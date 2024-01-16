الدوحة، قطر: تسلمت شركة قطر للسيارات، الوكيل العام المعتمد لـميتسوبيشي موتورز في قطر، جائزة "أفضل مركبة رياضية متعدد المهام متوسطة الحجم" عن ميتسوبيشي آوتلاندر وذلك في جوائز "سيارات العام في قطر" 2024، والتي تنظمها ماكينا الشرق الأوسط.

وتسلم السيد فرانك زونر، المدير العام لشركة قطر للسيارات والسيد هيثم أيبف المدير العام للمبيعات في الشركة الجائزة في حفل جوائز خاص أقيم في فندق ذا شيدي بالدوحة بمشاركة واسعة من مختلف المركبات ذات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة والمركبات التجارية وسيارات السيدان من مختلف العلامات التجارية بدولة قطر.

وفي هذا السياق، صرّح فرانك زونر، المدير العام لشركة قطر للسيارات معلقاً على الفوز بهذه الجائزة: "حظيت ميتسوبيشي آوتلاندر بإشادة واسعة من العملاء بفضل تصميمها الأنيق والتكنولوجيا المتطورة التي تضمها والاعتمادية العالية. نفتخر بفوزنا بهذه الجائزة القيمة التي تظهر تميز العلامة التجارية وكذلك مكانة المركبة الريادية في فئة السيارات الرياضية المتعددة المهام. نتقدم بالشكر الجزيل لمنظمي هذه الجوائز على جهودهم والتزامهم بتقدير أفضل السيارات، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والإنجازات في المراحل لمقبلة".

شهد الجيل الرابع من آوتلاندر، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات المقاعد السبعة، عملية تصميم شاملة، وتميزت بمستويات رفيعة من الجودة والأداء القوي بما جعل منها السيارة المثالية للقيادة على الطرقات العصرية التي تتصف بالسرعة والديناميكية، كما تم تجهيزها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المبتكرة، الأمر الذي عزز القيادة وارتقى بها بأكثر من طريقة! علاوة على ذلك، يتوفر هذا الطراز الذي يولي أهمية كبيرة للأمان، بمجموعة من المزايا المتقدمة التي تضمن المحافظة على سلامة الركاب في جميع الأوقات.

التصميم الخارجي: إطلالة واثقة، قوية، مهيبة

يعكس التصميم الخارجي لـ آوتلاندر شخصية واثقة تنضح بالقوة بفضل مفهوم التصميم "Bold Stride" المعتمد من قبل فريق التصميم، والذي أحاط السيارة بهالة من الجرأة وعزز هيأتها الثابتة المستقرة وحضورها الطاغي. وتتباين النسبة الواضحة للعيان ذات الطابع الأفقي والممتدة من الأمام إلى الخلف، مع خطوط السطح العريضة المقترنة بحواف حادة، وتكتمل على نحو مثالي مع عجلات معدنية كبيرة يبلغ قطرها 20 بوصة، ومصدات متدلية تبرز الشكل العريض للسيارة.

تم تزويد مقدمة آوتلاندر بالجيل الجديد المميز من تصميم الدرع الديناميكي من ميتسوبيشي موتورز والذي يسهم في تعزيز المظهر الأمامي للسيارة. وجاءت مجموعة المصابيح الأمامية الحادة التي تضم مصابيح نهارية وإشارات انعطاف في موقع أكثر ارتفاعاً بما يوفر رؤية أفضل للسائقين الآخرين وكذلك للمشاة. وعلى العكس من ذلك، تتيح المصابيح الأمامية المنخفضة إضاءة أفضل لمسافة بعيدة دون أن تؤثر سلباً على رؤية السائقين في الجهة المقابلة من الطريق.

أما المظهر الجانبي الأفقي لـ آوتلاندر والذي يوحي بالقوة مع خطوط أنيقة تسلط الضوء على الطابع الجريء للسيارة، فيجعلها تبدو وكأنها قطعة منحوتة من كتلة معدنية صلبة.

