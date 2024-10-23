أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك جامعة أبوظبي في الدورة السنوية الثامنة عشرة من "معرض نجاح أبوظبي 2024"، المقرر عقده في "مركز أبوظبي للمعارض" خلال الفترة من 27 ولغاية 29 أكتوبر الجاري، حيث ستستعرض الجامعة خلاله مجموعة واسعة من برامجها الأكاديمية المعتمدة عالمياً وأحدث إنجازاتها في القطاع التعليمي.

يعد الحدث، الذي تدعمه وزارة التربية والتعليم، من أبرز المعارض السنوية الرائدة في أبوظبي لاستقطاب الطلبة الدوليين، إذ يوفر منصة للطلبة لاستكشاف مجموعة من أعرق الجامعات في العالم. وسيحظى جناح جامعة أبوظبي ورقمه (A03) في القاعتين 8 و9، بحضور عدد من أبرز أعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، الذين سيقدمون الدعم والتوجيه الأكاديمي للطلبة المحتملين والزوار بما يتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية. ويمكن لزوار المعرض التعرف عن كثب على أحدث التصنيفات التي حازت عليها الجامعة واعتماداتها وابتكاراتها، وكذلك الاستمتاع بتجارب تفاعلية ممتعة في أكشاك التصوير والمرايا بزاوية 360 درجة الخاصة بجامعة أبوظبي، والمشاركة في المسابقة التي تنظمها الجامعة لطلبة الثانوية وتتيح لهم فرصة تعزيز معرفتهم بالجامعة والفوز بجوائز قيّمة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "تعد مشاركتنا المرتقبة في "معرض نجاح أبوظبي 2024" مناسبة مهمة لاستعراض برامجنا الأكاديمية المعتمدة عالمياً وتسليط الضوء على أحدث إنجازاتنا، بما في ذلك تصنيفنا ضمن أفضل 200 جامعة عالمية وفقاً لـ "تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2025". كما تتيح لنا مثل هذه الأحداث مساعدة الطلبة المحتملين في التعرف على برامجنا الأكاديمية الشاملة. ونتطلع، من خلال هذا المعرض المميز، إلى تقديم لمحة عن مكامن التميز الرئيسية في مؤسستنا التعليمية العريقة، واستعراض أهم مشاريعنا البحثية الرائدة والبيئة الفريدة المتعددة الثقافات أمام طلبتنا المستقبليين وأسرهم، فضلاً عن تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين خلال الحدث، وتزويد طلبة الإمارات بتجربة أكاديمية شاملة تؤهلهم لبناء مستقبل مهني واعد."

تم تصنيف جامعة أبوظبي مؤخراً ضمن قائمة تضم أفضل 200 جامعة على مستوى العالم (تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025)، بعد تبوئها المركز 191 عالمياً. كما تقدمت 11 مركزاً في تصنيف مؤسسة "كيو اس" (كواكواريلي سيموندز) للجامعات في الوطن العربي لعام 2025، وحلت في المرتبة الـ 12 في المنطقة العربية.

تُجسد هذه الإنجازات حرص الجامعة الدائم على توفير تعليم أكاديمي رفيع المستوى لطلبتها، ورفدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التميز والنجاح في مهنهم المستقبلية.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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