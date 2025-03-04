دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري لسيارات فوسو في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها وللعام الثاني على التوالي، على لقب "إيليت كلاس" كأفضل موزع لشاحنات فوسو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، لترسخ بهذا الإنجاز مكانتها الرائدة في مجال الشاحنات التجارية. ويأتي حصد شركة الحبتور للسيارات لهذا اللقب المرموق من شركة "دايملر" للشاحنات الشرق الأوسط وأفريقيا، ليعكس التزام الشركة الراسخ بالتميز في كافة قطاعات أعمالها.

وكجزء من موسم جوائز "إيليت كلاس" للعام 2024، حققت شركة الحبتور للسيارات أداءً استثنائياً في العديد من الفئات الرئيسية، فيما حصدت كذلك أعلى الجوائز في العديد من التصنيفات على النحو التالي:

فئة التكنولوجيا: الجائزة الذهبية

فئة التميز التدريبي: الجائزة الذهبية

فئة التسويق: الجائزة الذهبية

فئة تطوير الخدمات: الجائزة الذهبية

فئة قسم قطع الغيار: الجائزة الذهبية

فئة الحملات والتقارير الفنية: الجائزة الفضية

هذا ويعكس حصد شركة الحبتور للسيارات هذه الجوائز المرموقة، خبرة فريقه والتفاني الكبير الذي أظهروه في الحفاظ على أعلى معايير الخدمة والتميز والدعم الفني للعملاء. وتعزيزاً لمكانتها الراسخة كرائد إقليمي في قطاع الشاحنات التجارية، فقد جرى اختيار شركة الحبتور للسيارات لتمثيل فوسو للشاحنات والحافلات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط خلال فعالية دايملر العالمية "إيليت كلاس" لعام 2025، وهو الاختيار الذي يقع عادةً على أفضل الموزعين أداءً على المستوى العالمي، فيما يرسخ هذا الإنجاز الدور الكبير الذي تضطلع به الشركة في إرساء معايير جديدة كلياً في قطاع الشاحنات التجارية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات: "فخورون جداً بالإنجاز الذي حققناه والمتمثل في حصولنا على لقب "إيليت كلاس" كأفضل موزع عام لشاحنات فوسو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 وهو التكريم الذي يعكس التزامنا العميق والشغف الذي يدفع فريقنا لتحقيق المزيد، إلى جانب أنها تؤكد شراكتنا الراسخة مع شركة دايملر للشاحنات. سنواصل التزامنا بتحقيق التميز في كافة عملياتنا، ونتطلع قُدماً لبلوغ آفاقٍ جديدة كلياً خلال العام الجاري".

وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات والتميز والتطوير المتواصل، تبرز شركة الحبتور للسيارات في طليعة قطاع المركبات التجارية، بما تقدمه من خدماتٍ استثنائية ونهجٍ مبتكر وسعيها المتواصل لتحقيق رضا عملائها على مستوى المنطقة.

نبذة عن شركة الحبتور للسيارات:

شركة الحبتور للسيارات هي وكيل التوزيع الحصري لسيارات ميتسوبيشي موتوز، وفوسو، وجاك، وبينتلي، وبوغاتي، وباغاني، وريماك أوتوموبيلي وزينغر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من مجموعة شركات الحبتور ذات الأعمال المتنوعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لعملياتها. تمتلك المجموعة أعمالاً واسعةً واستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة، والعقارات، والفنادق، والتأجير، والتعليم، والنشر، والسيارات

-انتهى-

#بياناتشركات