أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الترفيهية الغامرة في أبوظبي، عن تسجيل جزيرتي ياس والسعديات لمعدلات زيارات قياسية خلال عام 2024، حيث حققت الوجهتان نمواً استثنائياً وغير مسبوق من الزيارات.

وخلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025، كشفت ميرال عن الأداء الاستثنائي الذي حققته جزيرة ياس، حيث سجلت أكثر من 38 مليون زيارة خلال عام 2024، ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 10% مقارنة بعام 2023. كما حققت فنادق جزيرة ياس أفضل أداء لها منذ عام 2019، حيث وصل معدل إشغالها إلى 82%، وارتفع إلى 90% في أغسطس 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9% في معدل إشغال الفنادق وارتفاع بنسبة 17% في متوسط ​​السعر اليومي مقارنة بعام 2023. وبالمثل، سجلت جزيرة السعديات نمواً قدره 10% في عدد الزيارات إلى فنادقها وتجاربها الثقافية مقارنة بالعام السابق.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "تؤكد هذه النتائج الاستثنائية التزامنا الدائم بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح وجهةً عالميةً رائدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية للإمارة وطموحاتها الأوسع نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. ومن خلال تطوير وجهات عالمية المستوى وتجارب غامرة، فإننا لا نسهم فقط في زيادة الزيارات من جميع أنحاء العالم فحسب، بل نعمل أيضاً على توفير ذكريات ممتعة تترك أثراً دائماً. ويشكل النجاح المستمر لجزيرة ياس وجزيرة السعديات دليلًا واضحاً على قوة شراكاتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بتعزيز جاذبية أبوظبي عالمياً."

وشهدت المدن الترفيهية في جزيرة ياس ومشروع "كلايم™" زيادة ملحوظة في عدد الزيارات قدرها 20%، بالإضافة إلى زيادة مذهلة بنسبة 56% في عدد الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام السابق. وفي غضون ذلك، شهدت الزيارات الدولية للمدن الترفيهية أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 40%، مدفوعة بزيادة كبيرة من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الهند (+44%) والصين (+81%) والمملكة المتحدة (+40%) وروسيا (+29%).

وشهدت الوجهة كذلك زيادة بنسبة 10% في معدل حضور فعالياتها الاستهلاكية خلال العام، مما عزز مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات العالمية. ويعزى هذا النمو المذهل إلى أجندة من الحفلات الموسيقية والعروض والفعاليات العائلية والرياضية عالمية المستوى التي تم تنظيمها على مدار العام، بما في ذلك جولة "ديل-لوميناتي" للنجم العالمي ديليجيت دوسانج، ومهرجان "وايرلس الشرق الأوسط"، وبطولة "يو إف سي" UFC، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1® في أبوظبي، والعرض الاحتفالي "ديزني على الجليد"، و"أسبوع أبوظبي للكوميديا"، وفرقة "باك ستريت بويز"، وغيرها الكثير. وشهد العام أيضاً العرض الأول إقليمياً للمسرحيات الموسيقية الشهيرة، "هاميلتون"، و"حياة باي"، و"ماتيلدا"، و"شيكاغو"، مما ساهم في تعزيز معدل حضور الفعاليات على جزيرة ياس.

علاوة على ذلك، تشهد جزيرة ياس نمواً سريعاً جعلها وجهة رئيسية للفعاليات ومؤتمرات الأعمال، حيث توفر مزيجاً فريداً من الإمكانات التجارية والعروض الترفيهية. وسجلت الوجهة زيادة بنسبة 17% في عدد فعاليات ومؤتمرات الأعمال في عام 2024، مع زيادة قدرها 7% في الليالي الفندقية المحجوزة مقارنة بعام 2023. وفي إطار جهودها لدفع نمو هذا القطاع الحيوي، أعلنت "ميرال" عن تطوير مشروع "ميتافيرس جزيرة ياس"، بالتعاون مع شركة "إي آند إنتربرايز" – ركيزة التحول الرقمي في مجموعة "إي آند". يهدف المشروع إلى الاستفادة من تقنية "ميتافيرس" لعرض أماكن الفعاليات التجارية إلى جانب التجارب والمعالم السياحية في جزيرة ياس، في تجربة افتراضية شاملة.

بدورها، تواصل جزيرة السعديات استقطاب المزيد من الزيارات من الباحثين عن مزيج راقي من التجارب الثقافية والترفيهية الغامرة. وبالإضافة إلى زيادة عدد الزيارات المسجلة، حققت الوجهة نسبة إشغال فندقي عالية بلغت 74% في عام 2024، إلى جانب زيادة بنسبة 14% في متوسط ​​السعر اليومي مقارنة بعام 2023. كما شهدت الوجهة نمواً ملحوظاً في عدد الزيارات من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك نمواً بنسبة 11% في عدد الزيارات من المملكة المتحدة، وبنسبة 30% من الهند، وبنسبة 58% من الصين، مما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة شاطئية وطبيعية وثقافية رائدة.

ومن المقرر اكتمال العديد من المشاريع المميزة في جزيرة ياس خلال عام 2025، بما في ذلك افتتاح المرحلة الأولى من توسعة "ياس ووتروورلد – جزيرة ياس، أبوظبي"، والتي تمتد على مساحة 16,900 متر مربع، وتضم 12 لعبة وتجربة جديدة، ومن المتوقع افتتاحها الصيف القادم 2025، وتشمل المشاريع الإضافية الأخرى تطوير وجهة شاطئية بطول 560 متراً، لتشكِّل إضافة جديدة لتجارب الترفيه ونمط الحياة العصري في ياس باي ووترفرونت. كما تستعد "عالم وارنر براذرز™ – جزيرة ياس، أبوظبي" لتوسيع نطاق تجاربها الترفيهية من خلال إطلاق معالم جذب جديدة من عالم "دي سي"، وإطلاق "عالم هاري بوتر السحري"، إلى جانب لعبتين إضافيتين، مما يُعزز من التجارب الغامرة والحافلة بالمغامرات الذي تشتهر به الوجهة.

ومن المقرر استكمال "متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي" نهاية عام 2025، والذي يُتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في المنطقة، تقدّم رحلة شيقة عبر تاريخ العالم الطبيعي، مستعرضاً التنوع الحيوي المذهل لكوكب الأرض. وفي غضون ذلك، استقبل مشروع "تيم لاب فينومينا أبوظبي" أول ضيوفه في المنطقة الثقافية في السعديات. وتم افتتاح هذه التجربة الفنية متعددة الحواس، والممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع، في 18 أبريل، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والمجموعة الفنية اليابانية الرائدة عالمياً "تيم لاب"، وتديرها شركة "ميرال إكسبيرينسز".

وتعزيزاً لمكانتهما كوجهات رائدة للتميز والابتكار، حصدت جزيرتا ياس والسعديات أكثر من 190 جائزة مرموقة خلال عام 2024. وفيما فازت جزيرة ياس خلال العام الماضي بأكثر من 175 جائزة، نجحت جزيرة السعديات بترسيخ مكانتها كوجهة شاطئية رائدة في الشرق الأوسط بحصولها على أكثر من 20 جائزة مرموقة. وتعكس هذه التكريمات التزام ميرال بنشر أجواء الفرح والبهجة وخلق تجارب لا تُنسى بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية المستوى للترفيه والتسلية.

وتتولى ميرال مسؤولية إدارة وتسويق جزيرة ياس، والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. كما تضم محفظة ميرال تجارب ووجهات عالمية المستوى تسهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي الكبير لأبوظبي ودولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز إيرادات السياحة وخلق فرص العمل. يأتي ذلك في إطار دعم استراتيجية أبوظبي السياحية الجديدة لعام 2030، والتي تستهدف استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وخلق 178 ألف فرصة عمل، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030.

نبذة عن ميرال

ميرال هي الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، والتي تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة. نقوم بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب شاملة لا تُنسى، كما نعمل دائماً على دعم وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

تتولى ميرال مسؤولية تطوير جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتضم محفظة ميرال مجموعة من الوجهات عالمية المستوى، منها وجهات ترفيهية وترفيهية وثقافية ورياضية ومطاعم ومحلات تجزئة وتجارب ضيافة تخلق للمقيمين والزوار ذكريات لا تنسى. وتشمل هذه الوجهات "سي وورلد" جزيرة ياس، عالم فيراري جزيرة ياس، عالم "وارنر براذرز" جزيرة ياس، "وورلد جزيرة ياس"، مشروع "كلايم" أبوظبي، عالم "ياس ووتروورلد أبوظبي"، ياس مارينا، وواجهة ياس باي البحرية"، التي تضم أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في الإمارات العربية المتحدة وهي "الاتحاد أرينا"، وغيرها. كما تمتلك ميرال أيضاً العديد من المشاريع التي يجري تطويرها في جزيرة ياس وفي جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مشروع "تيم لاب فينيومينا أبوظبي"، ومتحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي، وأرض مستوحاة من عالم هاري بوتر في "عالم وارنر براذرز" أبوظبي.

تتألف ميرال من ثلاث شركات فرعية هي: ميرال دستينيشنز، التي تروج للوجهات الفريدة من نوعها؛ وميرال إكسبيرينسز، التي تشغل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على العديد من الجوائز؛ وياس لإدارة الأصول، التي تشغل وتدير محفظة الأصول الحيوية للشركة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة والمراسي والفنادق الرائعة في مختلف أنحاء جزيرة ياس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.miral.ae

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