دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم تجاوز أهدافها التي وضعتها في مجال الاستدامة لعام 2024، بعد إصدارها تقرير أداء الاستدامة للربع الأخير من العام الماضي، مع نتائجها المالية السنوية.

وحققت الشركة على "مؤشر تأثير الاستدامة من شنايدر" نتيجة 7.55 من 10، متجاوزةً بذلك هدفها الذي حددته لنهاية العام 2024 والبالغ 7.40. وترصد التقارير التي تصدرها شنايدر تقدمها في تحقيق التزاماتها العالمية الـ 11 في مجال الاستدامة، كما تعمل على تقييم التقدم المُحرز بشكل ربع سنوي في مؤشر "تأثير الاستدامة"، لما فيه تحقيق الأهداف المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقالت كريس ليونج، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في شنايدر إلكتريك: "تم في عام 2024 تكريم شنايدر إلكتريك لكونها الشركة الأكثر استدامة في العالم بحسب تقييم مجلة "تايم" ومؤسسة "ستاتيستا". وفي وقت سابق من العام الحالي، حصلنا على التكريم نفسه من قبل مؤسسة "كوربريت نايتس" ضمن قائمة الشركات الـ100 الأكثر استدامة عالمياً، وتصدّرنا للمرة الثانية هذه القائمة، في إنجاز غير مسبوق. هذه الإنجازات النوعية والتكريمات الأخرى في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تلهمنا للوصول إلى مستويات أعلى في العام 2025". وأضافت: "مع دخولنا العام الأخير لبرنامجنا "تأثير الاستدامة"، نحن مصممون على مواصلة تحويل الطموح إلى واقع. ورغم أن أمامنا الكثير من العمل، سنحقّق النجاح، بدعم من منظومتنا المتكاملة وكوادرنا وصنّاع التأثير لدينا."

وتواصل "شنايدر إلكتريك" تحقيق خطوات ثابتة ومتسقة في اتجاه أهدافها المتمثلة بتخفيض البصمة الكربونية لعملائها. فمنذ العام 2018، مكّنت منتجاتها وبرامجها وخدماتها الموفرة للطاقة، عملاءها من تجنب 679 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وحقق كبار الموردين المشاركين في مشروع شنايدر للحياد الكربوني، والبالغ عددهم 1000 مورد، تقدماً ملموساً في تبني مبادرات كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، مما قاد إلى انخفاض إجمالي في انبعاثات الموردين بنسبة 40% بحلول نهاية العام 2024.

ويلتزم مورّدو شنايدر أيضًا بمعايير العمل اللائق، وضمان الأجور العادلة، وبيئات العمل الآمنة، وتحسين ظروف العمل. وفي عام واحد فقط، ارتفعت نسبة الموردين الذين يستوفون معايير شنايدر من 21% في نهاية العام 2023 إلى 63% بحلول نهاية العام 2024.

يتماشى هذا الالتزام بأخلاقيات الأعمال مع رسالة شنايدر إلكتريك لإحداث تأثير إيجابي على مستوى العالم. وقبل عام من الموعد المحدد لإكمال برنامج "تأثير الاستدامة من شنايدر"، أصبح بإمكان أكثر من 53.4 مليون شخص حاليًا الحصول على كهرباء نظيفة وموثوقة، وهو ما يتجاوز هدف البرنامج المحدد مسبقاً والبالغ 50 مليون. وتسهم مشاريع "شنايدر إلكتريك" لنشر الكهرباء في الريف، بما في ذلك الشبكات الصغيرة العاملة بالطاقة الشمسية في أفريقيا، في تغيير حياة الناس من خلال تحسين نوعية العيش في المجتمعات المحلية ودعم الاقتصادات الوطنية.

ومع حلول نهاية العام 2024، استطاعت شنايدر إلكتريك تدريب أكثر من 824,000 شخص في مجال إدارة الطاقة، مقتربةً بذلك من هدفها المتمثل في الوصول إلى تدريب مليون شخص بحلول نهاية العام 2025. ومن خلال برنامجها لتعليم الشباب وريادة الأعمال، تزوّد "شنايدر إلكتريك" الشباب بالمهارات الأساسية في مجال كفاءة الطاقة، وتمكّنهم بالمعرفة للعمل المهني في الصناعات المستدامة.

كما أدرجت شنايدر إلكتريك للعام الرابع عشر على التوالي في مؤشر داو جونز العالمي، وحجزت مكانًا لها في قائمة الدرجة الأولى (A) ضمن برنامج التنمية النظيفة، وحصلت على تصنيف متفوّق (AAA) من قبل مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال" بخصوص الحوكمة البيئية والاجتماعية. كما منحت "إيكوفاديس" الميدالية البلاتينية لشنايدر إلكتريك لقاء ممارساتها المستدامة.

للمزيد من المعلومات بشأن برنامج تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك، يمكنكم الاطلاع على تقرير الشركة للربع الرابع أو تقرير شنايدر لعام 2024 كاملاً والذي يتضمّن لوحة معلومات مفصلة عن التقدم المحرز.

نبذة عن شنايدر إلكتريك:

يتمثل هدف شنايدر إلكتريك في إحداث تأثير إيجابي عبر تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه شنايدر"حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبنّي قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي تصميم مستقبل مستدام للجميع.

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