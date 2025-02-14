المبيعات العقارية تسجّل زيادة ملحوظة بنسبة 72% لتقارب 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار أمريكي)؛ والمبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز تفوق 110 ملياردرهم إماراتي (30 مليار دولار أمريكي)

شهدت إيرادات إعمار زيادة بنسبة 33% لتصل إلى 35.5 مليار درهم إماراتي (9.6 مليار دولار أمريكي)

ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك إلى 19.3 مليار درهم إماراتي (5.2 مليار دولار أمريكي)، بهامش ملحوظ نسبته 54 %

نمت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب بنسبة 25% لتصل إلى 18.9 مليار درهم إماراتي (5.1 مليار دولار أمريكي)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2025: سجلت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، مدفوعةً بعزيمة صلبة لتحدّي الحواجز التقليدية، ما مكّنها من تحقيق إنجازات تدلّ على كفاءتها التشغيلية، وأخلاقياتها المهنية الراسخة، ونهجها المرتكز على العملاء، فضلاً عن الابتكار والتميّز في البناء.

أبرز النتائج السنوية:

نمو المبيعات: حقّقت إعمار أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت حوالي 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 72% مقارنةً بمبيعات عام 2023 التي بلغت 40.3 مليار درهم إماراتي (11 مليار دولار أمريكي).

نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: مدعومةً بالمستوى القياسي للمبيعات العقارية في عام 2024، تجاوزت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 110 مليارات درهم إماراتي (30 مليار دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 55% مقارنةً بعام 2023، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة .

نمو الإيرادات: سجلت إعمار أعلى إيرادات لها على الإطلاق بلغت 35.5 مليار درهم إماراتي (9.6 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 33% مقارنةً بالعام السابق.

الأرباح: سجلت إعمار أيضاً أعلى صافي أرباح لها على الإطلاق (قبل احتساب الضرائب) بلغ 18.9 مليار درهم إماراتي (5.1 مليار دولار أمريكي)؛ بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023.

توزيعات الأرباح: في ديسمبر 2024، كشفت إعمار عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى أعلى توزيعات أرباح مقترحة في تاريخها بنسبة 100% من رأس المال للعام 2024، وبقيمة تعادل 8.8 مليار درهم إماراتي، وهي زيادة نسبتها 100% مقارنةً بعام 2023.

التوسّع في الأعمال: استحوذت إعمار على 141 مليون قدم مربّع من الأراضي في مواقع رئيسية في دبي خلال عام 2024، بقيمة تطويرية إجمالية تساوي 96 مليار درهم إماراتي.

رضا العملاء: في عام 2024، بادرت إعمار بإصلاح جميع المنازل المتضررة جراء الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة على نفقتها الخاصة، وتعود نتائجها القوية إلى تركيزها المستمر على متطلبات عملائها وجودة منتجاتها وخدماتها لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

تطوير المواهب الشابة من أجل المستقبل: الاستثمار في أبنائنا في مقدمة أولوياتنا، حيث نلتزم بتوفير فرص التدريب والتنمية لدعم الكفاءات الشابة من مواطني الإمارات، وتعزيز ثقافة التميّز، وإعداد هذه الكفاءات لتولي أدوار قيادية في إعمار في المستقبل المنظور.

التركيز على التكاليف والكفاءة: تلتزم مجموعة إعمار بإدارة تكاليفها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية. وحتى مع الازدياد الكبير في حجم الأعمال، يتم ترشيد التكاليف بالاستخدام الأمثل للموارد والابتكار المستمر.

الاستدامة: تعمل مجموعة إعمار على وضع استراتيجية تفصيلية للاستدامة، مع التركيز على استخدام الموارد وإدارة النفايات والحفاظ على المياه والتوريد المسؤول، إلى جانب تعزيز المسؤولية البيئية من خلال مبادرات متنوعة .

وقال محمد العبار، مؤسّس إعمار: "نحن سعداء جداً بالنتائج التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة دأبنا على تحدي قدراتنا، ومضاعفة أهدافنا، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والعمل الجاد، في ضوء التركيز الكامل على عملائنا. ونجاحنا يرجع إلى ثقة عملائنا بنا، واجتهادنا في تجاوز المألوف من حيث التصميم وجودة التسليم وصيانة مجمّعاتنا وخدمة عملائنا بفعالية."

