دبي، الإمارات العربية المتحدة، عقدت شركة إعمار العقارية تجمّعها نصف السنوي للموظفين، وهو اجتماع دوري يُعقد كلّ ثلاثة أشهر، يتم خلاله استعراض أداء الشركة وتحديد الخطوات المستقبلية. وخلال هذا التجمّع، استعرض فريق عمل إعمار مجموعة من الإنجازات والنجاحات عبر مجالات عمليات الشركة كافّة.

وتعليقاً على أداء الشركة في النصف الأول من عام 2024، قال محمّد العبّار: "أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 يعكس سعي إعمار المستمرّ نحو التميز والابتكار. فنحن لا ندير أعمالاً فحسب، بل نصنع نهجاً ونبني مجتمعات مُعدّة لمستقبل أكثر ازدهاراً."

وفي ما يلي بعض من أهمّ الإجازات التي تمّ استعراضها خلال التجمّع النصفي لعام 2024 لشركة إعمار:

حقّقت إعمار للتطوير تقّدماً ملموساً بإطلاق 30 مشروعاً بنجاح، ما أدّى إلى بيع 8,400 وحدة خلال الأشهر الستّة الأولى، بزيادة بلغت 56%. كما تعاونت إعمار مع 995 وكالة ودرّبت 5,945 وكيلاً عبر أكاديمية إعمار لتحقيق هذا النموّ. وقد شهدت مشاريع بارزة، مثل العنوان زعبيل رزيدنسز وبالاس رزيدنسز دبي هيلز إستيت، بيع 2,500 وحدة لكلّ منهما في غضون سبعة أيام فقط، ما يعكس قوّة وجودة اسم إعمار في السوق. كما منحت الشركة 50 عقد بناء بقيمة 8.7 مليار درهم إماراتي.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل برج خليفة على شهادة LEED البلاتينية للبناء المستدام، ما يعزّز التزام إعمار بالاستدامة.

مراكز التسوّق التابعة لإعمار استمرّت بدورها في تحقيق مزيد من النجاحات في النصف الأول من عام 2024، بما في ذلك دبي مول، الذي أصبح المكان الأكثر زيارة على مستوى العالم في عام 2023 مع اجتذابه 105 مليون زائر. وقد سجّل المول زيادة بنسبة 8% في عدد الزوّار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما أسهمت التحسينات مثل زيادة عدد مواقف السيارات المتاحة وتحسين تصميم دورات المياه في تعزيز تجربة الزوّار.

وكذلك شهدت إعمار للترفيه ودبي أوبرا نجاحاً كبيراً، حيث اجتذبت دبي أوبرا 250,000 مشاهد. كما أن إطلاق مراسي أكواريوم والحديقة المائية، وهو الأكبر في البحرين، وأول سينما IMAX بتقنية الليزر في ريل سينما البحرين، سلّط الضوء على التزام إعمار بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية.

وفي السياق ذاته، كان التميّز التشغيلي محوراً رئيسياً، مع إجراء 2,331 جلسة تدريب على السلامة من الحرائق والاستعداد للطوارئ، وتدريب 6,561 فرداً من موظفي إعمار والمستأجرين على حدّ سواء. كما أدارت إعمار مشكلة تراكم المياه بشكل فعّال خلال الأمطار الغزيرة في أبريل الماضي، ما ضمن الدعم المستمر للمجتمعات المتضرّرة.

نذكر هنا أن إعمار قدّمت إصلاحات مجانية للوحدات السكنية المتضرّرة من الأمطار الغزيرة داخل مجمّعاتها السكنية. وقد تمّ إصلاح أكثر من 4,500 منزل حتى نهاية يونيو 2024.

وواصلت إعمار تميزها في تطوير المشاريع، وحصلت على جائزة "مطوّر العام" من أريبيان بيزنس. إذ حقٌّقت إتمام 30 مشروعاً وبيع 8,400 وحدة في النصف الأول من عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وعلى الصعيد الدولي، حقّقت إعمار إنجازات كبيرة ببيع كافة وحدات أوربان أويزسيس في جورجاون عند إطلاقها، وتقدماً كبيراً في مشروعَيّ بانوراما وذا فيوز في كراتشي.

إعمار للضيافة حصدت عدداً من الجوائز، بما في ذلك تصنيف 5 نجوم من دليل فوربس للسفر لفندق العنوان إسطنبول، والعنوان منتجع الشاطئ، وفندق أرماني دبي. كما أن جهودها المتواصلة في إبراز العلامة التجارية من خلال إعادة إطلاق العنوان دبي مول وافتتاح فندق بالاس دبي كريك هاربور أكّدت التزامها بتقديم تجارب ضيافة استثنائية.

وكان للتفوّق في خدمة العملاء جانباً كبيراً الاهتمام، حيث تمّت معالجة أكثر من 21,000 طلب خدمة، و تسجيل أكثر من 6,000 وحدة، وتسليم أكثر من 3,500 وحدة للعملاء في النصف الأول من عام 2024. كما أجريت أكثر من 500 مراجعة لمتسوّقين خفيين لضمان أعلى معايير الخدمة.

لقد ركز تجمّع إعمار النصفي لعام 2024 على التزام الشركة بالابتكار والجودة ورضا العملاء. وبالنظر إلى المستقبل، تظلّ إعمار ملتزمة بمهمتها في إرساء نهج دائم من التميّز من خلال إلهام النجاح في كلّ المجتمعات التي تقوم على خدمتها.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 ما يزيد على 109,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و34 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 8,700 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة من قبل الشركة والفنادق المدارة من قبلها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، ما نسبته 38%من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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