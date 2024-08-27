انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 6% إلى 16,7 مليار درهم إماراتي، وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% لتصل إلى 2,1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية الإقليمية المستمرة وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية.

انخفضت إيرادات الشركة بحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة بنسبة 3%، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1%، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 1%.

سجلت إيرادات ماجد الفطيم العقارية زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي بقيمة 3,7 مليار درهم إماراتي مع نمو أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11%، بفضل الاقبال على مشاريعها الناجحة .

أطلقت الشركة مشروعها السكني الثاني في دبي "غاف وودز" والذي تم بيع مرحلته الأولى خلال أسبوع واحد.

سجلت إيرادات شركة ماجد الفطيم للتجزئة انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 11,6 مليار درهم إماراتي، فيما حققت أعمالها في مجال مبيعات التجزئة الرقمية نموًا قويًا، حيث ارتفعت إراداتها بنسبة 16% ونمو أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 109% على أساس سنوي.

نمو أعضاء برنامج SHARE للمكافآت بنسبة 8,2% إلى 4 ملايين عضوًا .

للمكافآت بنسبة 8,2% إلى 4 ملايين عضوًا حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة ‘BBB’ وفق أحدث تقارير "ستاندرد آند بورز" ووكالة "فيتش" للعام الثاني عشر على التوالي.

وفق أحدث تقارير "ستاندرد آند بورز" ووكالة "فيتش" للعام الثاني عشر على التوالي. حافظت الشركة على تصنيف "منخفض المخاطر" فيما يخص أنشطتها المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة "ساستيناليتيكس".

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت"ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، نتائجها التشغيلية والمالية لفترة النصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2024. وعلى الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي التي فرضتها حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في المنطقة، إلا أن الشركة حققت أداءً مستقرًا، بدعم من محفظة أعمالها المتنوعة وميزانيتها العمومية القوية.

شهدت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفاض ايراداتها الموحدة بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 16,7 مليار درهم إماراتي، وانخفاض أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 2,1 مليار درهم إماراتي، وانخفاض صافي أرباحها بنسبة 6% بعد احتساب الضريبة إلى 1,6 مليار درهم إماراتي. كما انخفضت إيرادات الشركة بحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة بنسبة 3%، في حين ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح بنسبة 1% في نفس الفترة. وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بأصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة: "تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الجاري قوة وتنوع محفظة أعمال "ماجد الفطيم"، وقدرتنا على حماية أرباحنا الإجمالية، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهناها في عدد من المواقع التي نمتلك فيها عمليات تشغيلية حاليًا."

وأضاف إسماعيل: "حققت ماجد الفطيم العقارية أداءً قياسيًا، بفضل نجاح مراكز التسوق في دولة الإمارات والمستويات القوية لثقة العملاء في مشروع "تلال الغاف" ومشروع التطوير السكني "غاف وودز" الذي تم إطلاقه مؤخرًا. كما واصلت ماجد الفطيم لأسلوب الحياة في تسجيل طلب إيجابي على مستوى محفظة أعمالها، في حين سجلت شركة ماجد الفطيم للترفيه بيانات مشجعة في مبيعات تذاكر دور العرض وعدد مرات الدخول، ما يعكس العودة القوية للمحتوى المرئي عالي الجودة."

وسلّط إسماعيل الضوء على ما حققه قطاع مبيعات التجزئة الرقمية في شركة ماجد الفطيم للتجزئة، قائلًا: "دفعنا التحول المستمر لأعمالنا في مجال مبيعات التجزئة الرقمية، نحو تحقيق المزيد من التقدم والارتقاء بمستوى تطلعاتنا في مجال قنوات المبيعات المتعددة. كما أن تعيين قيادة جديدة لهذا القطاع في الربع الثاني من المقرر أن يؤدي إلى تعزيز أداء مبيعات التجزئة من خلال خطة تتمحور حول تلبية تطلعات العملاء وتركز على تحقيق الريادة في السوق."

واختتم إسماعيل تعليقه قائلًا: "ستواصل أعمال الشركة التركيز على تعزيز أعمالها الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، والاستثمار بحكمة لإيجاد المزيد من القيمة لجميع الأطراف المعنية، وتقديم أسعد اللحظات لعملائنا ومجتمعاتنا وزملائنا."

وسجلت إيرادات ماجد الفطيم العقارية نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 3,7 مليار درهم إماراتي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مشروع التطوير العقاري السكني في "تلال الغاف" فضلًا عن زيادة الإيرادات من مراكز التسوق التابعة للشركة في دولة الإمارات. وارتفعت أرباح ماجد الفطيم العقارية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% إلى 1,9 مليار درهم إماراتي. وبحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13%.

وسجلت إيرادات مراكز التسوق نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي، وسجلت نسبة إشغال بلغت 96%. وشهدت إيرادات الفنادق ارتفاعًا بحسب كل غرفة متاحة بنسبة 18% على أساس سنوي، ما يعكس جاذبية دبي المتزايدة كمركز سياحي، حيث استقبلت المدينة أكثر من 9 ملايين زائر لليلة واحدة في النصف الأول من عام 2024، فيما انخفض متوسط ​​الإشغال بنسبة 2%. وفي مارس 2024، باعت الشركة عددًا من الأصول غير الأساسية من محفظة أعمالها في قطاع الضيافة.

