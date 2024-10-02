مزودة خدمات المياه والكهرباء في شمال الإمارات وعملاقة التكنولوجيا العالمية تعززان علاقاتهما وتتعاونان لوضع خارطة طريق مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي للأعمال من أجل تطوير الخدمات ودعم التنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء" اليوم عن استكمالها للمرحلة الأولى من تحولها الرقمي بنجاح، وذلك بالتعاون مع عملاقة التكنولوجيا العالمية "إس إيه بي". وتسلط هذه الخطوة الضوء على بداية مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين، إذ تمتد علاقاتهما الراسخة على مدار أعوام طويلة، بهدف دعم الحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي والقادرة على تطوير خدمات المرافق ومواجهة تحديات تغير المناخ، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وجاء الإعلان المشترك عن هذا الإنجاز خلال فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) سنوياً، والذي تشارك فيه "الاتحاد للماء والكهرباء" هذا العام بصفتها راعي بفئة تيتانيوم، في حين "إس إيه بي" راعي استراتيجي للحدث.

وباعتبارها المزود الرائد لإمدادات المياه والطاقة الكهربائية في كل من إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان بالإضافة إلى منطقة الذيد في الشارقة، فقد تعاونت "الاتحاد للماء والكهرباء" عن كثب مع "إس إيه بي" لوضع خارطة طريق طويلة الأمد، تُسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. ويعد استكمال المرحلة الأولى إنجازاً متميزاً في مسيرة المشروع، وشملت هذه المرحلة نقل الوظائف الرئيسية لشركة "الاتحاد للماء والكهرباء" إلى السحابة الإلكترونية.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للماء والكهرباء": "تلتزم الاتحاد للماء والكهرباء بتنويع عملياتها ودعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مستقبل مستدام، وتحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، وضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة إلى المتعاملين في شمال الإمارات. ولا شك أن توظيف الذكاء الاصطناعي للأعمال سيساعدنا في تحقيق تلك الأهداف، لذلك كان استكمال المرحلة الأولى من مسيرة التحول الرقمي أساسياً لنجاحنا".

وأكد آل علي أن التعاون الوثيق مع "إس إيه بي" يُمكنُنا من إنشاء بنى تحتية تقنية مرنة قابلة للتطوير وتدعم نمونا، كما توفر طيفاً واسعاً من البيانات الفورية والمباشرة، وقدرة على الإلمام بجميع جوانب العمليات، وبالتالي إمكانية اغتنام الفرص المتاحة، مشيراً إلى الشركة كانت حريصة أيضاً على تحسين تجربة فريق العمل من خلال تطبيق نظام ساكسيس فاكترز SAP SuccessFactors، والذي يدعم مساعينا في توفير قوى عاملة متحمسة ونشطة، تخدم متعاملينا على أكمل وجه.

من جهته قال توماس سبانرينج، المدير المالي التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء والقائم بأعمال مدير نظم المعلومات: "هناك ارتباط كبير بين الجوانب المالية والتقنية لهذا التحول، فمن خلال تحديث البنى التحتية لنظم المعلومات الخاصة بنا، نستطيع تبسيط العمليات وتحقيق النجاح المأمول في تعزيز الكفاءة العامة وخفض التكاليف، وبالتالي إرساء أسس السلامة المالية ورفع قدراتنا الاستثمارية، الأمر الذي يضعنا في موقع متميز يتيح لنا مواصلة استثماراتنا في الابتكار وتحقيق أهدافنا نحو الاستدامة والكفاءة التشغيلية".

وتجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد للماء والكهرباء" كانت من أوائل الجهات التي اعتمدت سحابة "إس إيه بي" في قطاع المرافق، حيث جرى استكمال الانتقال إلى السحابة خلال فترة تسعة أشهر فقط بفضل حل "رايز ويذ إس إيه بي" (RISE with SAP) الذي يعتبر اشتراكاً مُداراً من "إس إيه بي"، يوفر إمكانية التحديث الآلي إلى التقنيات الأكثر تقدماً. وشمل التنفيذ (SAP S/4HANA) وهو حل سحابي لإدارة موارد المؤسسات، مُعززاً بالذكاء الاصطناعي ويوفر اطلاعاً واسعاً على البيانات، كما يدعم صنع القرار، ويساعد في أتمتة إجراءات الأعمال، ويزيد مستويات الكفاءة والإلمام التام بجميع جوانب العمليات. وقامت "الاتحاد للماء والكهرباء" في هذا الإطار بنشر وحدات مخصصة للقطاع، مثل حل قطاع المرافق (Utilities Industry Solution) إلى جانب وحدات مخصصة للموارد البشرية والمالية والمشتريات.

من جهته قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لدى شركة "إس إيه بي" في الإمارات: "تم اختيار حلول إس إيه بي لهذا المشروع نظراً لريادتنا في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال المفيدة والموثوقة والمسؤولة، بالإضافة إلى خبرتنا العريقة في قطاع الطاقة وتطبيقنا لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في قطاع المرافق. ويدل التطبيق الناجح والسريع لتقنياتنا إلى التزام الاتحاد للماء والكهرباء بتقديم خدمات ماء وكهرباء عالمية المستوى، قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الموارد وبطريقة تدعم التنمية المستدامة. تعاوننا المستمر يؤكد على أهمية رؤية إس إيه بي فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والاجتماعية، ودورها في تحفيز الانتقال الإيجابي في قطاع الأعمال، وتحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة".

نبذة عن الاتحاد للماء والكهرباء:

أنشئت "الاتحاد للماء والكهرباء" في عام 2020 بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء آنذاك. "الاتحاد للماء والكهرباء" مملوكة بالكامل لـ “جهاز الإمارات للاستثمار"، ويُوكل إليها تلبية احتياجات شمال الإمارات من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة. تسعى "الاتحاد للماء والكهرباء" إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

نبذة عن "إس إيه بي"

تقوم استراتيجية شركة "إس إيه بي" على مساعدة المؤسسات والشركات على التحول إلى مؤسسات ذكية ومستدامة، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. يُذكر أن 87%؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس إيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد الشركة المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم إس إيه بي في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com

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