أبرز النتائج المالية والتشغيلية:

بلغت الإيرادات 1.86 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي؛ وحققت إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2024 زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي

زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 9.9% لتصل إلى 176.3 مليون دولار أمريكي، وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ليصل إلى 9.5% مقارنة بمعدل 9.2% في الربع الثالث من عام 2023

بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة 35.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 126.0% على أساس سنوي

تم افتتاح 12 متجراً جديداً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، منها ثلاثة متاجر في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 241 متجراً كما في 30 سبتمبر 2024، كما تم افتتاح خمسة متاجر أخرى بعد نهاية الربع الثالث من العام، ليصل إجمالي المتاجر التي افتتحت حتى الآن في عام 2024 إلى 17 متجراً

بلغ عدد الأعضاء المشتركين في برنامج الولاء "سعادة" نحو 5.0 مليون، وأصبح متوفراً الآن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى تحسين مشاركة العملاء وزيادة متوسط حجم سلة المشتريات

تم توقيع اتفاقية شراكة مع مدن القابضة في أكتوبر 2024 لتطوير متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وتوفير الوصول إلى المواقع الرئيسية وتعزيز فرص النمو.

· طرح عام أولي قياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2024، حيث بلغت عوائد الطرح مبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الطلب مبلغ 37 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً حجم الطرح المستهدف بأكثر من 25 مرة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لولو للتجزئة ("لولو" أو "الشركة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ("الربع الثالث 2024" و"التسعة أشهر الأولى من 2024") في أول بيان مالي لها منذ طرحها العام الأولي القياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2024.

إيرادات قوية مدفوعة بأسواق عالية النمو

حققت لولو للتجزئة نمواً قوياً في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت 1.86 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي. وكان الأداء القوي للمبيعات مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية، بما في ذلك نمو كبير (double-digit) في فئة الأطعمة الطازجة مع ارتفاع في مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة متوسطة الي مرتفعة (single-digit).

ارتفعت المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 1.2% على أساس المقارنة المتماثل مع عام 2023 لتصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت المبيعات في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 2.2% على أساس المقارنة المتماثل مع عام 2023 لتصل إلى 5.3 مليار دولار أمريكي.

شهدت عمليات لولو للتجزئة في الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي على أساس المقارنة المتماثل بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة. كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

ارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بفضل تحسن عروض الأطعمة الطازجة التي تقدمها الشركة، حيث قامت الشركة بتصميم مجموعة منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة في المملكة. وتم افتتاح خمسة متاجر جديدة في المملكة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، منها متجرين هايبر ماركت ومتجرين إكسبريس ومتجر ميني ماركت.

وحققت عُمان والكويت والبحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.

تظل قنوات البيع الموحدة مجال تركيز رئيسي لشركة لولو للتجزئة، حيث ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5% على أساس سنوي. وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وهو تحسن بنحو 30 نقطة أساس. كان الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مدفوعاً بارتفاع هامش الربح الإجمالي بنحو 130 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بفضل التحسن في مزيج منتجات لولو للتجزئة وزيادة المبيعات عبر فئات المنتجات ذات هامش الربح الأعلى، بما في ذلك منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة، والتي تمثل حالياً 29.3٪ من إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بـ 28.6٪ في الربع الثالث من عام 2023. تشمل منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة الأطعمة الطازجة والسلع الاستهلاكية المعبأة ومنتجات نمط الحياة والأجهزة الالكترونية.

ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126.0% ليصل إلى 35.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 73.3% ليصل إلى 151.5 مليون دولار أمريكي.

استمرار تركيز الاستثمارات على التوسع

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية (للعمليات المستمرة) 98.5 مليون دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ما يمثل 1.7% من إجمالي المبيعات. تم استثمار النفقات الرأسمالية بشكل أساسي في افتتاح 12 متجراً جديداً، منها خمسة متاجر في المملكة العربية السعودية وثلاثة متاجر في الإمارات العربية المتحدة، أكبر سوقين للولو. وبلغت النفقات الرأسمالية كنسبة مئوية من المبيعات 1.7% في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 1.9% في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023. ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض وتيرة افتتاح المتاجر الجديدة والتحول التدريجي نحو نموذج الأصول الخفيفة الذي يتطلب نفقات رأسمالية أقل.

بلغ صافي الدين مبلغ 2.54 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 3.2 ضعفاً كنسبة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وفقاً للإفصاح المالي المتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. وظل مضاعف صافي الدين كنسبة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد إقصاء الأثر المحاسبي لعقود الإيجار مستقراُ على 1.4 ضعف، مع تمتع الشركة بمركز مالي قوي يمكنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو.

