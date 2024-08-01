اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024، النتائج المالية للبنك عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

أهم النتـــائج المالـــية:

بلغ صافي الربح 4,198 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 67 ٪ على أساس سنوي.

٪ على أساس سنوي. سجلت ودائع العملاء 84.3 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 12٪ على أساس سنوي.

بلغ إجمالي القروض 49 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 34٪ على أساس سنوي.

سجل معدل الحساب والإدخار إلى إجمالي الودائع 61 ٪، بنسبة زيادة قدرها 4٪ على أساس سنوي.

٪، بنسبة زيادة قدرها 4٪ على أساس سنوي. سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 1.6٪، بنسبة تغطية بمقدار 269.6٪.

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 58٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9٪ على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض.

مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20 ٪.

سجل العائد على متوسط الأصول 7.6٪، بنسبة ارتفاع قدرها 1.6٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 53.1٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 7.2٪ على أساس سنوي.

المنـــاخ الأ قتصـــادي:

اتجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة إلى حد بعيد، وبالرغم من ذلك فقد واجه الاقتصاد العالمي تباطؤ في وتيرة تراجع معدلات التضخم مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد مقدار قوة الخدمات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى عرقلة أو تأخير التوجه العكسي لسياسة التشديد النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى في سعيها نحو تحقيق استقرار الأسعار. وجدير بالذكر أن تواصل التوترات الجيوسياسية في المناطق الرئيسية لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لوتيرة تراجع التضخم ومسارات النمو في معظم الاقتصادات.

وعلى الصعيد المحلي، فقد أدت الأحداث الإيجابية التي شهدها الربع الأول من عام 2024 ، والمتمثلة في الدعم القوي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات العالمية، إلى حدوث تحسن ملحوظ في المعدل الرسمي لإحتياطي العملات الأجنبية، واستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ومعدل سيولة العملات الأجنبية، علاوة على انتعاش جيد لدورة الإنتاج والتجارة، إلى جانب المشاركة الجيدة من مستثمري المحافظ الأجنبية، مما ساهم بدوره في توفير منصة قوية لدعم الإصلاحات الهيكلية، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق النمو المستهدف ، علاوة على إدارة المخاطر الخارجية والمالية على الرغم من تباطؤ وتيرة خفض معدلات التضخم ومواصلة المخاطر الجيوسياسية.

كريدي أجريكول مصر: مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغماً عن استمرار التحديات المحيطة

واصل بنك كريدي أجريكول مصر قوة أدائه خلال النصف الأول من عام 2024، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 7,020 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 56٪ على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 49 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 34٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 84.3 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 12٪ على أساس سنوي.

وعلى الرغم من صعوبة ظروف السوق واختلافها على مدار الربعين الأول والثاني من العام، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً بمقدار 10.4 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 39٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات تباطؤ في الأداء، حيث ارتفعت بمبلغ مقداره 2.8 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة نمو مقدارها 6٪ على أساس سنوي، ومدفوعة باستقرار سوق الصرف الأجنبي وتوافر السيولة خلال الربع الثاني من العام. وجدير بالذكر أن قوة أداء بنك كريدي أجريكول مصر تعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات. وعلاوة على ذلك، فقد شهد أداء قطاع الشركات تحسنًا ملحوظًا، وذلك في ظل ما يتبناه البنك من استراتيجية تستهدف تنوع المنتجات، فضلاً عن دعم الربح عن طريق الدخل غير المرتبط بالفوائد.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو جيد خلال النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 20٪، في حين سجلت الودائع نمو بنسبة 26٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع خلال النصف الأول من عام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل إنتاج القروض النقدية نسبة نمو بمقدار 15٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بمبادرات البيع التبادلي الإستراتيجية، بينما ارتفع معدل إنتاج قروض السيارات بنسبة 89٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيمة للقرض الواحد، على الرغم من استمرار نقص المعروض في السوق. وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقاري، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها 10٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزي المصري والحملات المستهدفة.

وعلاوة على ما تقدم، فقد شهد البنك نمواً في عدد العملاء النشطين، حيث سجل نسبة مقدارها 2٪ على أساس ربع سنوي و7٪على أساس سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وارتفاع عدد الحسابات، ودعم كل من الشمول المالي، والقروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل برنامج القروض النقدية (درايف كاش ) وقروض التعليم، وقروض محطات الطاقة الشمسية، وبطاقة فيزا كريدي أجريكول البلاتينية الجديدة للشركات، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد) والتي تهدف لتلبية إحتياجات العملاء، فضلاً عن المشاركة في الفاعليات التي تنظمها الأندية الرياضية.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشطين. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 15٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 49 مليار جنيه مصري، في حين ظلت ودائع العملاء مستقرة تقريبًا عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتسجل 84.3 مليار جنيه مصري.

أداء الربحيــــة

حقق صافي دخل الاعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 56٪ على أساس سنوي، حيث سجل مبلغًا بمقدار 7,020 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 66٪ على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع العائدات، مدعومًا بزيادة إيرادات أخرى استثنائية بنسبة 129٪، ومدفوعًا بأنشطة الصرف الأجنبي. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة قدرها 37٪ على أساس سنوي، وهو ما يؤكد التحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 55٪ خلال النصف الأول من عام 2024. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا لتسجل نسبة بمقدار 18.1٪ من 20.8٪، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 62٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5,746 مليون جنيه مصري.

وعلاوة على ما تقدم، فقد تراجع معدل تكلفة المخاطر، حيث سجل مبلغ بمقدار -88 مليون جنيه مصري، مقارنة بـمبلغ -187 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بمرونة المحفظة وكفاءة عمليات استرداد الديون، وهو الأمر الذي يرجع إلى إدارة البنك الحكيمة للمخاطر.

حقق صافي الربح مبلغًا بمقدار 4,198 مليون جنيه مصري، بنسبة نمو مقدارها 67٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في نفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وتراجع كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -11٪ و -13٪ على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإيرادات الاستثنائية لمرة واحدة لنشاط الصرف الأجنبي في الربع الأول من عام 2024 ، علاوة على تيسير ظروف التشغيل في السوق في الربع الثاني من عام 2024.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصر 1.6٪، حيث انخفضت بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2024، كما انها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، فضلاً عن ما يتمتع به البنك من قوة معدلات التغطية، والدعامات التحوطية، وهوالأمر الذي يعكس قوة المركز الإئتماني للبنك الذي يمكنه من مواصلة نمو محفظة الإقراض بنجاح، وذلك في ظل ممارسات الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وعلاوة على ما تقدم، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، يوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت.

التحــول الرقمــي:

واصلت القنوات الرقمية لكريدي أجريكول مصر تحقيق المزيد من الإنجازات الإيجابية الداعمة لمكانة البنك التنافسية.

وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد واصل تطبيق الهاتف المحمول "Banki Mobile" دوره المحوري بوصفه أحد الأدوات المصرفية الجوهرية التي تساهم في تعزيز مكانة كريدي اجريكول مصر، باعتباره احد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك بمعدل تسجيل دخول يزيد عن 3 مليون مرة خلال الربع الثاني من عام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت قنوات البنك الرقمية تنفيذ أكثر من 2.6 مليون معاملة رقمية خلال الربع الثاني من عام 2024، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 240٪ على أساس سنوي، فضلاً عن إجراء 99٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت.

وقد انضم كريدي أجريكول لتطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" في مايو 2023، وواصل بشكل ملحوظ في المساهمة في إجراء أكثر من 5.4 مليون معاملة صادرة، ، وهو الأمرالذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطويرالنظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما يتوافق مع الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وبالنسبة لعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصبح 41٪ من عملاء الشركات نشطيين على المنصة الرقمية، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 19٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شهد كريدي أجريكول مصر ارتفاع حجم معاملات السداد الحكومية بنسبة نحو 110٪ خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد استمر كريدي أجريكول مصر تقدمه المتميز في منتج قبول الدفع الإلكتروني من خلال بوابة السداد الألكتروني "banki Commerce" ، مواصلاً دعم جهود البنك المركزي نحو الوصول إلى "مجتمع غير نقدي"، فضلاً عن التحول التدريجي إلى نظام قبول الدفع الإلكتروني. وبحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024، فقد نجحت خدمة "banki Commerce " في تنفيذ ما يزيد عن 43 ألف معاملة تجارة إلكترونية من خلال استخدام البوابة الجديدة منذ إطلاقها. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.

المسؤولية الاجتماعية للشركات وأنشطة مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية

وفي خطوة جديدة إلى الأمام في مسار طموحه نحو دعم التمويل الأخضر والنظيف، فمن المنتظر أن يبرم البنك اتفاقية تسهيل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في إطار برنامج تسهيلات تمويل الطاقة الخضراء والصندوق الأخضر للمناخ لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء المستهدفين الآخرين. فضلاً عن الجهود التي قام بها البنك بالفعل بهدف الترويج لحلول التمويل المستدام لعملائه من الأفراد، من خلال إطلاق حملة قروض الطاقة الشمسية في النصف الثاني من عام 2023.

وجدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر بصدد إطلاق تقريره المتكامل الثالث للاستدامة عن عام 2023 تحت عنوان "بناء آفاق أوسع في رحلة الاستدامة"، ويعكس هذا التقرير التوجه الاستراتيجي لبنك كريدي أجريكول مصر نحو إضافة قيمة لكل من عملائه والمستثمرين والمجتمع بوجه عام والاقتصاد الذي يساهم في تقديم الدعم له. كما تجدر الإشارة إلى أن بنك كريدي أجريكول مصر يعد البنك الأول في مصر الذي يتبع إطار إعداد التقارير الأكثر تقدمًا (التقارير المتكاملة - IR) ويتوافق مع مبادرة إعداد التقاريرالعالمية (GRI).

وفي إطار سعيه نحو توفير حلول زراعية تعمل بالطاقة الشمسية في قرى الريف، قامت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية بالتعاون مع شركة "شنايدر إلكتريك "بإقامة مضخة للري تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن تبطين ترعة في قرية "تتا" بمحافظة المنوفية، ويتيح المشروع لـ 450 أسرة استخدام الطاقة النظيفة وتقليل هدر المياه وزيادة إنتاج المحاصيل.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، نظم بنك كريدي أجريكول ومؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية حملة للتبرع بالدم بالمقر الرئيسي للبنك لصالح مرضى مستشفى "أهل مصر لعلاج الحروق".

نبذة عن بنك كريدي أجريكول مصر

يعد بنك كريدي أجريكول مصر (CAE) هو البنك الفرنسي الأوحد في مصر، وتم تأسيس البنك عام 2006، وهو مدرج في البورصة المصرية منذ عام 2015. ويمتلك كريدي أجريكول مصر شركة تابعة واحدة هي الشركة المصرية للتمويل العقاري (EHFC) بحصة مساهمة تبلغ 99.99٪.

ويواصل بنك كريدي أجريكول مصر اعتماده على بنيته التحتية الرقمية، وتنوع خبراته، وقوة هيكل الميزانية العمومية، فضلاً عن الإدارة الحكيمة للمخاطر، وصلابة موقف السيولة، وكذلك كفاية الدعامة التحوطية لرأس المال، مما يضمن للبنك مواصلة النمو الأستراتيجي لربحيته من خلال خدمة العملاء والاقتصاد القومي على حد سواء.

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