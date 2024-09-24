المشاركة ركزت على الاستدامة، والابتكار، وفرص الاستثمار

مشاركة مميزة للشركات التابعة للمجموعة، مثل سِماك، والمياه الزرقاء، وأوسارا

الحدث شكّل فرصة لتعزيز حضور سلطنة عُمان في الأسواق العالمية

مسقط، قدّمت مجموعة تنمية أسماك عُمان مشاركة ناجحة في النسخة السابعة من المنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية روسيا 2024، والذي أُقيم في سانت بطرسبرغ في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر. إذ شكّل هذا الحدث فرصة مهمة لتجسيد اهتمام المجموعة بالاستدامة في مجال الصيد، والتقنيات المتطورة في معالجة الأسماك والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المميزة، مما عزز مكانتها الريادية عالميًا في مجال المأكولات البحرية.

استقطب المعرض أكثر من 30 ألف زائر من 70 دولة، حيث جمع رواد المجال، والمستثمرين والتجار من مختلف أنحاء العالم، ما خلق بيئة حيوية للتواصل والتعاون وتطوير الأعمال. واستعرضت تنمية أسماك عُمان وشركاتها التابعة المتمثلة في سِماك، ومرسى الدقم، والمياه الزرقاء، وأوسارا مجموعة واسعة من منتجات المأكولات البحرية العمانية، مما جذب اهتمامًا كبار الشخصيات في القطاع.

وبهذه المناسبة، قال سالم المعمري، مدير عام الاستثمار في تنمية أسماك عُمان: "حققت مشاركتنا هذا العام نجاحًا كبيرًا، إذ حظينا بفرصة التواصل مع العديد من الشركاء والمستثمرين المحتملين، مما عزز سمعة سلطنة عُمان كبلد منتج ومصدّر رئيسي للأسماك. وعكست هذه المشاركة التزامنا بالاستدامة من خلال تسليط الضوء على استثماراتنا المبتكرة في تقنيات الاستزراع السمكي والصيد، مما يمهد الطريق لنمو أكبر في المستقبل."

واستعرض الجناح مجموعة متميزة من المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى أحدث تقنيات المعالجة وطرق الصيد المستدامة. كما تلقّت معروضات شركة أسماك السطح العُمانية المتخصصة في سفن الصيد المتطورة، وتقنيات الاستزراع السمكي من شركة المياه الزرقاء اهتمامًا كبيرًا لتوافقها مع المعايير البيئية العالمية.

فيما جذب مصنع التعليب المتطور التابع لشركة سِماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتمامًا كبيرًا من زوار المعرض، إذ ينتج أكثر من 100 مليون علبة سنويًا ويملك قدرة معالجة تصل إلى 30 ألف طن. ويُعد المصنع من المشاريع العالمية الرائدة في مجال معالجة المأكولات البحرية المستدامة، حيث يتميّز باستخدام تقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وتقنيات ترشيد استهلاك المياه. كما يُعزز موقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ الكبرى الاستفادة من سرعة وفاعلية عمليات التوزيع إلى الأسواق الدولية. وشكلت هذه المزايا عنصرًا جاذبًا للعديد من العملاء الأوروبيين الباحثين عن منتجات بحرية مستدامة، وفرص التعاون في مجال العلامات التجارية الخاصة.

ولاقت منتجات "أوسارا" من الروبيان العماني اهتمامًا واسعًا من الأسواق الروسية والأوروبية. إذ ينتج مشروع أوسارا الروبيان المستدام عالي الجودة من مياه ساحل بحر العرب. وتمتد مزرعة الروبيان على مساحة تزيد عن 700 هكتار تنتج أكثر من 10 ألف طن سنويًا من الروبيان ذي الأرجل البيضاء. وتسهم المياه النقية، الخالية صناعي أو كيميائي، في ضمان جودة عالية للمنتجات، مما أكسب أوسارا سمعة مميزة بين العملاء الدوليين.

أما شركة مرسى الدقم، فسلطت الضوء على مشروع تطوير أكبر ميناء صيد في سلطنة عُمان، المتوقع اكتماله بحلول عام 2026. يتميز الميناء بقناة بحرية بعمق 10.5 متر، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة تشمل ميناءً للصيد، ووحدات للمعالجة والتغليف، ومرافق تخزين مبردة، مما يعزز كفاءة العمليات ويدعم نمو القطاع الاقتصادي.

وفي إطار تقنيات الاستزراع السمكي المتقدمة، برز دور شركة المياه الزرقاء في إنتاج المأكولات البحرية الغنية بالمغذيات. إذ تنتج الشركة أكثر من 5 آلاف طن من الأسماك البحرية سنويًا و21 مليون زريعة، مع التركيز على الاستدامة والالتزام بالمسؤولية البيئية.

وصرحت سلطانة الجردانية، مسؤولة ذكاء الأعمال في تنمية أسماك عُمان، قائلة: "رصدنا مستوى عالٍ من الاهتمام بقطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان، حيث أتاح لنا المنتدى فرصة لعرض الموارد البحرية المتنوعة والفرص الاستثمارية الواعدة التي حظيت بردود فعل إيجابية من قبل الشركاء الدوليين. ونتطلع إلى شراكات مثمرة تسهم في نمو القطاع المستدام."

وخلال الحدث، تواصلت شركة تنمية أسماك عُمان مع المشترين والمستثمرين الدوليين، مما عزز مكانة سلطنةعُمان كوجهة واعدة للاستثمار في مجالي الاستزراع السمكي والثروة السمكية. وبتوجه استراتيجي يركز على المسؤولية البيئية، تواصل الشركة دعم رؤية عُمان لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام من خلال الاستفادة من الثروات البحرية الطبيعية وتعزيز فرص العمل في قطاع الثروة السمكية.

تأتي مشاركة تنمية أسماك عُمان في المنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية روسيا 2024 بالتماشي مع استراتيجية الحكومة لتنويع اقتصاد السلطنة وتعزيز قطاع الثروة السمكية ليحظى بمكانة رائدةعالميًا في إنتاج المأكولات البحرية المستدامة.

حول تنمية أسماك عُمان:

مجموعة تنمية أسماك عُمان هي الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العماني في قطاع الثروة السمكية، حيث تم تأسيس المجموعة بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان من خلال الاستثمار في مشاريع تجارية مربحة تعزز من القيمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية في السلطنة. تهدف تنمية أسماك عُمان إلى المساهمة في الاقتصاد العماني عن طريق الاستثمار في فرص استثمارية محلية وعالمية تستهدف الوصول بالقطاع السمكي إلى العالمية، عن طريق الاستفادة من الميزة التنافسية لسلطنة عمان في الأسواق العالمية.

تتبوأ الاستدامة موضعًا جوهريًّا في استراتيجية أعمال شركة تنمية أسماك عُمان. وتركز الشركة بقوة على الاستخدام المسؤول للموارد المتجددة، مثل الكتلة الحيوية والأسماك الصغيرة، لضمان استمرارية صناعة الثروة السمكية على المدى الطويل. وتواصل تنمية أسماك عُمان التزامها بدفع عجلة التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع التزامها تجاه المجتمع والمساهمين.