واستلهم باب الصندوق الخلفي لـ آوتلاندر من الإطار الاحتياطي المثبت على الجزء الخلفي من سيارة باجيرو، ويتميز بتصميم سداسي على شكل قطعة واحدة متكاملة. ويهدف اختيار هذا التصميم للجزء العلوي، إلى الإيحاء بالثبات على الطريق والأمان الموثوق اللذين تتصف بهما هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، فيما يؤكد الجزء السفلي منها على إمكانيات الأداء الفائقة، أما المصابيح الخلفية الأفقية والتي تتخذ شكل حرف T فتبرز الهيئة العريضة لهيكل السيارة وتمنحها هيئة يسهل تمييزها عن غيرها من السيارات.

مستويات أداء استثنائية – التصميم الهندسي للهيكل الصلب يحقق الحد الأمثل من الأداء ويعزز ثقة السائق بالسيارة

تضمن منصة آوتلاندر المطورة حديثاً درجة أكبر من الحماية في حالة الاصطدام، كما تحقق مستوى عالٍ من الثبات على الطريق. واستخدمت ميتسوبيشي موتورز، ولأول مرة على الإطلاق، لوحاً فولاذياً عالي مقاومة الشد مع استخدام تقنية الختم الساخن حول المقصورة، للحصول على هيكل مقصورة بالغ القوة، وتحقيق أقل قدر ممكن من الضرر الناتج عن الحوادث، مع انخفاض وزن الهيكل في ذات الوقت. وأدى اعتماد بنية هيكل على شكل حلقات متصلة حول قمرة المحرك والمقصورة إلى زيادة الصلابة المقاومة للانحناء والالتواء مقارنة بالجيل السابق من الطراز. ويسهم نظام التعليق متعدد الوصلات وتوجيه الطاقة الكهربائي المزدوج، في تعزيز مستويات الراحة للركاب بصورة عامة، كما يوفر تشغيلاً سلساً للسيارة ويحافظ على القيادة بخط مستقيم مستقر على الطريق، مع تحسين عملية الانعطاف على المنحنيات، فضلاً عن متعة القيادة.

وتتوفر آوتلاندر بخيار نظام القيادة بالدفع الثنائي والدفع الرباعي، بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر مطور حديثاً ينتج عنه قوة قصوى محسّنة قدرها 181/6000 حصان / دورة في الدقيقة، أي أفضل من الجيل السابق بنسبة 8.9٪، وعزم دوران أقصى يبلغ 245/3600 نانومتر / دورة في الدقيقة. كما طرأ تحسن على الكفاءة في توفير الوقود بنسبة 2.6٪[i] مقارنة بالطراز السابق، مع الأخذ بالاعتبار نمط القيادة الرياضي المكون من 8 سرعات مع ناقل الحركة المتغير باستمرار. ويسهم التحكم في التغيير التدريجي للسرعة والذي يغير السرعات بكل سهولة وسلاسة، تماماً مثل استخدام ناقل حركة أوتوماتيكي متعدد المراحل، لتوفير تسارع قوي وتحكم رشيق بالأداء، حيث يمكن للسائق أن يشعر بالتسارع على الفور عند الضغط على دواسة الوقود.

وتم تجهيز طراز نظام القيادة بالدفع الرباعي بجهاز توصيل مركزي يعمل على توزيع عزم الدوران الأمامي والخلفي، كما يوجد في هذا الطراز نظام دفع رباعي يُتحكم فيه إلكترونياً ويشمل قابض هيدروليكي يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي، إضافة إلى نظام التحكم في ديناميكيات السيارة المتكامل المحسن (نظام التحكم الفائق بجميع العجلات) (S-AWC)، كذلك جرى تزويد الفرامل بنظام التحكم النشط بالانحراف (AYC) على العجلات الخلفية، للتحكم في توزيع قوة الفرملة على العجلات الأمامية والخلفية.

