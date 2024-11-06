أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- كشفت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي (يُشار إليها فيما يلي باسم "برجيل" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بالرمز: "برجيل" (رقم التعريف الدولي: AEE01119B224)، عن نتائجها المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك عن الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من عام 2024 حتى تاريخ 30 سبتمبر.

الالتزام الدائم بتنفيذ استراتيجية النمو

واصلت شركة برجيل القابضة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للنمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وخصّصت جزءًا ضخمًا من استثماراتها لترسيخ حضورها في دولة الإمارات، واختراق السوق السعودية سريعة النمو، وتوسيع نطاق خدماتها في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص. ومن خلال هذه الاستثمارات الكثيفة، يمكن للمجموعة استغلال التوجهات المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة، في زيادة العوائد المتأتية من المرضى، ودخول المزيد من الأسواق، وزيادة العائدات.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، تمكنت المجموعة من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، أبرزها إطلاق أضخم مركز للخصوبة في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية إنجابية شاملة بدءً من الحمل وحتى الولادة. وفي هذا الإطار، عملت برجيل كذلك على تعزيز مستويات رعايتها المتخصصة من خلال عقد شراكةٍ نوعية مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية هدفها بناء منظومة متكاملة لزراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي والرعاية المتقدمة للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم والاضطرابات الوراثية وأمراض المناعة الذاتية.

علاوةً على ما سبق، حققت برجيل المزيد من التوسع في سوقيها الرئيسيين، ففي المملكة العربية السعودية، افتتحت المجموعة 11 مركزًا جديدًا من مراكز "فيزيوثيرابيا" ليصل إجمالي عدد فروعه إلى 28 فرعًا، كما أبرمت العديد من الاتفاقيات مع كبرى شركات التأمين. أما في دولة الإمارات، فقد أعلنت المجموعة عن إنشاء تسع عيادات جديدة بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المنشآت الجديدة تهدف إلى خدمة ما يزيد على 300,000 من زوار العيادات الخارجية، وتسهيل الإحالات المتبادلة بين مستشفيات الرعاية الثانوية والثالثية والرباعية التابعة لبرجيل.

وفي حديثه عن الإنجازات المميزة التي حققتها المجموعة خلال الأشهر التسعة الماضية، قال السيد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: “"خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تمكّنت برجيل القابضة من الدخول بقوة إلى المزيد من الأسواق وذلك من خلال توسيع شبكة منشآتها على المستوى الإقليمي. وفي الربع الثالث من العام، شهدت المجموعة نموًا متسارعًا في إيراداتها بما يصل إلى 14% بفضل تنامي إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12% وتزايد العائدات المتأتية منهم. يشكل هذا التقدم الملحوظ دليلًا على القدرات الفريدة التي تتمتع بها المجموعة في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص، وهي ثمرة الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة الهادفة إلى دفع عجلة النمو وتعزيز الربحية خلال الفترات القادمة.

وأضاف: "لا تدخر برجيل القابضة جهدًا في عقد شراكاتٍ هامة من شأنها ترسيخ بصمتها في المنطقة وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في مختلف أنحائها. وكجزءٍ من التزامنا باستراتيجية الرعاية الصحية لدولة الإمارات، سنعمل على إطلاق تسعة مراكز صحية جديدة لخدمة أفراد المجتمع، مما يساهم في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وجعلها في متناول الجميع، فضلًا عن زيادة عدد المرضى المحالين إلى منشآتنا وجعل شبكتنا أكثر قوة. وفي سياق المملكة العربية السعودية، فإنّنا نسعى إلى توسيع شبكة مراكز "فيزيوثيرابيا" للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز صحة أفراد المجتمع ورفدهم بالمزيد من خدمات إعادة التأهيل، ونخطط كذلك لإطلاق المزيد من مراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الرعاية الصحية الأولية بما يكفل الارتقاء بصحة ورفاه مختلف الشرائح المجتمعية.

وتابع حديثه بالقول: "يعد طب الأورام وصحة المرأة والطفل وجراحة العظام وزراعة الأعضاء من أهم أولويات النمو بالنسبة لبرجيل القابضة، نظرًا للطلب الشديد على إمكاناتنا المتخصصة في هذه المجالات. وفي هذا الإطار، نسعى لأن نكون الجهة التي يفضل الجميع اللجوء إليها للحصول على هذه الخدمات، وقد بدى ذلك جليًا في الثقة التي مُنحت لنا لإتمام 26 عملية لزراعة أعضاء متعددة هذا العام، والتي حققت نجاحًا نسبته 100%. تشهد هذه الإنجازات على خبراتنا المتنامية في مجال الرعاية الصحية المتقدمة وتساهم في تعزيز مكانتنا الريادية في مجال حلول الرعاية الصحية فائقة التطور".

وأردف قائلًا: "لقد عملنا على توسيع محفظة منشآتنا في مجال صحة المرأة بإطلاق عيادة الثقة لعلاج العقم (Trust Fertility Clinic)، التي تعد الأكبر من نوعها في دولة الإمارات. ومن خلال خدمات التلقيح الاصطناعي، تضفي هذه المنشأة المتطورة المزيد من الشمولية على خبراتنا في مجال الأمراض النسائية والتوليد وطب الأجنة والتخصصات الفرعية لطب الأطفال، مما يوفر للنساء رحلة سلسة منذ بداية الحمل وحتى الولادة".

