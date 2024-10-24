الرياض، المملكة العربية السعودية: نجحت شركة "لين" لخدمات الأعمال (لين) في استعراض أحدث ابتكاراتها الصحية خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024 بصفتها الشريك الرئيسي للحدث، مسلطةً الضوء على دورها المحوري في دعم تحوّل القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية. وتركّز الابتكارات التي كشفت عنها الشركة على تسخير الحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز مستويات الكفاءة والدقة وتحسين رعاية المرضى، بما يتماشى مع مستهدفات الرعاية الصحية وجودة الحياة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، بما يعزز جهود "لين" وإسهاماتها في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة.

وتماشياً مع مكانتها الريادية في مجال تقنيات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، تتصدر "لين" مشهد تطوير الحلول الرقمية المتكاملة التي تمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم رعاية أدق وأكثر كفاءة محورها المريض، حيث طُوّرت هذه الحلول بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى بارزة، ما يمثّل خطوة كبيرة نحو تحويل منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

شراكات استراتيجية تثري تجربة المستفيدين من الأفراد والمنشآت الصحية

وعززت "لين" في ملتقى الصحة العالمي 2024 دورها شريكاً رئيسياً في تحوّل القطاع الصحي في المملكة من خلال توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة في مشروع تطوير وتحديث وتشغيل وتفعيل الملف الطبي الإلكتروني وبنك البيانات والذي يهدف إلى تطوير الملف الصحي الموحّد وتفعيله في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوحيد مقاييس الأداء عبر النظام الصحي. وتهدف هذه الشراكات إلى تقديم فوائد ملموسة لمنظومة الرعاية الصحية بأكملها من خلال تحسين رعاية المرضى وتزويد مقدمي الخدمات بالأدوات اللازمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة، وتعزيز نظام رعاية صحية أكثر اتصالاً وكفاءة وتركيزاً على المرضى.

وفي خطوة لتعزيز مكانتها في القطاع الخاص، وقعت "لين" مذكرة تفاهم مع شركة طويق الطبية لتوسيع نظام "رقيم"، وهو نظام معلومات صحية شامل (HIS) مصمم لتسجيل بيانات المرضى الطبية وتحسين تجربة مقدمي الرعاية الصحية. وهذا النظام متكامل مع الملف الصحي الموحّد (نفيس) ويمكن دمجه بسلاسة مع أنظمة المستشفيات الخارجية، ما يوفر حلاً قوياً لإدارة السجلات الطبية للمرضى وتقديم حلول صحية رقمية متقدمة لشريحة أكبر من المستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت "لين" شراكة مع شركة "إنجما جينوميكس" لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم لتقديم رعاية صحية مُخصّصة تلبي الاحتياجات الفردية والمتنوعة للمرضى.



كما وقعت "لين" اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "بي إم إس" تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات الصحية وتبسيطها من خلال حلول مبتكرة مثل الكبسولات الصحية، ما يعزز مسيرة التحوّل الرقمي، ويشكل علامة بارزة أخرى في رحلة التحوّل الصحي الرقمي في المملكة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "لين" المهندس مهند الرشيد: "تعكس الشراكات والاتفاقيات التي وقعناها خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2024 التزام "لين" بتقديم حلول رعاية صحية رائدة من خلال تسخير أحدث التقنيات والحلول المتقدمة. ومن خلال التعاون مع وزارة الصحة والعديد من الجهات الرائدة في القطاع الخاص، فإننا لا نعمل فقط على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بل نقود حلولاً تحولية ومستدامة ستعيد تشكيل مشهد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية لأجيال قادمة."

تحوّل أنظمة الترميز الطبي مع منصة "ترميز"

أطلقت "لين" منصة "ترميز"، وهي حل شامل يغطي عملية الترميز الطبي بالكامل. وتساعد هذه المنصة المتطورة في توثيق الملاحظات الطبية، وتصنيف تكاليف الإقامة في المستشفى، وتحديد تكلفة الخدمات. كما تشتمل على عنصر تدقيق يضمن الدقة طوال عملية الترميز. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية، حيث تعمل على تحسين إدارة السجلات الطبية والتقارير المالية، وإرساء معايير جديدة لدقة الرعاية الصحية والمساءلة في جميع أنحاء المنطقة.

كما طوّرت "لين" بالتعاون مع وزارة الصحة أول نموذج لتقنية التوأم الرقمي في مجال الرعاية الصحية في المملكة بهدف تقديم رعاية صحية مُخصّصة للمستخدمين والمرضى، حيث أصبحت هذه التقنية متاحة حالياً لأكثر من 30 مليون مستخدم لتطبيق "صحتي" منذ يوم الاثنين 21 أكتوبر.

وأضاف المهندس مهند الرشيد: "تلتزم لين دائماً بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات لإحداث تحولات إيجابية ملموسة في مشهد الرعاية الصحية. وتتميز حلولنا وابتكاراتنا الرقمية بخصائصها المتقدمة التي تمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة تتمحور حول متطلبات واحتياجات المرضى، كما تتماشى الابتكارات والحلول التي نقدمها مع رؤية المملكة للرعاية الصحية، ما يمكننا من المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الصحة الوطنية."



وخلال ملتقى الصحة العالمي 2024، شارك خبراء "لين" بفعالية في مناقشات مثرية حول مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جلسات نقاش حول التحول الصحي الرقمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والرعاية الصحية الحكيمة. ومع أكثر من 50 مشروعاً رئيساً بالتعاون مع وزارة الصحة – بما في ذلك منصات مثل "صحتي"، "صحة"، "أناة"، "نفيس"، "رقيم"، و"يمامة" تواصل "لين" التزامها بدفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وعبر المنطقة، وتتطلع إلى توسيع نطاق حلولها لتشمل المزيد من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى في السنوات القادمة.



لمحة عن شركة "لين" لخدمات الأعمال:

"لين" هي شركة رائدة في تقديم حلول صحية رقمية ومقرها المملكة العربية السعودية، وتركّز على قيادة التحوّل في مجال الرعاية الصحية من خلال الأدوات والخدمات الرقمية المبتكرة. وبهدف إحداث نقلة نوعية في مشهد تقديم الرعاية الصحية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة، تسخّر "لين" التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعلّم الآلة لتقديم حلول فعالة ترتقي بجودة حياة الناس والمجتمعات.

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