وترصد المستشعرات زاوية التوجيه، ومعدل الانحراف، وعزم الدوران، وضغط الفرامل، وسرعة العجلات، وغيرها من العوامل الأخرى لتحديد الأنظمة التي يقوم السائق بتشغيلها وحالة السيارة بشكل مستمر ودقيق. وعند الانعطاف على المنحنيات، تعمل الفرامل المجهزة نظام التحكم النشط بالانحراف (AYC)، على تحقيق الحد الأمثل من الفرق بين قوة الدفع وقوة الكبح بين العجلات الأمامية والخلفية، والعجلات اليمنى واليسرى لتحسين درجة تشبث الإطارات بسطح الطريق والسماح للسائق بتوجيه السيارة وفقاً لاحتياجاته.

أما في خيار القيادة بنظام الدفع الثنائي، فقد تم أيضاً استخدام نظام التحكم النشط بالانحراف الخاص بالفرامل (AYC) للتحكم في توزيع قوة الكبح على العجلات الأمامية والخلفية لتحقيق تحكم متكامل مع نظام التحكم النشط بالثبات (ASC) ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، بهدف المحافظة على ثبات السيارة أثناء القيادة على أسطح الطرق المتنوعة.

وتضم آوتلاندر العديد من أنماط القيادة التي تتيح للسائق تحديد النمط المثالي لمجوعة متنوعة من أنواع الأداء وظروف القيادة من خلال قرص يقع في الكونسول الوسطي. وهناك ستة أنماط لخيارات نظام القيادة بالدفع الرباعي، وخمسة لخيارات الدفع الثنائي. وتضم أنماط القيادة كل من " Normal" العادي للتنقل داخل المدينة، و" Tarmac" للقيادة الرياضية على الطرق المعبدة، و"Gravel" للقيادة على الطرق المغطاة بالحصى والتي تتطلب أداءً عالياً للسحب والثبات على الطرق غير المعبدة، و " Snow" للطرق المغطاة بالثلج والطرق الأخرى ذات الأسطح الزلقة، و "Mud" لزيادة القدرة على التحكم بقيادة السيارة على الطرق الموحلة والمغطاة بطبقة كثيفة من الثلوج وغير ذلك من الظروف المماثلة.

وتسهم أنماط القيادة في تحقيق أفضل تحكم ممكن في القيادة، في الطرازات المزودة بنظام الدفع الرباعي، كما ترتقي بإمكانات التحكم في طرازات الدفع الثنائي بما يضمن قدراً أكبر من الشعور بالأمان والموثوقية. وعند الرغبة باختيار أحد الأنماط، تُعرض صورة تمثل أنماط القيادة في لوحة العدادات بما يمكّن السائق من اختيار النمط المطلوب بكل سهولة.

التصميم الداخلي: مقصورة مريحة لجميع أفراد الأسرة

تمنح لوحة العدادات ذات الشكل المستقيم، السيارة من الداخل طابعاً أفقياً مؤثراً بما يضفي عليها مظهراً واسعاً، كما توفر مزايا عملية تجعل من السهل على السائق رؤية التغييرات التي تطرأ على وظائف السيارة. وجاء الجزء العلوي مغطى ببطانة ناعمة الملمس مكسوة بطبقة من الجلد، وغرز محبوكة بعناية، بما يعبر عن مستوى رفيع من الجودة في أنحاء المقصورة. وتتميز الأبواب ببطانة داخلية تمتد على مساحة كبيرة، ويجري استخدام نفس الحشوة الناعمة في لوحة العدادات وجوانب الكونسول الأرضي لتوفير مساحة فاخرة ومريحة في ذات الوقت.

ويتميز الطراز بباقة من الألوان للتصميم الداخلي في فئة P-Line مع مقاعد مكسوة بالجلد الأصلي باللونين الرمادي الفاتح والأسود. كما تأتي لوحة العدادات وحافة الباب بنفس اللون، ويُستخدم معدن الألمنيوم الأصلي في ناقل الحركة. كما تتوفر أيضاً مقاعد باللون البني المحمر ومقاعد من الجلد شبه الأنيلين للطراز من فئة P-Line. أما فئة H-Line فجاءت بمقاعد من الجلد باللون الأسود وخامة داخلية باللون الأسود البيانو، بينما يوفر الطراز من فئة M-Line مقاعد مكسوة بقماش باللون الرمادي الفاتح أو الأسود وخامة داخلية باللون الأسود البيانو.

وبالنسبة للمقاعد الأمامية، فتميزت بهيكل يوريتان يتكون من طبقتين لضمان أقصى درجات الراحة وتقليل الشعور بالتعب أثناء الرحلات الطويلة. ويتم تعزيز سعة المساحة ومستويات الراحة العامة من خلال زيادة مساحة المقعد والسعة المخصصة للأرجل في الصف الأول والثاني من المقاعد. إضافة إلى ذلك، تتوفر مواصفات أخرى مثل سخانات المقاعد، والتحكم التلقائي في الحرارة لثلاث مناطق، ومظلات للباب حسب نوع الفئة لجعل المقاعد الخلفية أكثر راحة للركاب في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وتضم آوتلاندر نوعين من العدادات وفقاً لفئة الطراز، حيث يوجد شاشة رقمية بالكامل قياس 12.3 بوصة مجهزة بأول شاشة كريستال سائل ملونة بالكامل وعالية الدقة من ميتسوبيشي موتورز، والتي تعرض محتوىً متنوعاً بأسلوب منظم على شاشة كبيرة الحجم. وجُهزت الشاشة أيضاً بميزة التخصيص حسب الطلب والتي تتيح دمج المعلومات وعرضها بحرية تامة. أما الشاشة الأخرى 7 بوصة متعددة المعلومات وعالية التباين، والتي تُظهر حركة سهم في شاشة المعلومات الوسطية، فتستخدم خاصية التحديد عالي الوضوح لشاشة تناظرية أثناء تقديم مشهد عالي الجودة وتشتمل على قرص ومؤشر على شكل إبرة مزخرفة.

وتشمل بعض فئات الطراز، شاشة كبيرة الحجم قياس 9 بوصة للشاشة الوسطية ومجهزة بنظام ملاحة مع شاشة متصلة بالهاتف الذكي (SDA)، بما يوفر معلومات عالية الدقة باستخدام الخرائط الداخلية وبالاستعانة بنظام الملاحة. ويمكن تحديد الوظائف المطلوبة بما فيها التنقل والصوت بسهولة تامة عن طريق لمس رمز في قائمة التشغيل والذي يتم عرضه بشكل دائم في الجزء السفلي من الشاشة. ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستمتاع بتطبيقات Android Auto ™ و Apple CarPlay، من خلال الاتصال بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ™ أو iPhone.

وللحصول على معلومات تضمن القيادة بأمان وسرعة أكبر، قامت ميتسوبيشي موتورز ولأول مرة بتركيب شاشة أمامية على مستوى النظر قياس ١٠،٨ بوصة على زجاج النافذة الأمامية، لعرض المعلومات الضرورية ملونة بالكامل. وبإمكان السائق تشغيل / إيقاف هذه الشاشة يدوياً وتخصيص المحتوى المعروض. كما يمكن عرض أنواع عديدة من المعلومات في وقت واحد. وعلاوة على توفير معلومات عن القيادة وتنبيهات مثل تحذير السائق عند مغادرة المسرب، تقدم الشاشة المزيد من أنواع المحتوى مثل معلومات خاصة بنظام الملاحة والصوت من خلال اتصالها مع الشاشة الوسطية.

وبما ينسجم مع المواد فائقة الجودة المستخدمة في أنحاء المقصورة الداخلية تشتمل آوتلاندر على العديد من التقنيات المتطورة، بما فيها نظام الصوت الفاخر Bose الذي يتألف من 10 مكبرات صوت. وينتج عن الجمع بين مكبرات الصوت كبيرة الحجم الموجودة في الأبواب ومكبرات الصوت المزدوجة، صوت قوي واضح عالي الجودة أشبه ما يكون بالأداء الحي.

