الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الخطوط السعودية عن رعايتها لموسم الرياض 2024 في نسخته الخامسة كشريك بلاتيني وشريك الطيران الرسمي للحدث الضخم الذي تنطلق فعالياته اعتباراً من 12 أكتوبر ويعتبر أحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة والتي تشهد حضوراً بارزاً للزوار من مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الرعاية كأحد مبادرات "السعودية" المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وجلب العالم إلى المملكة.

وسيحظى زوّار موسم الرياض لهذا العام بتجربة استثنائية وغير مسبوقة في المنطقة الجديدة "بوليفارد رن واي" اعتباراً من 15 ديسمبر وتستمر فعالياتها لمدة شهرين، والتي ستشهد حضور مميز لـ 3 من طائرات "السعودية" من طراز B777 بمساحة 140 ألف متر مربع تشمل 13 محل تجاري و13 تجربة تفاعلية و5 مطاعم، وطاقة استيعابية لـ 9000 زائر يوميًا.

وأوضح رئيس التسويق في مجموعة السعودية الأستاذ خالد بن عبد القادر طاش أهمية رعاية "السعودية" لموسم الرياض والذي يحظى عامًا بعد عام بتوافد الزوار من شتى أنحاء العالم لما يتميز به من فعاليات ومناطق متجددة، وتكمن أهمية شراكة الناقل الوطني بربط العالم بالمملكة من خلال شبكة رحلات واسعة تصل إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، منوهًا على تفرّد الموسم هذا العام بمنطقة "بوليفارد رن واي" مثمنًا الجهود المشتركة في عملية نقل الطائرات برًا من مدينة جدة إلى مدينة الرياض.

وتسعى "السعودية" للمساهمة في دعم مختلف الفعاليات والمناسبات لتعزيز مكانة المملكة الرائدة لتكون الوجهة الأولى للسياحة والثقافة والترفيه، وكذلك استضافة العديد من المناسبات في مختلف المجالات استثماراً لموقعها الاستراتيجي عبر أسطول حديث ومتنامي والذي يوفر السعة المقعدية اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية والخطط المستقبلية.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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