وأضاف: "يجسد التقدّم الذي أحرزته الشركة كذلك الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية لإمارة دبي وحرصها على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار. وفي ضوء هذه النتائج، نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في مراكز التسوق والفنادق والمبيعات العقارية على مدار عام 2025. كما نجدد التزامنا بإطلاق المشاريع المبتكرة والمنتجات الاستثنائية عبر شتى قطاعات أعمالنا."

تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة

حافظت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV)، على زخم مبيعاتها العقارية خلال عام 2024. فمع الإطلاق الناجح لـ 62 مشروعاً جديداً عبر مختلف المخططات الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، سجلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية في الدولة بلغت 65.4 مليار درهم إماراتي (17.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 75% مقارنةً بعام 2023.

وفي عام 2024، سجلت إعمار للتطوير إيرادات تعادل 19.1 مليار درهم إماراتي (5.2 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 61% عن عام 2023، وحققت صافي أرباح قبل الضرائب قدره 10.2 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 20% مقارنةً بعام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات إعمار العقارية من أعمالها في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة 23.5 مليار درهم إماراتي (6.4 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك مشروع دبي كريك هاربور.

وارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز في الدولة إلى 102.7 مليار درهم إماراتي (28 مليار دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2024، ما يمثل نمواً على أساس سنوي بنحو 65%.

مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري

سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري إيرادات قدرها 5.6 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2024. وخلال الفترة ذاتها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك بلغت 4.7 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي). ويعزى هذا الأداء أساساً إلى النمو القوي في مبيعات المستأجرين، التي شهدت زيادة تفوق 7% مقارنةً بعام 2023، إضافةً إلى زيادة في معدل الإشغال. وشهدت أصول مراكز التسوق التابعة لنا متوسط إشغال ​​بلغ 98.5% حتى 31 ديسمبر 2024، فيما سجل دبي مول إقبالاً بواقع 111 مليون زائر خلال العام، بزيادة تقارب 6% مقارنةً بعام 2023، ليصبح الوجهة الأكثر زيارةً في العالم للعام الثاني على التوالي.

في عام 2024، أعلنت إعمار العقارية عن توسعة ضخمة لدبي مول باستثمار بلغ 1.5 مليار درهم إماراتي، وشمل 240 من المتاجر الفاخرة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات الجديدة.

إعمار الدولية

سجلت العمليات العقارية الدولية لإعمار مبيعات عقارية بقيمة 4.1 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، بزيادة نسبتها 40% عن عام 2023. وبلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار أمريكي)، مدعومةً بشكل أساسي بعملياتها في مصر والهند، فيما شكلت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية حوالي 8% من إجمالي إيرادات إعمار في عام 2024.

الضيافة والتسلية والترفيه

في عام 2024، سجلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في إعمار إيرادات بقيمة 3.7 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي)، مدفوعةً بالنمو المستمر في قطاع السياحة والمعدلات القوية في الإنفاق المحلي. وسجّلت فنادق إعمار في الدولة ارتفاعاً في متوسط نسبة الإشغال ليصل إلى 79%، فيما حافظت على مستوى متوسط ​​الأسعار اليومية لغرفها. ووسعت إعمار مجموعة فنادقها، على النطاقين المحلي والدولي، في عام 2024، مضيفةً 4 فنادق جديدة تضم نحو 500 غرفة.

الإيرادات المستمرّة

حققت المحفظة المتنوعة والمستدامة لمجموعة إعمار من الأعمال ذات الإيرادات المستمرة، بما فيها مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، نتائج إيجابية في عام 2024، مسجّلةً إيرادات إجمالية بقيمة 9.3 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس نمواً يتجاوز 8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق (باستثناء منصة "نمشي" التي تم بيعها في فبراير 2023، والتعديل الاستثنائي الذي طرأ على الإيرادات في عام 2023). وبلغت أرباح المحفظة قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك 7.1 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي)، مشكّلة 37% من إجمالي أرباح إعمار قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك في عام 2024.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى حوالي 1.7 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 118,400 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 9,200 غرفة تقريباً (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 34% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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