● أحمد منصف: الجائزة تمثل اعترافًا دوليًا بمستوى الأداء الرفيع لمجموعة تويوتا إيجيبت وتتويجًا لجهود فريق عملها والتزامها المستمر بتقديم حلول عالمية المستوى

القاهرة – في إنجاز جديد يعزز ريادتها الإقليمية والدولية، توّجت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت بجائزة تويوتا المرموقة للمبيعات الدولية للمعدات الصناعية لعام 2024، والمقدمة من شركة "Toyota Material Handling (TMHI) International"، حيث تسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد أحمد منصف، خلال فعاليات مؤتمر الموزعين الدولي في اليابان. يأتي ذلك الإنجاز تكريماً لأداء الشركة الفائق في تحقيق المبيعات المتميزة وتوفير أفضل مستويات دعم العملاء.

تُعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز التي تمنحها TMHI، حيث يتم تقديمها لأفضل أربعة موزعين على مستوى العالم استطاعوا تحقيق نتائج متميزة في الوصول إلى أهداف المبيعات، وتحقيق معدلات رضا عملاء مرتفعة، لا سيما من الحسابات العالمية الكبرى، إلى جانب التميز في تقديم منتجات المعدات الصناعية كخيار رائد ومتميز في هذا القطاع الحيوي. وقد عكس هذا التكريم العالمي المستوى الرفيع الذي وصلت إليه عمليات مجموعة شركات تويوتا إيجيبت في مجال المعدات الصناعية، من حيث الاحترافية، جودة الخدمة، والالتزام بتقديم حلول متكاملة تلبي تطلعات العملاء.

وخلال فعاليات المؤتمر، قامت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت كذلك بتجديد اتفاقية التوزيع مع Toyota Material Handling International، وذلك في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ التعاون واستكمال مسيرة النجاحات في السنوات القادمة.

في هذا الصدد، أعرب السيد/ أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "يمثل فوز مجموعة شركات تويوتا إيجيبت بهذه الجائزة العالمية ثمرة مجهودات الشركة المبنية على استراتيجية واضحة ركزنا فيها على التميز التشغيلي، وتطوير فرق عملنا، وتقديم حلول موثوقة تخدم كبرى الشركات العالمية والمحلية، مع الحفاظ على أعلى معايير رضا العملاء. هذا الإنجاز ليس مجرد تتويج لجهد عام واحد، بل هو نتاج لاستثمار مستمر في الموارد البشرية المتمثلة في فريق عمل محترف وشغوف يسعى دائمًا إلى التميز. وتُعتبر هذه الجائزة بمثابة اعتراف دولي بمستوى الأداء الرفيع الذي تقدمه مجموعة تويوتا إيجيبت."

تجدر الإشارة إلى أن تويوتا إيجيبت، من خلال قطاع المعدات الصناعية ، توفر مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية وتجارية متعددة داخل السوق المصري، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعديد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مصر.

نبذة عن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت:

تفخر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت والتي تأسست عام 1979، وتتمتع بأكثر من 45 عاما من الخبرة الواسعة في مجال السيارات في مصر، أنها استمرت خلال هذه الفترة في النمو والتطوير لتصبح من العلامات التجارية الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لنحو أكثر من 850 عاملاً وموظفاً. وتقدم الشركة خدماتها حاليا من خلال شبكة ضخمة لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار والمعدات الصناعية، كما تسعى دائما لتقديم كل ما هو أفضل للعميل المصري واثراء عملية الشراء بخدمات تتميز بالجودة العالية والراحة للعميل كخدمة اوتومارك لاستبدال السيارات وبيع السيارات المستعملة المعتمدة. وكذلك حلول التقسيط والتأمين من داخل معارض تويوتا. كما تلتزم الشركة بتوفير زيت تويوتا الأصلي وزيت لكزس الأصلي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان أفضل حماية لسيارات تويوتا ولكزس.

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