البنك من حيث التمويل والسيولة. وسجّل البنك صافي ربح قياسي بلغ 100.2 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 42%، فيما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 50% ليصل إلى 244.9 مليون ريال عماني، مدفوعًا بزيادة صافية في دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، إلى جانب الأثر الإيجابي لاندماج البنك الكلي خلال العام.

وقد تم توفير الجلسة رابط مباشر للمشاركة في الحلقة النقاشية ، مما يعكس التزام صحار الدولي بالشفافية وجهوده المستمرة في بناء حوار مفتوح وفعّال مع الأطراف المعنية. ومن خلال تقديم منصة تفاعلية للتواصل الفوري، يواصل البنك تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر التفاعل المباشر والمشاركة الفاعلة.

واستمرار استثماراته في الابتكار وتحسين الخدمات المصرفية، يواصل صحار الدولي التزامه بتنفيذ خارطة طريقه الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام. ويستند البنك إلى مكانة راسخة تُمكّنه من خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميه، إضافة إلى الإسهام الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، والتكيف بمرونة مع الأولويات المتغيرة للأطراف ذات الصلة.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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