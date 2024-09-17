أبوظبي: تستعرض "هيتاشي إنرجي" حلولها لبناء نظام طاقة يتسم بالاستدامة والمرونة والأمان خلال مشاركتها في "المؤتمر العالمي للمرافق (WUC) 2024"، الذي تنعقد فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر المقبل. ويضم الحدث قادة صناعة الطاقة، وصانعي السياسات، والمبتكرين، والمتخصصين ضمن سلسلة القيمة لمرافق الطاقة والمياه لمناقشة ومعالجة الاتجاهات والتحديات التي تشكّل الصناعة.

وخلال الحدث، تعرض شركة "هيتاشي إنرجي" تقنياتها وابتكاراتها الرائدة في القطاع لتعزيز مرونة نظام الطاقة، ودفع عجلة الرقمنة، وتسريع وتيرة التحول العالمي للطاقة. وتشكل مرونة نظام الطاقة عنصراً حاسماً في دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يضمن استقرار الشبكة وثباتها، وتقليل انبعاثات الكربون. ومع تطور مشهد الطاقة، تُعد أنظمة الطاقة المرنة والقابلة للتكيف ضرورية للحفاظ على إمدادات موثوقة للكهرباء وتحقيق أهداف الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور "مصطفى الجزيري"، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة "هيتاشي إنرجي": "يعد المؤتمر العالمي للمرافق منصة ممتازة للتواصل مع صانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين في القطاع وتعزيز التعاون لإنشاء شبكة طاقة موثوقة وذات كفاءة عالية". وأضاف: "معاً، يمكننا بناء عالم أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وضمان مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة."

ويُسهم "المؤتمر العالمي للمرافق 2024" في تحفيز التعاون والابتكار والإبداع المشترك، حيث يجمع أكثر من 12000 مشارك و 180 عارضاً دولياً و 250 متحدثاً عالمياً، بما في ذلك وزراء ورؤساء تنفيذيون وخبراء ومبتكرون. وتتناول دورة هذا العام من المؤتمر مواضيع رئيسية مثل توليد ونقل وتوزيع الطاقة وتبريد المناطق. ومع أكثر من 110 جلسة نقاشية متخصصة و1400 مندوب، يعد المؤتمر بتقديم رؤى استراتيجية وتقنية ضرورية للوصول إلى مستقبل آمن ونظيف للطاقة.

ومع تكثيف الجهود عالمياً لتسريع تحول الطاقة وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، تؤكد مشاركة "هيتاشي إنرجي" في "المؤتمر العالمي للمرافق 2024" جهودها المتواصلة لتطبيق تقنيات مستدامة ومرنة وآمنة عبر مختلف القطاعات وفي جميع المواقع. ويتمثل هدف الشركة في توفير حلول وخدمات تعزز الشمولية والإنصاف، وتعود بالنفع على كافة الأطراف بصرف النظر عن الظروف المحيطة بهم.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 جيجا واط في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 45000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 13 مليار دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي في دفع أعمال الابتكار الاجتماعي، وخلق مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع من خلال حلول Lumada، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، والمنتجات. تدير هيتاشي عملياتها تحت 3 قطاعات تجارية هاي "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال الطاقة وأنظمة السكك الحديدية، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية لتوفير حلول في صناعات مختلفة. نهدف إلى تحقيق النمو من خلال التعاون المشترك مع عملائنا، اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية والخضراء والابتكار. بلغ إجمالي الإيرادات للشركة في 3 قطاعات للسنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس 2024) 8,564.3 مليار ين، ويتبعها حوالي 573 شركة تابعة وما يقرب من 270,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.hitachi.com

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