توسيع شبكة المتاجر وتعزيز الولاء

أضافت شركة لولو للتجزئة 12 متجراً جديداً خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مع إطلاق ثلاثة متاجر جديدة في فترة الربع الثالث من عام 2024، منها ثلاثة متاجر سريعة، ما أضاف إجمالي 8,033 متراً مربعاً خلال الربع. وبلغ إجمالي مساحة البيع 1.3 مليون متر مربع كما في 30 سبتمبر 2024.

يواصل برنامج الولاء "سعادة" لولاء العملاء اكتساب زخم قوي، حيث أصبح البرنامج متوفراً حالياً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغ إجمالي عدد أعضائه حوالي 5.0 مليون عضو بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

وبعد انتهاء الفترة المذكورة، أعلنت لولو عن إبرام شراكة استراتيجية مع مدن القابضة في أبوظبي لتطوير متاجر للتجزئة، تتضمن متاجر هايبر ماركت وسوبر ماركت ومتاجر التجزئة الأخرى. إضافة إلى ذلك، افتتحت لولو خمسة متاجر أخرى، ليصل إجمالي المتاجر التي افتتحت حتى الآن في عام 2024 إلى 17 متجراً.

استمرار نفس التوقعات المستقبلية

تعتمد استراتيجية النمو التي تتبعها لولو للتجزئة على أربعة ركائز قوية: تطوير متاجرها الحالية، وتوسيع شبكة متاجرها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق زيادة في الإيرادات من خلال توسيع وتعزيز منتجات العلامة التجارية الخاصة بها وتنفيذ برامج الولاء. وتظل لولو على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها لعام 2024، والتي تم الإعلان عنها خلال الطرح العام الأولي.

تعليقات الإدارة

قال يوسف علي م. أ، رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة: "كانت هذه الفترة مهمة للغاية لفريقنا، حيث سجل طرحنا العام الأولي رقماً قياسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأصدرنا أول نتائجنا المالية التي حققناها كشركة مدرجة. وتسهم الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو. وتتمتع شركتنا بمرونة كبيرة بفضل متاجرنا المصممة وفق ثلاثة أشكال وحضورنا المتزايد في مجال التجارة الإلكترونية، ما يساعدنا على النمو وعقد شراكات قوية في جميع أنحاء المنطقة، حيث افتتحنا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 12 متجراً جديداً وعقدنا شراكة مع مدن القابضة. نتطلع لمواصلة رحلة نمونا كشركة مدرجة، وتحقيق الأهداف التي أعلنا عنها للمستثمرين مع ترسيخ التزامنا بأن تكون لولو حيث يأتي العالم للتسوق".

من جانبه، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: "تميز الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنمو مستمر في الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بارتفاع المبيعات في أسواقنا الستة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوسع الاستراتيجي في القطاعات ذات هوامش الربح الأعلى مثل منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات التشغيلية والتركيز على العملاء. وواصل برنامج الولاء "سعادة" زخمه القوي مع وصول عدد أعضائه إلى 5.0 مليون عضو بحلول نهاية الربع الثالث، ما يمثل إنجازاً كبيراً نظرًا لأنه تم إطلاقه في يناير 2023. ويوفر البرنامج أفكار قيمة من البيانات لفرقنا التي تعمل على تعزيز المبيعات وعمليات الشراء المتكررة عبر أسواق المجموعة. يسرنا تحقيق هذا النمو الكبير مع التأكيد على أهدافنا لعام 2024، حيث يعتبر الربع الرابع أقوى موسم للمبيعات، بدعم من الحملات الترويجية وزيادة عدد الزوار نظرًا لفترة العطلات".

نبذة عن لولو للتجزئة:

تأسست لولو للتجزئة في عام 1974، وتعتبر، مع شركاتها التابعة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 241 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية. وتقدم المجموعة خدماتها لما يزيد عن 600 ألف متسوق يومي، موزعين على 130 جنسية. وتوفر المجموعة منتجاتها من 85 بلداً، بدعم من مكاتب التوريد الميدانية التابعة لها المتواجدة في مواقع رئيسية في 19 دولة. كما تتمتع المجموعة بشهرة قوية لعلامتها التجارية فضلاً عن ارتفاع مستوى ثقة عملاء منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يمكّنها من زيادة حصتها من السوق وتعزيز معدل نمو شبكتها من المتاجر وترسيخ ولاء عملائها.

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