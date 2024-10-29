جدة، المملكة العربية السعودية، شاركت الخطوط السعودية وللسنة الثالثة على التوالي في تحدي الطيران 2024 على مستوى تحالف سكاي تيم العالمي والذي يستهدف إلى تحفيز وتسريع الابتكار والتغيير في قطاع الطيران من خلال تشغيل رحلات جوية أكثر استدامة وتقليل الآثار السلبية على البيئة، حيث انطلقت رحلتها رقم SV215 والمتجهة من جدة إلى أمستردام يوم السبت 26 أكتوبر ويأتي ذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والتفوق التشغيلي وفقًا لمستهدفات الاستدامة في رؤية السعودية 2030 ومستهدفات التنمية المستدامة (SDGs)، ويبرز جهودها واسهاماتها في تحقيق الأهداف طويلة المدى لاستدامة قطاع الطيران.

وكانت الخطوط السعودية قد حصدت العام الماضي جائزتين تتمثل في "جائزة أفضل حل مبتكر للعمليات الأرضية" و "جائزة أفضل مشاركة وتفاعل للموظفين" بالإضافة إلى ترشحها لجائزة أكبر تخفيض لانبعاثات الكربون على الرحلات متوسطة المدى.

وتماشياً مع استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، نفذت "السعودية" عبر الرحلة العديد من المبادرات والممارسات الداعمة للاستدامة البيئية والاجتماعية في قطاع الطيران، والتي انعكست على كل أوجه تجربة الضيف وعززت من كفاءة عملياتها التشغيلية.

واشتملت مبادرات "السعودية" على تحسين استخدام الوقود، واستخدام الكهرباء لمعدات الدعم الأرضي للحد من الانبعاثات والتلوث الضوضائي، واستخدام منتجات مستدامة على متن الطائرات، وتحسين إعادة تدوير النفايات لتقليل الأثر البيئي. وعلى صعيد الاستدامة الاقتصادية، أولّت "السعودية" أهمية لاستخدام المواد المحلية لتعزيز المحتوى المحلي.

ونوّهت أ. مريم تلمساني، مساعد المدير العام للاستدامة في مجموعة السعودية، إلى أن نهج السعودية تجاه الاستدامة شامل ومتوازن، ويعكس جهود "السعودية" المستمرة في ريادة الطيران المستدام، مشيرة إلى أن الخطوط السعودية تهدف إلى مشاركة تجارب نجاح من المملكة مع العالم، تتضافر فيها العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومعايير الاستدامة العالمية. كما أضافت بأن "السعودية" ستسعى ريادتنا للمضي قدماً لمواصلة الريادة في الممارسات الابتكارية التي تحدد معايير جديدة في القطاع.

وتستعد "السعودية" لاستضافة جوائز تحدي الطيران 2024، احتفاءً بالإنجازات في هذا المجال، حيث أعيدت تسمية تحدي الطيران، الذي كان يعرف سابقًا بتحدي الرحلات التجريبية المستدامة، ليعكس بشكل شمولي مهمة تحالف سكاي تيم الأوسع في خلق تأثير دائم على مستوى الصناعة.

وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة مختصة تضم عدد من خبراء الاستدامة والطيران العالميين، الذين سيمنحون الجوائز لتلك الشركات التي تظهر أفضل تأثير وقابلية للتوسع في حلولها.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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