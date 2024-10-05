دبي، الإمارات العربية المتحدة: تأكيداً لمكانتها كأحد أبرز الرعاة لفعالية فوركس إكسبو دبي 2024، من المقرر أن ستكون نور كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الوساطة الاستثمارية في المنطقة، شريكاً بارزاً في الدورة السابعة من الفعالية التي تقام في 7 و8 أكتوبر. وستقدم نور كابيتال، بفضل بنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة ومعرفتها العميقة بالاتجاهات السائدة في سوق الصرف الأجنبي العالمي، للزوار خدمات تحليلية متقدمة وأنشطة تداول محسّنة، مع التركيز على الأسواق الحيوية في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الصرف في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 9.20% خلال الفترة من 2024 إلى 2032.وتسعى نور كابيتال، بصفتها المزود الرائد للحلول المالية في المنطقة ، لمواكبة النمو الملحوظ في تداول العملات في الإمارات العربية المتحدة. حيث يمكن للمشاركين في المعرض الاطلاع على معلومات مفصلة حول الاتجاهات الناشئة في السوق، بما في ذلك التحول الرقمي المتسارع، واعتماد التقنيات المتطورة، والتوسع في التداول عبر الأجهزة المحمولة، وغيرها من التطورات التنظيمية. كما سيكشف ممثلو نور كابيتال أحدث التوجهات في القطاع لزوار الجناح.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مرن يتمتع ببيئة أعمال مواتية تجذب المستثمرين الدوليين. كما أن البنية التحتية المتطورة والتعاون الاستراتيجي بين مختلف القطاعات يعززان من قوة سوق الصرف في الإمارات..

وفي معرض تعليقه عن مشاركة نور كابيتال في هذه الفعالية قال محمد غوشة الرئيس التنفيذي لأعمال الوساطة في الشركة: ”من المتوقع أن تكون نسخة فوركس إكسبو 2024 أكبر تجمع في العالم في مجال التكنولوجيا المالية والتداول عبر الإنترنت، مما يجعله فرصة مثالية للكشف عن منتجاتنا الجديدة. تتماشى استراتيجيات التداول الآمنة والواعدة التي قمنا بتطويرها بعد تحليل شامل للسوق والمخاطر؛ بشكل جيد مع الإطار الاقتصادي الديناميكي لدولة الإمارات. كما نقوم بشكل دائم بتحديث منصاتنا للتوائم مع اتجاهات سوق الصرف العالمية لدمج التغييرات التي يقودها التقدم التكنولوجي. ونحن ندعو الحضور من جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي يوفرها تداول العملات إلى جانب النمو المالي وتنويع الاستثمارات.“

لا تفوتوا فرصة التواصل مع خبراء التداول في جناح نور كابيتال رقم 17 في فوركس إكسبو دبي 2024. واكتشفوا أحدث استراتيجيات التداول وأفضل الممارسات في هذا السوق النابض بالحياة.

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