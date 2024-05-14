الاتحاد للطيران تنشر نتائج حركة الركاب لشهر أبريل 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أبريل 2024.

ونقلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84 بالمئة على مدار الشهر.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "شهدنا في أبريل 2024، نمو بلغ 39 بالمئة على أساس سنوي في أعداد العملاء، ما يعزز من النمو الايجابي ويسهم في زيادة 4 بالمئة في عامل الحمولة، على الرغم من الارتفاع الكبير في السعة مقارنة بالفترة نفسها في 2023. وارتفعت أعداد المسافرين إلى 5.7 مليون ما يشكل 41 بالمئة أكثر مقارنة بأبريل 2023.

"وتأتي هذه الاحصائيات في أعقاب النتائج القوية للنتائج المالية لربع العام الأول 2024،

"تأتي هذه الأرقام على خلفية النتائج المالية القوية للربع الأول من 2024، حيث بلغت أرباح الربع الأول ما يعادل صافي الربح الكلي للسنة المالية 2023، ما يؤكد على التزامنا في رفع الكفاءة وخدمة عملائنا.

"ونواصل جهودنا في التوسع في شبكة وجهاتنا ورفع تردد رحلاتنا لملاقاة طلب العملاء، وفي هذا الشهر أيضاً قمنا بتشغيل طائرتنا من طراز A380 إلى وجهتنا في نيويورك وأعلنا عن عزمنا لتسير طائرتنا العملاقة إلى وجهتنا في باريس ابتداءً 1 نوفمبر."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لعامي 2022 و2023 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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