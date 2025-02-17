الامارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أظهرت زيادة ملحوظة في الإيرادات ومرونة في العمليات التشغيلية، إذ سجلت إجمالي إيرادات بلغت 2,491 مليون درهم، منها 1,854 مليون درهم من عمليات التجزئة و637 مليون درهم من الأنشطة التشغيلية الأخرى، بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام 2023.

ووصلت أرباح التعاونية قبل اقتطاع الضريبة إلى 348 مليون درهم، بزيادة قدرها 18% مقارنة بـ 297 مليون درهم في عام 2023، حيث يعود تسجيل هذه النتائج المالية القوية إلى خطط التعاونية الاستراتيجية المتطورة التي عززت مكانتها الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام واتخاذ خطوات من شأنها تعظيم الأرباح وزيادة الإيرادات.

ونمت قاعدة المتعاملين مع التعاونية بشكل استثنائي، حيث وصل عدد مرات استخدام وتنزيل تطبيق التعاونية الذكي حتى نهاية عام 2024 إلى أكثر من 203 ألف تنزيل، فيما وصل عدد حاملي بطاقات برنامج الولاء "تميز" بفئتيها الذهبية والفضية إلى 1,029,881 عضواً، مما يدل على الثقة الكبيرة في خدمات التعاونية ومنتجاتها التي توفرها لجميع المتعاملين معها من متسوقين ومستهلكين، الأمر الذي يعكس جاذبية الحلول والتقنيات الذكية المبتكرة التي تقدمها التعاونية للمتعاملين معها لإسعادهم وتوفير تجربة تسوق مثالية لهم.

وضمن مسؤوليات ومساهمات التعاونية المجتمعية، أنفقت التعاونية مبلغ قدره 19.5 مليون درهم على البرامج الاجتماعية والتعليمية والأمنية والخيرية في دبي، ما يعكس هذا الجهد المستمر التزام التعاونية بتعزيز رفاهية المجتمع وتعزيز نموذج التنمية المستدامة.

وتعليقاً على النتائج المالية، أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، بأن عام 2024 شهد طفرة نوعية في تنفيذ العمليات والبرامج الاستراتيجية، مما أسهم في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس التغيرات الكبيرة التي أجرتها التعاونية بهدف تعزيز أرباحها وزيادة قدرتها التنافسية، لافتاً إلى أن التعاونية ستواصل مسيرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتظل أعمالها الأكثر جذباً في قطاع تجارة التجزئة.

وأضاف أن الأداء المالي المتميز الذي تحقق في عام 2024 هو ثمرة التزام التعاونية المستمر بتحقيق التميز التشغيلي وتوسيع نطاق عملياتها الاستراتيجية، موضحاً أن التعاونية تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية بارزة مقارنة بالعام 2023، بفضل نجاح استراتيجية التحول التي يتم تنفيذها بشكل دقيق، بالإضافة إلى الجهود المميزة لفريق العمل الذي يعمل على تحقيق التطلعات الطموحة.

وأشار إلى أن التعاونية تسعى دائماً لتعزيز ريادتها في أسواق التجزئة، وزيادة قدرتها التنافسية بشكل مستدام، إذ أن هذه النتائج تؤكد نجاحها في تقديم خدمات متميزة لعملائها وتعظيم أرباح المساهمين.

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