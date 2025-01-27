القاهرة، مصر: فاز بنك كريدي أجريكول مصر بثلاث جوائز عالمية مرموقة في عام 2024، وذلك تقديرًا لتميزه في مجال التحول الرقمي في القطاع المصرفي، حيث تعكس هذه الجوائز مدى حرص البنك على رضاء عملائه من خلال تبني أحدث التقنيات ومواكبة التطورات الرقمية لتعزيز تجربتهم البنكية.

وقد منحت مجلة الأعمال الدولية "International Business Magazine" بنك كريدي أجريكول مصر للعام الثاني على التوالي جائزة "أفضل برنامج للتحول الرقمي" في مصر، مما يسلط الضوء على جهود البنك المستمرة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية والتزامه بالتحول الرقمي والابتكار.

كما منحت مجلة وورلد بيزنس أوتلوك "World Business Outlook" البنك جائزة التميز كـ "أفضل مقدم للخدمات البنكية الرقمية للعام"، تأكيدًا على ريادته في مجال التحول الرقمي من خلال تقديم حلول أكثر مرونة في القطاع المصرفي الرقمي. وللعام الرابع على التوالي، احتفظ تطبيق البنك للهاتف المحمول "banki Mobile" بلقب "تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف المحمولة الأكثر ابتكارًا" من مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو “Global Banking and Finance Review”، مما يؤكد سهولة استخدام التطبيق ومميزاته الشاملة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتطورة لعملاء البنك.

وقال السيد/ جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "تعكس هذه الجوائز التزامنا نحو تقديم تصور مبتكر عن الخدمات المصرفية بهدف توفير تجربة بنكية أكثر إتاحة وتميزًا وأسرع استجابة لاحتياجات العملاء المتنوعة. وعلاوة على تأكيدها على مكانتنا الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، تمثل تلك الجوائز حافزًا قويًا لنا من أجل مواصلة جهودنا لمواكبة احتياجات عملائنا المتطورة في هذا العصر الرقمي سريع الخطى".

ويتجلى نجاح بنك كريدي أجريكول مصر أيضًا من خلال تميزه في مستوى كفاءة العمليات المصرفية وزيادة معدل تسجيل العملاء فى الخدمات الرقمية. ففي الوقت الحالي، يتم إجراء 98٪ من التحويلات المحلية من خلال القنوات الرقمية للبنك، مما يدل على قدرة البنك على خلق تجربة مالية سلسة وسريعة وآمنة. وقد تم تعزيز هذا الإنجاز من خلال انضمام البنك إلى تطبيق إنستاباي (InstaPay)، حيث يستخدم 36٪ من العملاء النشطين الخدمة للتحويلات المالية الفورية.

كما قام البنك بتزويد تطبيق "banki Mobile" بمجموعة من مزايا الخدمة الذاتية، بما في ذلك برنامج "Taksit" الذي يتيح للعملاء سداد المشتريات الكبيرة لبطاقات الائتمان التي تمت محليًا أو دوليًا من خلال أقساط مرنة تصل إلى 60 شهرًا، وذلك لتعزيز ولاء العملاء وتحقيق التميز المعهود. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق الوصول إلى مزايا مثل التسجيل الذاتي، وتتبع واسترداد نقاط "Happy Points" مباشرة من التطبيق، وإدارة بطاقاتهم عن طريق تفعيلها أو حظرها بسهولة.

وقد أفادت السيدة/ ميريام جريس، مديرة إدارة الخدمات والعمليات المصرفية الرقمية في بنك كريدي أجريكول مصر: "لقد نجحنا في تطوير تجربة المستخدم من خلال البنية التحتية المتطورة للبنك. حيث نحرص دائمًا على الاستفادة من أحدث التقنيات لضمان معاملة سلسة وآمنة للعملاء حسب تفضيلاتهم المختلفة. إن عملاءنا هم أهم أولوياتنا، ورضاهم هو هدفنا الرئيسي، وقد جاءت هذه الجوائز لتسلط الضوء على التزامنا بتعزيز التحول الرقمي لتقديم أفضل خدمة لكافة العملاء".

جدير بالذكر أنه قد تم تكريم البنك بشكل مستمر من قبل العديد من دور النشر والمؤسسات الدولية المرموقة، وذلك تقديرًا لجهوده الحثيثة لتحقيق التميز في العمليات البنكية والتحول الرقمي، ووضعه لعملائه دائمًا على رأس أولوياته. وتشمل جهود البنك المصرفية الرقمية العديد من المجالات، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والمدفوعات اللاتلامسية، وأدوات الإدارة المالية الشخصية.

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