وتعد آوتلاندر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عائلية بثلاثة صفوف من المقاعد كافية لسبعة ركاب، وهي فريدة من نوعها في فئتها. ويمكن ترتيب المقاعد بمرونة كافية مع العديد من الأشكال التي تناسب عدد الركاب وتتسع لأمتعتهم. وتشمل مقاعد الصف الثاني على خاصية الانزلاق والإمالة، إلى جانب مقاعد مقسمة بنسبة 4: 2: 4، بما يسمح لراكبين بالغين من الجلوس بكل راحة في الصف الثاني حتى عند تحميل أغراض طويلة مثل الزلاجات.

كما يوجد حيز مخصص للهواتف الذكية في درج الكونسول الوسطي، وجيوب جانبية للكونسول الوسطي، وجيب خلف مقعد السائق، وجيوب صغيرة الحجم على شكل ربع. وتشتمل صينية الكونسول الوسطي على شاحن لاسلكي للهاتف بقوة 15 وات. كما يوجد مقابس شحن USB من كلا النوعين C و A، على التوالي، يقعان في الجزء الأمامي والخلفي من الكونسول الوسطي.

أنظمة السلامة: نظام متقدم لمساعدة السائق والعديد من المزايا الحديثة

تشمل آوتلاندر أنظمة سلامة متطورة كما هو الحال في جميع مواصفات السيارة. وتضم هذه المزايا نظام تخفيف الاصطدام الأمامي (FCM)، ومثبت السرعة التكيفي (ACC)، والتحذير عند مغادرة المسار (LDA) والتحذير من الزوايا غير المرئية(BSW) ، ومساعد تغيير المسار (LCA) ، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) ، وإنذار انتباه السائق (DAA) ، وفرملة الطوارئ التلقائية الخلفية (AEB) الخلفي، إضافة إلى كاميرا كشف محيط السيارة متعددة الجوانب.

كما جُهزت السيارة بـ 11 وسادة هوائية، وتتوفر الوسادة الهوائية الأمامية الوسطية لمقعد السائق والوسائد الهوائية الجانبية لمقاعد الصف الثاني من المقاعد بشكل قياسي. وتنتفخ الوسادة الهوائية الأمامية الوسطية التي تقع بين مقعدي السائق والراكب الأمام، في حالة حدوث تصادم جانبي.

تم تثبيت "ميتسوبيشي كونكت" كنظام دعم للسيارة يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة قيادة آمنة، حيث يحافظ على سلامة السائق من خلال الضغط على زر لطلب المساعدة من مركز الاتصال إذا تعرضت السيارة لعطل ما أو عند وقوع حادث، ويعمل النظام تلقائياً على الإبلاغ عن ذلك عند انتفاخ الوسادة الهوائية، كما يتعامل مع مجموعة متنوعة من الحوادث، مثل إصدار تحذير في حالة تعرض السيارة للسرقة، وكذلك إبلاغ المستخدم بمعلومات عن موقعها.

إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام ميزة التشغيل بواسطة الهاتف الذكي لمعرفة مكان ركن السيارة أو تشغيل الضوء المتقطع لتحديد مكانها. كما يوجد العديد من الخصائص المريحة، مثل التشغيل عن بعد الذي يمكن استخدامه لتشغيل المحرك ومكيف الهواء لجعل درجة الحرارة داخل المقصورة ملائمة خلال فصل الصيف الحار أو فصل الشتاء البارد، إلى جانب فتح الأبواب قبل الوصول إلى السيارة كما يمكن للمستخدم أيضاً تلقي تنبيهات عند قيادة السيارة خارج فترة زمنية أو منطقة محددة، أو بسرعة أعلى من السرعة المعتادة، بما يساعد العائلات عل الإدارة الجيدة لقيادة السيارة

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-انتهى-