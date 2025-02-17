دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "أورينت للتأمين"، الشركة الرائدة في مجال التأمين في دولة الإمارات والتابعة لـ "مجموعة الفطيم"، عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، محققة نمواً كبير عبر المؤشرات المالية الرئيسية. وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 22% في الأقساط المكتتبة، حيث بلغت 9.04 مليار درهم مقارنة بـ 7.43 مليار درهم في 2023. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة نمواً بنسبة 19% في إيرادات التأمين، حيث وصلت إلى 7.60 مليار درهم من 6.37 مليار درهم. علاوة على ذلك، زاد صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 15% ليصل إلى 731 مليون درهم، مقارنة بـ 636 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

أهم المؤشرات المالية للسنة المالية 2024:

الأقساط المكتتبة: 9.04 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% عن 7.43 مليار درهم في 2023

إيرادات التأمين: 7.60 مليار درهم، بزيادة 19% عن 6.37 مليار درهم في 2023

صافي الربح بعد الضريبة: 731 مليون درهم، بزيادة 15% عن 636 مليون درهم في 2023

إجمالي حقوق المساهمين: 5.21 مليار درهم، بزيادة 20% عن 4.34 مليار درهم في 2023

إجمالي الأصول: 15.71 مليار درهم، بزيادة 32% عن 11.95 مليار درهم في 2023

إجمالي الاستثمارات: 9.71 مليار درهم، بزيادة 21% عن 8.04 مليار درهم في 2023

وفي هذا السياق، قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت للتأمين": "يؤكد التحسن المتواصل في أدائنا المالي خلال العام 2024 على التزامنا بخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا وعملائنا. وعلى الرغم من الضغوط والتحديات الكبيرة، بما في ذلك الظروف الجوية القاسية وتقلبات السوق، فإن إدارتنا الحكيمة للمخاطر وكفاءتنا التشغيلية سمحت لنا بالحفاظ على زخم النمو بالتزامن مع ضمان تزويد عملائنا بأعلى معايير الخدمة. ونحن واثقون من قدرة نموذج أعمالنا على التكيف مع هذه التحديات بالتزامن مع سعينا للتوسع إلى مجالات جديدة واغتنام المزيد من الفرص وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق."

يعتبر النمو الملحوظ لشركة "أورينت للتأمين" نتيجة مباشرة لموقعها القوي في السوق واستراتيجيات الاكتتاب والاستثمار الفعّالة. وفي ديسمبر 2024، حصلت الشركة على ترخيص من هيئة التأمين السعودية (IA) للعمل في المملكة العربية السعودية، مما يمثل نقطة تحول بارزة في استراتيجية نمو الشركة، لاسيما وأنها باتت قادرة على الوصول إلى أحد أبرز الأسواق الديناميكية سريعة التطور.

وفي المستقبل، ستواصل "أورينت للتأمين" المضي قدماً في الاستفادة من حلول الرقمنة، بما في ذلك التكامل مع حلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم تجارب استثنائية للعملاء عبر حضورها الموسع في السوق.

نبذة حول شركة "أورينت للتأمين":

تأسست شركة أورينت للتأمين عام 1982، وهي المزود الرائد لحلول التأمين الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الخليج العربي. كجزء من مجموعة الفطيم، تقدم الشركة طيفاً واسعاً من منتجات وحلول التأمين الشخصي والتجاري، مدعومة بأساس مالي قوي وحلول مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية.

نبذة عن "مجموعة الفطيم"

تعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكبر شركات الأعمال العائلية الإقليمية وأكثرها تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، وهي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً. وتسهم ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم وتركيزها الدؤوب على العملاء في استمرار نمو أعمالها وتوسعها، من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في المجتمعات التي تعمل فيها. وتواصل المجموعة، تمسكها بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة وإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً.

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