وبالإضافة إلى ما سبق، واصلت الشركة تعزيز مبيعات مشروعاتها السكنية، مسجلةً حجوزات بقيمة إجمالية وصلت إلى 5,9 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام. وكانت "ماجد الفطيم" قد أطلقت في يونيو الماضي مشروع " غاف وودز" السكني في دبي، وهو أول مجتمع متكامل من نوعه يقام وسط مساحات خضراء كثيفة، وتم بيع 1000 وحدة تمثّل المرحلة الأولى من المشروع، ما يشير بوضوح إلى مستويات الطلب القوية واهتمام السوق.

وفيما يخص محفظة أعمال دور العرض السينمائي التابعة للشركة، فقد سجلت زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في مبيعات التذاكر وعدد مرات الدخول، ما قادها إلى تحقيق أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 103% خلال هذه الفترة. وبالتوازي، تم افتتاح 13 دار عرض جديدة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، من بينها إطلاق مجمّع سينمائي في جدة بارك من قبل "ڤوكس سينما"، لتقديم تجربة سينمائية هي الأفضل في فئتها مع أحدث التقنيات.

وشهدت أعمال شركة ماجد الفطيم لأسلوب الحياة زيادة في الإيرادات بنسبة 23% إلى 584 مليون درهم إماراتي مع افتتاح ثمانية متاجر جديدة في النصف الأول، بإجمالي 78 متجرًا في جميع أنحاء المنطقة، في حين زاد عدد أعضاء برنامج الولاء SHARE للمكافآت بنسبة 8,2% ليصل إلى 4 ملايين عضوًا.

وسجلت إيرادات شركة ماجد الفطيم للتجزئة انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 11,6 مليار درهم إماراتي وانخفضت أرباحها بنسبة 47% على أساس سنوي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 278 مليون درهم إماراتي. ويعزى هذا إلى انخفاض حجم مبيعات المواد والمستلزمات المنزلية نتيجة انخفاض مستويات ثقة المستهلكين على إثر الصراع الجيوسياسي في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير انخفاض قيمة صرف العملة في كل من مصر وكينيا، وكانت الإيرادات ستنخفض بنسبة 8% بحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة.

وفي الأثناء، استمر نمو أصول العلامة التجارية "سوبيكو" القائمة على مفهوم البيع منخفض التكلفة في مصر، والتابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، بافتتاح أربعة متاجر جديدة في النصف الأول من العام مع خطط لافتتاح 11 متجرًا جديدًا خلال الفترة المتبقية من عام 2024. ويسلّط هذا النجاح الضوء على هذه العلامة التجارية التي تعكس التزام "ماجد الفطيم" بتلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق المحلية.

كما حقق قطاع مبيعات التجزئة الرقمية الذي يشهد نموًا متسارعًا، نتائج قوية حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 16% إلى 1,3 مليار درهم إماراتي ونمو أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 109% على أساس سنوي، لتتحول بذلك ولأول مرة إلى نتائج إيجابية. ويؤكد هذا الأداء القوي المدفوع بالكفاءات التشغيلية، التزام "ماجد الفطيم" بالتحول الرقمي الذي يركز على تعزيز تجربة التسوق.

منجزات ماجد الفطيم في مجال الاستدامة

واصلت ماجد الفطيم ريادتها في تحقيق النمو المسؤول على مستوى المنطقة، حيث حققت إنجازات مهمة في النصف الأول من عام 2024. ومن بين أبرز منجازاتها خلال هذه الفترة، حصول مشروع "ديستريكت تلال الغاف" متعدد الاستخدامات الذي يقع ضمن مجمّع تلال الغاف السكني، على شهادة BREEAM بدرجة "ممتاز". ويسلط هذا النجاح الضوء على ما حققه هذا المشروع في مجال الاستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تكريم "سيتي سنتر الزاهية" بجائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية لتميزه في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات بفضل مبادراته المجتمعية واسعة النطاق، ومن بينها استضافته للفعاليات التي تستهدف توعية المجتمع بأهمية تعزيز مستويات الصحة العامة والشمول والمسؤولية الاجتماعية.

وحافظت الشركة على تصنيف "منخفض المخاطر" فيما يخص أنشطتها المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة "ساستيناليتيكس".

كما واصلت "ماجد الفطيم" تحقيق النجاحات في مجال التوطين حيث تجاوزت نسبة المواطنين الإماراتيين 11% لأول مرة في تاريخ الشركة. وتعد ماجد الفطيم الشركة الوحيدة في دولة الإمارات التي فازت بجائزة برنامج "نافس" لعامين متتاليين. وتم تتويج منجزات الشركة خلال هذه الفترة بحصولها على شهادة من منصة "لينكد إن" باعتبارها شركة القطاع الخاص الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات من حيث النمو الوظيفي.

التمويل

تواصل "ماجد الفطيم" المحافظة على مركز مالي ومستويات سيولة قوية، بفضل مزيج تمويل متوازن من أسواق رأس المال والمصارف. وبلغ صافي القروض 14,6مليار درهم إماراتي، مع استحقاق معظم الديون في العام 2027 وما بعده.

وحافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقارير وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق وسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعةبتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

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