وأضاف: "تساهم شراكتنا مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في تطوير مجالات الطب الخلوي والتجديدي، حيث سنعمل على تطوير برنامج عالمي المستوى لزراعة نخاع العظم، مما يجعل أبوظبي رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية المعقدة. وبالمثل، يساهم تعاوننا مع "أكسيوم سبيس" في تحسين نتائج الأبحاث الطبية من خلال استكشاف تأثيرات الجاذبية الدقيقة، وتصدّر الجيل القادم من حلول الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية الإمارات للابتكار في مجال الفضاء".

واختتم حديثه بالقول: "لا نزال ملتزمين بتحقيق نظرتنا المستقبلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الأصول عالية النمو، والرعاية الصحية فائقة التخصص، والتوسع الإقليمي الذي يساهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها. سيكون من شأن الزيادة المتوقعة في الخدمات التي تنطوي على عوائد مرتفعة، والنمو في إقبال المرضى على منشآت المجموعة على المستويين المحلي والدولي، تشكيل أساسٍ متينٍ لتعزيز العوائد وتحقيق النمو على المدى الطويل، مما يدعم استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق القيمة".

نمو مستدام في الإيرادات واستثمار كبيرة في دعم النمو المستقبلي في إقبال المرضى

تمكّنت برجيل القابضة من تحقيق نموٍ قويٍ في الإيرادات بلغت نسبته 14.1% خلال الربع الثالث من عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى تزايد إقبال المرضى على منشآتها بنسبة 11.8%. وعلى الرغم من أنّ قاعدة إيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2023 كانت قويةً بالفعل، تمكنت من تحقيق زيادة نسبتها 24% على أساس سنوي. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.7% لتصل إلى 3.7 مليار درهم إماراتي، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين زاروا منشآتها 4.8 مليونًا، وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ أساسي إلى مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل التخصصي في الشارقة ومستشفى ميديور في أبوظبي ومستشفى برجيل رويال عشارج.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شهدت المجموعة إقبالًا كبيرًا على عياداتها الخارجية مصحوبةً بزيادةٍ في عدد المرضى الداخليين، مما يعكس الطلب الشديد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، لا سيما في مجالات طب الأورام وجراحة العظام وطب الأطفال وصحة المرأة. ومن ناحيةٍ أخرى، ساهم التوسع الكبير الذي حققته المجموعة في مجال طب الأورام (ما يصل إلى 50% مقارنةً بالعام الماضي)، في زيادة النمو التراكمي للإيرادات بحوالي 20%. أدت الزيادة في أعداد المرضى الداخليين والتي بلغت 13.3% إلى ارتفاع معدل إشغال الأسرَّة إلى 66%، مع إتمام ما يزيد عن 60,800 عملية جراحية (أكثر من 13% على أساس سنوي). أما عدد زوار العيادات الخارجية من المرضى فارتفع بنسبة 7.9%، نتيجة للتوسعات الجديدة في منشآت المجموعة وقدرات الإحالة الفعالة فيما بينها.

ارتفعت الأرباح التي حققتها المجموعة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين[1] بنسبة 5.1% لتصل إلى273 مليون درهم إماراتي، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة الناتجة عن الاستثمار المتواصل في مجال طب الأورام بهدف تعزيز الإيرادات المتأتية نتيجة تنامي إقبال المرضى على العلاج في المستقبل. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الارتفاع في التكاليف المباشرة يدل كذلك على زيادة عدد الأصول الجديدة وارتفاع النفقات العامة المرتبطة بجهود التسويق الإضافية التي تهدف إلى الترويج لبرنامج المرضى الدوليين ودعم التوسع الإقليمي للمجموعة.

وبصرف النظر عن أثر الأصول الجديدة، نجد أنّ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين قد ارتفعت بنسبة 11.4% لتصل إلى 290 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2024، وبلغت نسبة هامش الربح 22.0% وبلغ مقدار النفقات الإضافية المترتبة على زيادة عدد المنشآت التي تم افتتاحها مؤخرًا، والتي تشمل مركزين لجراحة اليوم الواحد ومركزين طبيين في دولة الإمارات، و28 مركز فيزيوثيرابيا في المملكة العربية السعودية، 16 مليون درهم إماراتي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، شهدت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة[2] ومن دون أخذ أداء المنشآت الجديدة بالحسبان، زيادةً نسبتها 7.4% لتصل إلى 781 مليون درهم إماراتي، مع هامشٍ ربح نسبته 21.1%.

