تشارلز ميلاجي:

نفخر في مجموعة "دوكاب" بأن نكون أحد رعاة معرض "ويتيكس" 2024 الذي أصبح حدثاً عالمياً رائداً

تؤكد المشاركة التزام المجموعة بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050

تستعرض "دوكاب" خلال المعرض حلولها وتقنياتها المبتكرة في مختلف قطاعات الطاقة والمياه، والطاقة المتجددة، والنظيفة، والاستدامة التي توفرها المجموعة لعدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات والعالم

قامت دوكاب HV ، التابعة لمجموعة دوكاب بتزويد نحو 1033 كيلومترًا من الكابلات إلى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

، التابعة لمجموعة دوكاب بتزويد نحو 1033 كيلومترًا من الكابلات إلى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بلغ إجمالي عدد الكابلات التي وفرتها "دوكاب" إلى قطاع المرافق ، 6,758 كيلومتر، منذ بدء تشغيل كابلات الجهد العالي في عام 2011

أعلنت مجموعة "دوكاب" عن مشاركتها، بصفتها أحد الرعاة الرسميين، في الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" 2024، التي تقام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعكس هذه المشاركة حرص مجموعة "دوكاب" على أن تكون شريكاً فاعلاً في خلق مستقبل آمن ونظيف من خلال دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة وضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة، تؤكد التزام المجموعة بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

تعزيز الشراكات

وقال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب: "نفخر في مجموعة "دوكاب" بأن نكون أحد رعاة معرض "ويتيكس" 2024 الذي أصبح حدثاً عالمياً رائداً تنتظره الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات الاستدامة، لعرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها الخضراء والترويج لحلولها المبتكرة وتبادل الخبرات والحلول والوقوف على الفرص الاستثمارية النوعية في هذه المجالات الحيوية".

وأضاف: "باعتبارنا لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمية وإحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، ندرك حجم تـأثير صناعاتنا على البيئة ونلتزم بالحد منه، وهذا ما يحفّزنا على دمج التقنيات المبتكرة والاستراتيجيات الرقمية في مختلف أعمالنا".

وأكد ميلاجي اننا نتطلع في "دوكاب" إلى هذا الحدث العالمي المؤثر الذي يمنحنا الفرصة لتعزيز الشراكات القائمة وإنشاء شراكات جديدة من خلال المناقشات الهادفة مع قادة الصناعة.

حلول شاملة تدعم الاستدامة

وتستعرض "دوكاب" خلال المعرض حلولها وتقنياتها المبتكرة في مختلف قطاعات الطاقة والمياه، والطاقة المتجددة، والنظيفة، والاستدامة التي توفرها المجموعة لعدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

في السياق، قامت "دوكاب" بالفعل بتزويد 30 مشروعًا للطاقة المتجددة خلال أربعة عقود عبر أربع قارات. وكانت الشركة قد قامت بتوريد منتجاتها من كابلات دوكاب /SolarBICC/ المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية، إلى مشروعين من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، هما مشروع محطة "شمس 1" في أبوظبي ومشروع "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" في دبي.

أيضاً، تشمل قائمة المشاريع التي عملت عليها "دوكاب": محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية محطة المرفأ 2 (M2 RO) لتحلية مياه البحر باستخدام التناضح العكسي، و"ذي بيرل"، و"ترانسكو"، و"مجمع الرويس السكني" – أدنوك، و"ريان كورنر ويندفارم" في أستراليا، ومشروع "جنرال إلكتريك المتكامل" في العراق، ومزرعة خليج السويس في مصر، وجزيرة اللؤلؤة، وأرامكو السعودية، ومشروع مرجان، إلى جانب إعادة تأهيل وتحديث شبكة الكهرباء التابعة لحوض بركين في الجزائر، ومزرعة الرياح البحرية المملكة المتحدة.

كذلك، قامت "دوكاب HV" الشركة التابعة للمجموعة بتزويد نحو 1033 كيلومترًا من الكابلات إلى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وبلغ إجمالي عدد الكابلات التي وفرتها "دوكاب" إلى قطاع المرافق ، 6,758 كيلومتر، منذ بدء تشغيل كابلات الجهد العالي في عام 2011.

وتتصدر مجموعة دوكاب الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتلتزم "دوكاب" بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف ومشاريع الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال حلولها المبتكرة.

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