دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة "إتش دي آي جلوبال" (HDI Global SE)، الرائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخصص، نتائج مالية إيجابية خلال عام 2024 مع نمو قوي في الإيرادات والأرباح. وشملت المحركات الأساسية لهذه النتائج كلاً من النمو في الأعمال الجديدة وتعديلات الأسعار المرتبطة جزئياً بالتضخم. من جانبه سجل مكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي عاماً ناجحاً، حيث تخطى النمو في أعماله التوقعات. وساهم المكتب بتحقيق النتائج الإيجابية الإجمالية للشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها وتعد وحدة التأمين الصناعي التابعة لمجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group).

وقال ويليم فان ويك، المدير العام لمكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي: "حققت ’إتش دي آي جلوبال ‘ تقدماً كبيراً في عام 2024 إذ تحولت من شركة حديثة التأسيس إلى شركة قادرة على تحقيق أهدافها بالكامل، ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم القوي من مجتمع الوسطاء والقبول الواسع الذي حققته علامة ’إتش دي آي جلوبال‘ التجارية. لقد كان لتعاون أفراد فريقنا والذي عززته مشاركة زملائنا في هانوفر، دور كبير في نجاحنا في سوق مركز دبي المالي العالمي الحيوي. يعد هذا المشروع خطوة رئيسية على طريق طموح ’إتش دي آي جلوبال‘ بأن تصبح ’شريك التحول‘ المختار لعملائها عبر تقديم حلول وخدمات مخصصة، وتعزيز دورنا كجهة رئيسية مؤثرة في قطاع التأمين الدولي".

ونجحت "إتش دي آي جلوبال" على الصعيد العالمي في تحقيق نمو ملموس في الإيرادات والأرباح، إذ سجلت إيرادات التأمين ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 10% لتصل إلى 10.0 مليار يورو (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 9.1 مليار يورو) في أول مرة يتم فيها تحقيق هذا الإنجاز؛ فيما بلغت نسبة النمو بعد تعديل آثار العملات 11%. وتركزت محركات النجاح الأساسية في نمو الأعمال الجديدة وتعديلات الأسعار المرتبطة جزئياً بالتضخم في الأعمال الحالية القائمة. وسجلت نتائج خدمات التأمين زيادة لتصل إلى 1,004 مليون يورو (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 770 مليون يورو) بفضل تحسن معدل الخسائر المتكررة. كما ارتفعت مدفوعات الخسائر الكبيرة على أساس سنوي لتصل إلى 402 مليون يورو (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 334 مليون يورو)، لكنها كانت أقل من الرقم المخصص في الميزانية والبالغ 468 مليون يورو، وذلك بسبب انخفاض الخسائر التي يتسبب بها العنصر البشري. أما ميزانية الكوارث الطبيعية فقد تم تخطيها، ما يعكس استمرار توجه الخسائر المتزايدة في هذا المجال.

وشهدت النسبة المجمعة تحسناً لتصل إلى 90.0% (مقارنة بالنسبة المسجلة في العام المالي 2023 والبالغة 91.5%). وسجل صافي النتيجة المالية والاستثمارية للتأمين قبل احتساب آثار العملاء ارتفاعاً ليصل إلى 83 مليون يورو (مقارنة بالرقم المالي المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 11 مليون يورو) مدفوعاً بارتفاع حجم الاستثمار وزيادة دخل الفوائد الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى الأداء الإيجابي لكل من الاكتتاب وإدارة الأصول إلى ارتفاع واضح في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب (EBIT) لتصل إلى 702 مليون يورو (مقارنة بالرقم المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 446 مليون يورو). بدوره ارتفع العائد على الأسهم (RoE) إلى 17.6% (مقارنة بالنسبة المسجلة في العام المالي 2023 والبالغة 14.3%)، فيما ارتفعت مساهمة "إتش دي آي جلوبال" في صافي دخل مجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group) لتصل إلى 501 مليون يورو (مقارنة بالرقم السابق المسجل في العام المالي 2023 والبالغ 351 مليون يورو).

وبالنظر إلى النتائج القوية التي حققتها "إتش دي آي جلوبال" على الصعيد العالمي، أعرب فان ويك عن تفاؤله بالعام الحالي، وقال: "يتمتع مكتب شركة ’إتش دي آي جلوبال‘ في دبي بموقع يتيح له تحقيق النمو في ظل الاقتصاد المزدهر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وسيبقى توسيع فريق عملنا وقدراتنا في صميم تركيزنا، ونحن على استعداد من خلال توظيف استراتيجية الاكتتاب المحافظة الخاصة بنا، لتلبية الطلب في المنطقة وخاصة في ما يخص إحداث تحول في قطاع الطاقة. ويتناغم التزام منطقة الشرق الأوسط بمشاريع الطاقة المتجددة، مع رؤيتنا بأن نصبح شريكاً موثوقاً على المدى الطويل. كما أن موقعنا كقوة ناشئة يتيح لنا توفير قيمة أكبر للعملاء والوسطاء على حد سواء، والتعامل مع التغيرات بمرونة وبنظرة تستشرف المستقبل".

ملاحظة: قامت "إتش دي آي جلوبال" بنشر الأرقام المالية الأساسية بما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 17/9).

نبذة عن "إتش دي آي جلوبال"

بصفتها شركة رائدة في مجال خطوط التأمين المؤسسي والمتخصص، تقوم "إتش دي آي" بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية، والأسواق الوسيطة، والعملاء من المؤسسات وذلك من خلال توفير حلول تأمين مخصصة لتلبية احتياجاتهم. وبالإضافة إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها "إتش دي آي" في الأسواق الألمانية والأوروبية، فإن لدى الشركة شبكتها العالمية "إتش دي آي جلوبال نتورك" التي تغطي أكثر من 175 دولة عبر مكاتبها الأجنبية والشركات الفرعية والتابعة لها، وشبكة الشركاء. ونظراً لكونها "شريك مسيرة التحول" فإن "إتش دي آي جلوبال" تدير نحو 5,300 برنامج دولي، وتزود عملائها متعددي الجنسيات بتغطيات في جميع أنحاء العالم.

تعتبر "إتش دي آي جلوبال" وحدة التأمين المؤسسي والمتخصص التابعة لمجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group) وهي جهة تأمين رائدة منذ عدة عقود. وساهم موظفو هذه الوحدة الذين يزيد عددهم على 5,000 موظف تقريباً في توليد إيرادات تأمين (إجمالية) وصلت إلى 10.0 مليار يورو خلال عام 2024 (بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية [IFRS 17] ).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد منحت "تالانكس برايماري جروب" (Talanx Primary Group) درجة تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة (قوية جداً)، فيما قامت "إيه إم بيست" بإعطائها تصنيف A+. وتم إدراج "تالانكس إيه جي" في بورصة فرانكفورت على مؤشر (MDAX).

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