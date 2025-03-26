مسقط: يسر البنك الأهلي الاعلان عن نجاح اختتام اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025م، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ترأس الاجتماع الفاضل حمدان بن علي بن ناصر الهنائي، رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.

خلال الاجتماع، استعرض المساهمون ووافقوا على البنود الرئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ووضعه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. كما تم مناقشة تقرير حوكمة البنك وتقرير المدققين حول البيانات المالية المدققة للبنك، حيث تم الموافقة عليهما. بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الجمعية العامة بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن نفس الفترة.

وقد شهد الاجتماع موافقة المساهمين على توزيع أرباح إجمالية قدرها 10 بيسات للسهم الواحد، 5 بيسات نقدًا و 5 بيسات على شكل سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي. كما تم إطلاع الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية السابقة، إلى جانب استعراض مساهمات البنك في مبادرات الخدمة المجتمعية.

في هذا السياق، صرح الفاضل حمدان بن علي بن ناصر الهنائي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "نواصل في البنك الأهلي التزامنا الثابت بالتنويع والابتكار نحو المستقبل، مما يمكننا من توسيع خدماتنا والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة المخاطر واغتنام الفرص الناشئة. بفضل أساسنا المالي القوي وهيكلنا الرأسمالي المستقر، تتيح لنا استراتيجيتنا المستقبلية والتميز التشغيلي تحويل التحديات إلى فرص للنمو، مما يسهم في تحقيق عوائد متميزة لمساهمينا. إن الثقة المستمرة التي نحظى بها من أصحاب المصلحة تعكس مرونتنا في التكيف مع المشهد المالي المتغير. كما تتجلى ممارساتنا المستدامة وحلولنا التي تركز على العملاء في قلب جهودنا، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق في تعزيز التقدم الاقتصادي الشامل والطويل الأمد."

من أبرز جوانب الاجتماع، انتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة البنك. كما صادق المساهمون على مكافآت وأتعاب الحضور لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ووافقوا على تعيينهم. كما تمت المصادقة على بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2024م، مع تحديد مقدار البدل للسنة المالية 2025م. كما تم اعتماد اقتراح توزيع المكافآت على مجلس الإدارة لعام 2024م.

في إطار تعزيز التميز في الحوكمة، صادق المساهمون على تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2024م ومعايير القياس لعام 2025م، مع تعيين جهة مستقلة لإدارة القياس. كما وافق المساهمون على تعيين مراقبي الحسابات والمراقبيين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

وانطلاقا من استراتيجيته المرتكزة على تلبية احتياجات العملاء والتحول الرقمي والابتكار، يواصل البنك الأهلي التزامه بدعم الشمول المالي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وترسيخ مكانته كشريك فاعل ومساهم رئيسي في مسيرة النمو الوطني للسلطنة.

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