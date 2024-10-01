إدارة روتانا تشارك في ثلاث جلسات خلال القمة لتبادل الرؤى الفريدة ومناقشة التوجهات الجديدة في قطاع الضيافة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن خططها التوسعية الطموحة في المنطقة وخارجها، وذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية لمستقبل الضيافة.

تشمل تلك الخطط تطوير 43 فندقاً جديداً في 26 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وتركيا بحلول عام 2026. وبمجرد اكتمالها، ستضيف هذه المنشآت 9,049 غرفة إلى محفظة روتانا ليصل إجمالي عدد غرفها الفندقية إلى 30,225 غرفة. وستعزز هذه الفنادق حضور المجموعة في الأسواق الرئيسية لترفد افتتاحاتها الأخيرة التي تشمل "فندق بيتش باي – المرفأ" كأول فندق لعلامة "إيدج من روتانا" في أبوظبي، وفندق نوفا إم العليا الرياض، أول فنادق "إيدج من روتانا" في المملكة العربية السعودية. تم إطلاق العلامة التجارية الجديدة في عام 2022، ووصل عدد فنادق "إيدج من روتانا" إلى 7 فنادق مع الافتتاحين الآخرين، علماً أن هناك 6 فنادق أخرى قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تخطط المجموعة أيضاً لافتتاح المزيد من الفنادق في المنطقة للاستفادة من ازدهار النشاط السياحي في الإمارات والسعودية على وجه التحديد، بما في ذلك فندق بلووم أرجان من روتانا في جزيرة السعديات بأبوظبي وفندق "ياسمينا ريحان من روتانا" في الرياض في عام 2025، مما يؤكد على هدف روتانا بمضاعفة عدد الغرف التي تديرها حالياً في المملكة ثلاث مرات ليصل إلى 6000 غرفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

هذا وأعلنت روتانا، في إطار مساعيها لتعزيز مكانتها في القارة الأفريقية، عن افتتاح فندق جديد تحت علامة "أرجان للشقق الفندقية من روتانا" في السنغال. وسيكتمل إنشاء هذا الفندق الجديد المكوّن من 150 غرفة والواقع في داكار بحلول عام 2026. وفي مقدمة دخولها إلى السوق الجزائرية، ستفتتح روتانا منتجع وثالاسو أزور روتانا في مدينة وهران الساحلية. علاوة على ذلك، تستعد المجموعة لافتتاح العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في القاهرة والأقصر.

وكانت روتانا قد أعلنت عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة "سيغنتشر كومبلكس" في إسلام أباد لافتتاح أول منشأة فندقية لها في باكستان، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2027. وبمجرد اكتماله، سيضيف الفندق 522 مفتاحاً إلى محفظة "روتانا" العالمية.

علاوةً على ذلك، أعلنت مجموعة الضيافة عن الافتتاح المرتقب لمنتجع وسبا بونتوس روتانا في غونيو. وسيضع فندق الـ 5 نجوم، فور افتتاحه المقرّر في العام 2026، بين أيدي الضيوف مجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، فضلًا عن 600 غرفة إضافية ستتم إضافتها إلى محفظة روتانا الواسعة.

وتعليقاً على الإعلان، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "يسرنا المشاركة في القمة العالمية لمستقبل الضيافة، حيث تتيح لنا هذه المنصة الاستثنائية عرض خططنا التوسعية الطموحة، وتأكيد التزامنا تجاه المنطقة وإيماننا بمستقبل السياحة فيها، وهذا أمر يتشاركه المنظمون والمشاركون على حد سواء. وبالاستناد إلى إرث روتانا العريق كعلامة تجارية محلية، نسعى إلى تعريف المزيد من المسافرين بثقافة روتانا الفريدة التي تجمع بين معايير الخدمة العالمية المستوى وتجارب الضيافة الأصيلة، وذلك في إطار التزامنا بشعارنا الذي نعمل به دائماً ’معنا للوقت معنى".

وتأكيداً على دورها الريادي في القطاع، ستشارك روتانا في العديد من الجلسات المقررة ضمن أجندة القمة ليوم الثلاثاء 1 أكتوبر؛ حيث سيناقش فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا، مناهج القيادة المبتكرة والمستدامة خلال جلسة بعنوان "القيادة الهادفة: الالتزام تجاه الناس والكوكب والربح"؛ بينما يشارك إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات، في جلسة بعنوان "ثقافة الشركة وعلاقاتها كميزة تنافسية"، وتتمحور حول أهمية الثقافة المؤسسية لتأسيس أعمال ناجحة. كما ستشارك شيخة النويس، نائبة الرئيس لإدارة علاقات الملاك، في جلسة بعنوان "الخبرات العالمية والمواهب المحلية: قانون التوازن في قطاع الضيافة"، حيث تستعرض رؤيتها حول تحديات وفرص التوظيف في القطاع.

تدير روتانا حالياً 82 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولديها مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في تركيا والأسواق العالمية.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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