ارتفع صافي الأرباح قبل حسم الضرائب بنسبة 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2024 إلى 151 مليون درهم إماراتي، مدفوعًا بتميز أداء الأعمال وانخفاض معدلات الاستهلاك واستقرار تكاليف التمويل. وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفع صافي الأرباح باستثناء البنود غير المتكررة والضرائب بنسبة 7.4% ليصل إلى 389 مليون درهم إماراتي

أداء قوي على مستوى كافة القطاعات

لا يزال قطاع المستشفيات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، إذ ساهم بنسبة 88% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2024، على غرار الفترات السابقة. نمت إيرادات القطاع وأرباحه قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 12.9% و7.6% على التوالي، بفضل ارتفاع معدلات إقبال المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية، لا سيما في مجالات طب الأورام والتخصصات الفرعية لطب الأطفال وجراحة الأعصاب وجراحة العظام والأمراض النسائية والتوليد وطب الطوارئ. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت إيرادات قطاع المستشفيات بنسبة 10.5%، بينما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 8.2%.

حقق قطاع المراكز الطبية نموًا قويًا نسبته 14.3% في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024 و13.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام؛ ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسي إلى أقسام الرعاية المتخصصة كقسم جراحة العظام وقسم طب الأطفال وقسم الأمراض النسائية والتوليد وقسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة. وعلى الرغم من هذه الإنجازات المتميزة، فقد خفّت حدة النمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بسبب النفقات الإضافية المترتبة على زيادة عدد المراكز التي تم افتتاحها مؤخرًا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وبصرف النظر عن الأداء الذي أبدته المراكز الجديدة، ارتفعت أرباح المراكز الطبية التابعة للمجموعة قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 9.8% على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 101 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

تتمتع مدينة برجيل الطبية بمكانة استراتيجية تمكنها من تحقيق نموٍ كبير في التوسع الهامشي والإيرادات المتأتية من المرضى

تمكنت مدينة برجيل الطبية من تحقيق نمو مستدام في الإيرادات نسبته 16.5% خلال الربع الثالث من عام 2024 و19.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وذلك بفضل إقبال المرضى الشديد عليها والذي بلغ 30.9% و28.1% على التوالي. ويعود السبب في هذا النمو إلى ارتفاع مساهمة العيادات الخارجية في الإيرادات والتوسع الكبير في مجال طب الأورام (نمو يصل إلى 45% على أساس سنوي)، والذي شكل 40% من إجمالي الإيرادات الإضافية. واصل معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات طب الأورام، وأنجز 11,100 إجراء طبي وجراحي لعلاج الأورام (+37.6% على أساس سنوي) و6,200 جلسة علاج إشعاعي للأورام (+32.6% على أساس سنوي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما ارتفعت معدلات إشغال الأسرّة في مدينة برجيل الطبية بنسبة 60% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي أنّها نمت بمقدار 15 نقطة مئوية.

وازدادت أرباح المدينة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، و31.2% خلال الأشهر التسعة الأولى منه. أما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين فتحسن بنسبة 16.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على الرغم من تواصل جهود الاستثمار في توسيع نطاق الخدمات الصحية فائقة التخصص بطرح منشآت جديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تحقيق نمو كبير في هامش الأرباح مع تنامي الاستفادة من هذه التوسعات وإحالات المرضى.

الحفاظ على تميز الميزانية العمومية

ظل صافي ديون المجموعة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين[3] وقبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 مستقرًا عند 1.2 ضعفًا في 30 سبتمبر 2024، وبلغ متوسط تكلفة التمويل 7.3%. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو في المستقبل. وتعتزم المجموعة سداد الديون المستحقة وتحسين أدائها في هذا المجال للحد من تكاليف التمويل وتمديد آجال الاستحقاق باستخدام مختلف الأدوات.

تأكيد التوقعات المستقبلية متوسطة المدى، وتحديث المبادئ التوجيهية للسنة المالية 2024

تتطلع "برجيل القابضة" بنظرةٍ إيجابية إلى إمكانات نموها على المدى المتوسط والبعيد، لا سيما في ظل المكانة الفريدة التي تتمتع بها والتي تؤهلها للاستفادة من التوجهات المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما يشمل النمو الكبير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني السريع، وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية. وتحقيقًا لذلك، عملت المجموعة على تحديث مبادئها التوجيهية لنهاية العام لمواكبة التغييرات في المزيج الخدمي على المدى القصير ومراعاة الوتيرة المتسارعة في الاستثمار في زيادة عدد منشآت المجموعة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص.

ولتحقيق أهدافها متوسطة المدى، ستواصل المجموعة تعزيز أصولها التي تنطوي على إمكانات نمو مرتفعة بما يكفل زيادة إقبال المرضى عليها، مع بذل جهود مستمرة لتعزيز شبكات الإحالة والقدرة الاستيعابية والاستفادة من برامج الرعاية الصحية الحكومية والمؤسسية. يُتوقع أن تساهم الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية في تعزيز الطلب على الخدمات فائقة التخصص، في حين تهدف المجموعة إلى توسيع نطاق الرعاية المتقدمة لمرضى الأورام السرطانية. من المتوقع أن تساهم برامج الرعاية الصحية المعقدة، كعمليات زراعة الأعضاء والعمليات الجراحية المتخصّصة، في زيادة العائدات المتأتية من المرضى، بالإضافة إلى استمرار التوسّع في شبكة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات