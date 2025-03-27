مسقط، عُمان – أصدرت شركة المدينة تكافل، الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في عُمان، رسمياً تقرير الاستدامة لعام 2024، مما يعكس التزامها بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) . يسلط التقرير الضوء على تركيز الشركة الاستراتيجي على ممارسات الأعمال المسؤولة، والشفافية، والاستدامة طويلة الأجل.

شهد حفل التدشين حضور نخبة من قادة القطاع المالي وأصحاب المصلحة، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة لممارسات الاستدامة في القطاع المالي. ومن خلال هذا التقرير، تجدد المدينة تكافل التزامها بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها، لضمان مساهمتها في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا وشمولية.

تماشيًا مع معايير التقارير العالمية، اعتمدت المدينة تكافل إطار عمل يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، مما يضمن الإفصاحات الشاملة عن مبادرات الاستدامة الخاصة بها. ويستعرض التقرير الإنجازات الرئيسية التي تشمل الاستثمارات البيئية، وتقليل البصمة الكربونية، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في العمليات، وتقليل النفايات من خلال برامج إعادة التدوير والمبادرات الورقية، بالإضافة إلى البرامج المجتمعية الهادفة إلى تمكين المجتمع.

وفي حديثه بهذه المناسبة، صرح الفاضل أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل قائلًا:

"يعد تقرير الاستدامة لعام 2024 شهادة على التزامنا الراسخ بالنمو المسؤول. كشركة قائمة على المبادئ الأخلاقية، نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي عنصر أساسي في أعمالنا. يعكس هذا التقرير تقدمنا في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وجهودنا المستمرة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة."

تواصل المدينة تكافل لعب دور محوري في تعزيز التطور المستدام للسلطنة من خلال تقديم حلول تأمينية مستدامة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع تقدم عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام، تظل المدينة تكافل ملتزمة بوضع معايير جديدة في ممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزيز المرونة، وترسيخ الثقة بين أصحاب المصلحة.

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