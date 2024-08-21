​​​​​أبوظبي: ستشارك كراكال التابعة لمجموعة ايدج، الشركة الرائدة إقليميًا في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء، للمرة السابعة عشرة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وبصفتها راعي النسخة الحادية والعشرين من الحدث السنوي، ستعرض شركة كراكال منتجاتها الكاملة من المسدسات والبنادق ، بالإضافة إلى الذخيرة من شركة لهب للذخائر الخفيفة التابعة لمجموعة ايدج، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للذخيرة في دولة الإمارات. كما سيتم عرض مجموعة متنوعة لبنادق الصيد الفاخرة من "ميركل"، وهي شركة ألمانية تابعة لشركة كراكال تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في إنتاج بنادق صيد فاخرة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال: "إنه لمن دواعي فخرنا المشاركة سنويا في هذا المعرض العريق والمتخصص في فنون الصيد والفروسية. ولذا، نهدف سنوياً إلى ابراز روح التراث الفاخر لدولة الإمارات وتاريخها الثقافي وإرثها العريق، إلى جانب عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الأسلحة الخفيفة. وبالنسبة للرامي المحترف، نعود هذا العام إلى الحدث بعرض كامل لأسلحتنا النارية المصنوعة في دولة الإمارات. كما يمنحنا معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية لتعزيز تقاربنا مع مجتمعات متعددة في المنطقة، حيث نعرض المسدسات والبنادق التي تجمع بين الدقة والتكنولوجيا المتقدمة والتراث ، إلى جانب بنادق الصيد المشهورة عالميًا التي تخص مجتمع الصيد. "

واحتفالاً بتراث دولة الإمارات الاصيل، ستعرض ميركل ثلاث إصدارات خاصة من بنادق الصيد "هيليكس ديلوكس" تتميز بنقوش يدوية وزخارف عربية. كما ستعرض كراكال مسدس يزدان بشعار "روح الإمارات"

والمزين بصقر مطلي بالذهب على الساحب، ومسدس "ليوا" المزين بنقوش بالخط ومقاطع قصيدة عربية مطلية بالذهب، إلى جانب معالم ثقافية عريقة مطلية بالذهب أيضا.

وتشمل بنادق الصيد المعروضة من "ميركل" بندقية " Helix Speedster" و "Helix Black " و " Helix Noblesse’ وبندقية " K5" ذات الطلقة الواحدة وبندقية" Jaeger bolt- action" وبنادق الصيد" Anschütz" والبنادق ذات الماسورة العلوية والسفلية المشهورة. كما سيتم عرض إصدارات مختلفة لمسدسات وبنادق الصيد من طراز " Chayeh Z20 "،بالإضافة إلى طرح " Chayeh Z22 Saktoon” الجديدة من فئتها، ومجموعة متنوعة من "أسلحة ليوا"، إلى جانب أنواع متعددة من مسدس كراكال 2011.

ويمكن للحاضرين في معرض الصيد والفروسية الدولي زيارة شركتي كراكال ولهب للذخائر الخفيفة في القاعة 3، الجناح 15، من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

نبذة عن كراكال

تأسست في عام 2007، تعد كراكال من الشركات العالمية المتميزة في تصنيع الأسلحة الخفيفة حيث يمتد تاريخ إنتاجها إلى أكثر من خمسة عشر عاماً في تصميم وتصنيع وتجميع الأسلحة عالية الدقة. تقوم الشركة بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة النارية التي أثبتت مهمتها وجودتها لقطاعات عدة مثل إنفاذ القانون وقوات الأمن والقوات العسكرية. تشمل مجموعة منتجات CARACAL المسدسات ومدافع الرشاشات والبنادق الهجومية وبنادق القناصة عبر مجموعة من العيارات. تنعكس تجربة CARACAL في جودة وأداء وموثوقية مجموعة أسلحتها المتزايدة، والتي تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية، والتي تم تطويرها لتلبية الطبيعة المتطورة والصعبة للحرب وكذلك متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تعتبر كاراكال جزء من مجموعة الصواريخ والأسلحة التابعة لمجموعة EDGE، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع : https://caracal.ae

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا