أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك أن شركة المراعي العربية ستكون الراعي البرونزي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024.

وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، سيستضيف المعرض العالمي البارز الذي يعقد خلال الفترة من 31 أغسطس و 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم ولأول مرة من شركة كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات لمجموعة أدنيك، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وبناءً على السمعة الكبيرة التي اكتسبها المعرض على مدار عقدين من الزمن، باعتباره الحدث الإقليمي الرائد من نوعه، سيضم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أجندة حافلة بالأنشطة والعروض والمسابقات مع التركيز على صون تراث الإمارات وتبني الابتكار. وفي الوقت نفسه، يقدم المعرض فرصة فريدة للشركات الإقليمية والعالمية لعرض المنتجات ولقاء العملاء وعقد اجتماعات الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية والبحث عن شراكات جديدة.

وقال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تسرنا في مجموعة أدنيك رعاية شركة المراعي العربية كراعٍ برونزي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث من المقرر أن تكون دورة هذا العام استثنائية بكافة المقاييس، إذ تعد الأكبر في تاريخ المعرض، الذي يوفر منصة عالمية للتراث الثقافي والتقاليد الأصيلة، وفرصاً قيمة ومجدية للزوار والشركات للتعرف على الابتكارات الرائدة، وإبرام الشراكات التجارية الجديدة، وسيسهم النجاح المنشود لهذا المعرض الاستراتيجي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لسياحة الأعمال".

من جانبه، قال سالم حريز، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي العربية: "إن التعاون مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية له دور مهم في دعم ثقافتنا الوطنية ورفد النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل، إلى جانب تعزيز الممارسات المستدامة، ومن خلال هذه الرعاية نحن نهدف معاً إلى صون التقاليد الأصيلة مع تبني الابتكار لمستقبل أكثر إشراقاً".

ويسهم الإرث الذي صنعه معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بالفعل في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة وتبني مبادئ الاستدامة.

وتتمتع شركة المراعي العربية، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة بن حريز القابضة، بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً، وتعمل عبر 77 نقطة بيع في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة وعالية الجودة، تركز الشركة على تلبية احتياجات العملاء واضعة نصب عينها الاستدامة وتحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل.

وتلتزم شركة المراعي العربية بالبناء على السمعة والثقة التي تتمتع بها نحو تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم حيث تقوم بتوفير مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والمواد التي تستخدم لمرة واحدة ومواد التنظيف والأعلاف الحيوانية وكذلك الالتزام بالسياسة العانة للدولة فى تأمين الأمن الغذائي

وتتميز مجموعة بن حريز القابضة، التي تأسست في عام 2000، بكونها شركة وطنية رائدة في التجارة ، وتضم شركات منها الأدراج للنقليات، وشركة المقاولات العامة، وشركة روز حفيت للفعاليات، وغيرها من الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، كما تلتزم المجموعة عبر علاماتها التجارية المتنوعة بتطوير المنتجات الوطنية والتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتشركات