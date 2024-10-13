المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2024 تركز على الحلول الموفرة للطاقة في مراكز البيانات والمباني والصناعات المستقبلية

دبي: تعرض شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم شنايدر إلكتريك حلولاً تجسّد شعارها المتمثل في "الذكاء الاصطناعي والاستدامة والرقمنة"، والهادف إلى تزويد الشركات بحلول البنى التحتية الفعالة والمرنة لتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة كفاءتها التشغيلية وتسريع مسارها نحو الاستدامة، عبر تسخير قوة الذكاء الاصطناعي. وذلك فيما تسارع الصناعات في المنطقة إلى تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، لتسريع التحول الرقمي وتحسين العمليات وخفض التأثير البيئي.

وكانت شنايدر إلكتريك قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن تعاونها مع شركة "إنفيديا" العالمية لتصميم البنى التحتية عالية الكفاءة لمراكز البيانات، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحوسبة المتقدمة وتقنيات التوأمة الرقمية.

وقالت أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: "مع استمرار دولة الإمارات في توسيع حدود الابتكار والاستدامة، أصبحت البنية التحتية الرقمية المستدامة والقابلة للتطوير المستمر ضرورة للأعمال، كما أصبح الذكاء الاصطناعي ممكّناً أساسياً لنموها ولتعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية. وفي معرض جيتكس جلوبال العالمي، نعرض حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لتمكين الصناعات المحلية من توظيف إمكاناته الواعدة إلى جانب تعزيز جهودها في مجال الاستدامة".

وخلال المعرض الدولي المتخصصة بالتقنية والذي يستمر لخمسة أيام، سيتواجد خبراء الصناعة والتكنولوجيا في شنايدر إلكتريك لتعريف العملاء والزوار بأحدث الحلول المستدامة والمخصصة لإنشاء الأسس المتينة لمراكز البيانات والبنى التحتية المتقدمة لقطاعات المباني وصناعات المستقبل.

وكانت "شنايدر إلكتريك" قد نشرت مؤخراً تقريراً حديثاً بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل تحوّل الطاقة" خلال "أسبوع المناخ 2024" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، سلّط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، بدءاً من العمليات الصناعية ووصولاً حتى نظم إدارة الطاقة المنزلية.

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