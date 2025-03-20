محفظة منتجات متنوعة بقدرة إنتاجية 2.9 مليون طن من الأسمنت سنويا

القاهرة : أعلنت أسمنت سيناء إحدي الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت في مصر، عن نجاح استراتيجيتها الطموحة في تطوير الأداء المالي والتجاري، محققة نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، حيث أظهرت نتائج أعمالها خلال عام 2024، تحقيق صافي ربح بلغ 3.077 مليار جنيه، مقابل صافي خسائر بلغ 121.419 مليون جنيه خلال عام 2023، كما حققت الشركة صافي ربح مستقل قدر بنحو 3.072 مليار جنيه خلال 2024. وتعكس هذه النتائج التزام الشركة الراسخ بالجودة، والاستدامة، والابتكار بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

تشارك أسمنت سيناء في العديد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك مشروع المونوريل والمتحف المصري الكبير ومترو القاهرة الكبرى، ما يبرز دورها الحيوي في تنمية البنية التحتية للبلاد. وارتفعت الحصة السوقية الكليه للشركة إلى 5% ويأتي ذلك انعكاسا لتغيير الهوية الاستراتيجية الجديدة للشركة، والتي تتبنى نهجًا رائدًا بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي المعايير العالمية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية والاستدامة في جميع مراحل الإنتاج، من خلال إطلاق أول مشروع يهدف لتقليل الاستهلاك من الوقود وتحويله إلى وقود مشتق من النفايات. وتمتلك أسمنت سيناء خطي إنتاج، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 2.9 مليون طن من الأسمنت.

علي هامش احتفال اطلاق الهويه البصريه الجديده للشركه وتعليقًا على هذه النتائج المتميزة، صرح بيترو كالا، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، قائلاً: " إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للشركة يتماشى مع استراتيجيتنا الحديثة، التي ترتكز على محورين أساسيين: تحسين كفاءة الإنتاج، والتركيز على التفاصيل الفنية للمصنع. بالإضافة إلى ذلك، نستثمر بشكل كبير في التكنولوجيا المتطورة وتطوير مهارات فريق العمل، حرصًا منا على امتلاك كوادر مؤهلة ومدربة بأعلى المعايير، قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الأسمنت، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية". وأضاف: "بفضل التزامنا بتطبيق استراتيجيتنا الجديدة، تمكنا من تحقيق تحول كامل إلى الربحية. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى المنافسة في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على كفاءة وجودة منتجاتنا، وتلبية احتياجات الأسواق، وبناء علاقات قوية تعزز من مكانة شركة أسمنت سيناء."

من جانبه، صرح تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء قائلا،: "صناعة الأسمنت إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، وفي أسمنت سيناء نحن ملتزمون بدعم الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة في مشروعات تنموية كبرى ونفخر بمساهمتنا في تعزيز الصادرات المصرية من هذه الصناعة، حيث نجحنا في الوصول إلى 15% من حجمصادرات مصر من الاسمنت . وأضاف "نؤمن بأن العاملين هم أساس استثمارنا الحقيقي وقاطرة نجاحنا. لذلك، يأتي تغيير هويتنا الاستراتيجية استكمالاً لمسيرة النمو والنجاح التي تشهدها الشركة، والتي تمكنا خلالها من تحويل كافة المؤشرات والأرقام من السالب إلى فائض في الأرباح ونتائج إيجابية مبشرة".

وتقدم أسمنت سيناء محفظة متنوعة من 5 منتجات تلبي كافة احتياجات السوق، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية والمطابقة للمعايير العالمية. كما تسعى الشركة باستمرار إلى تطوير منتجاتها لتقليل تأثيرها الكربوني والاستجابة للمتطلبات البيئية الجديدة. وتقوم الشركة بمبادرات تحويل النفايات إلى طاقة من خلال استغلال مصادر الوقود البديلة، مما يعزز الاستدامة والعمليات الآمنة الصديقة للبيئة.

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