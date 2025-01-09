حقق سوق العقارات الجاهزة نمواً ملحوظاً في أبوظبي بزيادة سنوية قدرها 53.4% في عدد المبايعات بعد تسجيل 4,320 معاملة وصلت قيمتها لنحو 9.27 مليار درهم

اختتم سوق دبي العقاري عاماً مميزاً بتسجيله أرقاماً قياسية هي الأعلى على الإطلاق في عدد المبايعات وقيمتها حيث واصلت المبايعات على الخريطة تحقيقها نمواً ملفتاً مع زيادة الطلب مسجلة ارتفاعاً سنوياً في عدد المبايعات بنحو 60.6% بواقع 109,527 معاملة بلغت قيمتها 228.03 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقه معدلات نمو ملفتة ونتائج إيجابية، وهو ما كشفت عنه "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقريرها الموجز حول "مراقبة الأسواق" لعام 2024، والذي سلط الضوء على زخم غير مسبوق للسوق العقاري في المنطقة.

وأظهر التقرير تسجيل سوق دبي العقاري أرقاماً غير مسبوقة في عام 2024، حيث وصل عدد المبايعات إلى 180,987 معاملة، بلغت قيمتها 522.5 مليار درهم، بنمو كبير في عدد المبايعات قدره 36.5%، وزيادة في القيمة بلغت 27.2% بالمقارنة مع عام 2023. ويعود السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في المبيعات على الخريطة، والتي شكلت 60.5% من إجمالي عدد المبايعات، بالمقارنة مع 43.6% في العام الماضي.

بالمقابل، أظهر سوق أبوظبي العقاري أداءً مستقراً، حيث بلغ عدد المبايعات 14,662، وصلت قيمتها إلى 47.92 مليار درهم، بنمو إجمالي بلغ 4%. وشكلت العقارات السكنية 66% من إجمالي عدد المبايعات و53% من القيمة الإجمالية، وبواقع 9,707 مبايعة بقيمة 25.6 مليار درهم.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها التقرير:

سوق العقارات على الخريطة

دبي:

أظهرت مبايعات العقارات على الخريطة في الإمارة زيادة في الطلب، مع نمو عدد المبايعات على أساس سنوي بنحو 60.5%، مسجلاً نحو 109,527 مبايعة.

تُعد أرقام المبايعات الأعلى التي تم تسجيلها في عام واحد، حيث ارتفعت قيمتها السنوية لنحو 43.5%، محققة 228.03 مليار درهم، بالمقارنة مع 159 مليار درهم في عام 2023.

أسهم سوق العقارات على الخريطة بشكل كبير في إجمالي عدد المبايعات، مسجلاً أعلى نسبة له على الإطلاق خلال العقد الماضي، بزيادة قدرها 61%.

أبوظبي:

سجل سوق عقارات أبوظبي على الخريطة نحو 5,385 مبايعة، شكلت 55.5% من إجمالي مبايعات عام 2024.

وصلت القيمة الإجمالية لهذه المبايعات إلى 16.34 مليار درهم، أي ما يعادل 63.84% من إجمالي المبيعات السكنية للعام.

سوق العقارات الجاهزة

دبي:

سجل عدد المبايعات في سوق العقارات الجاهزة زيادة سنوية بنحو 10.9%، بواقع 71,60 مبايعة.

شكل هذا العدد 39% من إجمالي مبايعات عام 2024، مع تغيير ملحوظ في سوق البيع على الخريطة حيث استقطبت المشاريع الجديدة اهتماماً أكبر من جانب المستثمرين والباحثين عن منازل.

ارتفعت قيمة هذه المبايعات 16.9% على أساس سنوي، مسجلة 294.5 مليار درهم، بالمقارنة مع 252 مليار درهم في عام 2023.

أبوظبي:

حقق سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات 4,320 مبايعة، بزيادة سنوية قدرها 53.4%.

شكلت هذه المبايعات ما نسبته 64% من إجمالي عدد المبايعات.

بلغ إجمالي قيمة مبايعات سوق العقارات الجاهزة نحو 9.27 مليار درهم، وأسهم بـ 44.5% من إجمالي قيمة المبايعات في عام 2024.

بلغت نسبة النمو على أساس سنوي في قيمة المبايعات 34.7%.

وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملفتاً في عام 2024، سواء من حيث عدد المبايعات أو قيمتها، وسط توقعات قوية باستمرار هذا الزخم في عام 2025، بما ذلك سوق العقارات على الخريطة المزدهر في دبي، وكذلك محفظة عقارات أبوظبي المتنامية. وفي سوق يتطلع إلى مزيد من الثقة والشفافية، يُعد مؤشر الإيجارات الذكي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي مثالًا ساطعاً على سعي دولة الإمارات الدائم للارتقاء بمستوى القطاع العقاري. ونحن سعداء بالعمل في دولة تدعم التنوع الاقتصادي، وتسعى دائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتضان المواهب الوافدة، مما يعزز الاهتمام بسوق العقارات."

وأضاف سليمان: "ستمضي بروبرتي فايندر قدماً، بصفتها شركة رائدة في التكنولوجيا العقارية في المنطقة، في قيادة الابتكار ومساعدة أصحاب المصلحة عبر توفير بيانات دقيقة ورؤى وتحليلات مفيدة لدعم كل من الباحثين عن المنازل وعملائنا على حد سواء."

من جانبه، قال سام ماكون، الشريك الإداري، ماكون بروبرتيز: "أثبت المطورون العقاريون في القطاع الخاص التزامهم الدائم بتقديم عقارات على درجة عالية من الجودة، متجاوزين التوقعات في العديد من الأحيان. بينما انصب تركيز كبار المطورين على إنشاء مجتمعات واسعة ومتكاملة ومخططة بعناية فائقة، وكرس القطاع الخاص جهوده على رفع مستوى جودة وحرفية المشاريع الفردية. ونتيجة لذلك، زادت تطلعات المشترين والمستأجرين، ولم يعد البحث مقتصراً على المواقع المميزة فقط، بل أصبح التركيز على العقارات التي تتمتع بأعلى معايير التصميم، والبناء، وجودة الديكورات الداخلية. ويبدو أن هذا الطلب المتطور أخذ يعيد رسم ملامح المشهد التنافسي ويضع معايير جديدة للسوق العقاري."

وقال عبد الله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "درفن للعقارات": "شهد العام 2024 ارتفاعاً للطلب على المساكن ذات الأسعار المعقولة مع استمرار ارتفاع معدل الإيجارات. وكان هناك تحول ملحوظ نحو الوحدات السكنية الأصغر حجماً، والتي كانت سمة مميزة للسوق، ولمسنا طلباً مستقراً في كل من سوق العقارات الفاخرة وعلى الخريطة، وهي اتجاهات نتوقع أن تستمر في عام 2025. ويعكس الاهتمام المتزايد بالعقارات على الخريطة الثقة الكبيرة للمستثمرين في المشاريع المستقبلية، في مؤشر إيجابي على استمرار زخم النمو في السوق خلال العام الجاري."

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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