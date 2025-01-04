جدة: حصلت الخطوط السعودية على صدارة انضباط مواعيد مغادرة الرحلات عالمياً والمركز الثاني في انضباط مواعيد وصول الرحلات لعام 2024 بفارق 0.35% عن المركز الأول وفق تقرير منصة Cirium المستقلة والمتخصصة في رصد عمليات وأداء شركات الطيران والمطارات، حيث سجلت نسبة انضباط مواعيد الرحلات المغادرة 88.82% والرحلات الواصلة 86.35%، وقد أشارت المنصة إلى أن "السعودية" قد شغلت على مدى 12 شهراً أكثر من 192,5 ألف رحلة.

وأبدى معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر اعتزازه بمواصلة تميز الأداء التشغيلي عالمياً والذي يساهم في تمكين مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، كما يتوج جهود كافة منسوبي المجموعة وشركاتها ويجسد ذلك الدور التكاملي الذي تؤديه مختلف القطاعات بهدف ضمان كفاءة الأداء التشغيلي لارتباطه المباشر بتطوير وتحسين تجربة الضيوف، مضيفاً أن الخطط التشغيلية على مدار العام وخلال مواسم الذروة قد شملت ركائزها القدرة على مواجهة وتجاوز مختلف التحديات والاستفادة المثلى من الإمكانات سواءً فيما يتعلق بالأسطول الحديث والمتنامي أو الأنظمة الرقمية التنبؤية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في انضباط مواعيد الرحلات.

وكانت "السعودية" قد حققت المركز الأول في انضباط مواعيد الرحلات لثلاث مرات سابقة خلال عام 2024 وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو ونوفمبر، حيث تلتزم بتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة الجوية العالمية تزامناً مع الخدمات والمنتجات والمبادرات النوعية التي تستهدف الارتقاء بتجربة السفر في كافة مواقع الخدمة وبأحدث التقنيات والحلول في صناعة النقل الجوي.

ويتجاوز المعدل اليومي حالياً لرحلات "السعودية" 530 رحلة لربط أرجاء وجهاتها التي تبلغ أكثر من 100 محطة في أربع قارات حول العالم بالمملكة وذلك عبر أسطول حديث يبلغ حالياً 144 للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والحج والعمرة، مع خطة طموحة لزيادة أسطولها خلال السنوات القليلة القادمة بـ 130 طائرة أخرى جديدة تساهم في إضافة المزيد من الرحلات والسعة المقعدية للوجهات الحالية والوصول إلى وجهات أخرى جديدة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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