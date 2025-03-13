أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX (تحت رمز DRIVE)، عن موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 مارس 2025م على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك بواقع 34% من رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية تبلغ 183,164,256 درهم، بما يعادل 17 فلس للسهم الواحد، بعائد نسبته 6.25% وفقًا لسعر الإغلاق بتاريخ 11 مارس 2025م.

يأتي هذا التوزيع امتداداً لنهج الشركة الثابت في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين وتوزيع أرباح نقدية على مر السنين، حيث حافظت الشركة على سياسة مستقرة في مشاركة نجاحاتها مع المساهمين بشكل منتظم ومستمر. وعلى الرغم من بعض التحديات الملحوظة في السوق الحالية، فقد تمكّنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من تحقيق نمو اقتصادي قوي في أرباحها التشغيلية والعملية والصافية، ما عزّز قدرتها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها وتوفير قيمة مستدامة لمساهميها.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على التزامهم بمواصلة دعم التوجهات الاستراتيجية للشركة، وتعزيز مركزها المالي والتشغيلي، من خلال التركيز على الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر البشرية. وشدّدوا على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارة التنفيذية ومختلف وحدات العمل، بما يضمن تحقيق أهداف النمو والتوسع في قطاعات وأنشطة جديدة ومتنوعة. كما أثنى الأعضاء على الجهود المبذولة لترسيخ مكانة الشركة القيادية في سوق تعليم قيادة المركبات منذ 25 عام، وتحقيق رؤية الشركة المتمثلة في توفير بيئة قيادة آمنة ومسؤولة للمجتمع.

وأوضح الأعضاء أن تحقيق أرباح مستدامة يُعدّ حجر الأساس في استراتيجيات الشركة طويلة الأجل، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في توسيع قاعدة أعمال الشركة وتعزيز نهجها القائم على تحقيق الاستدامة المالية. وأكدوا حرصهم الدائم على تعزيز العلاقة مع المساهمين والمحافظة على ثقتهم، عبر مواصلة توزيع الأرباح بانتظام، والالتزام بسياسات الشفافية والحوكمة الرشيدة.

حول شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (EDC) في عام 2000 وتعتبر المزود الرائد لتعليم القيادة، والتعليم لما قبل الترخيص في أبوظبي، والشريك الموثوق للحكومة في خلق طرق أكثر أمانًا. وبصفتها المعهد الرائد لتدريب السائقين وسلامة الطرق في الإمارة، تقدم الشركة نظام مرور يدعم النمو السكاني السريع والتنمية الحضرية في الإمارة.

قامت الشركة برقمنة مناهجها وتسعى لتطبيق الواقع المعزز والافتراضي لتنويع الأساليب التعليمية وضمان تأثير إيجابي على السلوك. كما تقوم الشركة حاليًا بدعم منظومة الاستدامة من خلال استراتيجية واضحة منها تحويل أسطولها الكبير من المركبات التقليدية إلى مركبات هجينة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل لجنة الجودة المشتركة مع الجهات المعنية على ضمان تحديث برامج ومنهجيات التدريب وتوافقها مع القوانين المعمول بها.

تعد الإمارات لتعليم القيادة المساهم الأساسي في لجنة التعليم والتوعية للسلامة على الطرق في أبوظبي وتساهم بانتظام مع مركز النقل المتكامل (ITC) من خلال المدخلات التقنية والتعليمية.

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