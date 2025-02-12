أبرز المستجدات التشغيلية

نمو الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي 75% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، بفضل الأداء القوي لجميع الشركات التابعة. وارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي 72 % إلى 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة . وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 53%، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية في جميع الشركات التابعة. وبلغ صافي الربح 114.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة .

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 53%، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية في جميع الشركات التابعة. وبلغ صافي الربح 114.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة الشركة المصرية للتكرير تواصل عملياتها بكفاءة تتجاوز معدلات الطاقة الإنتاجية المُقدّرة، غير أن هامش ربح التكرير لا يزال متأثرًا بالدورة الاقتصادية.

بلغت مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول 131.0 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024. وقد نجحت الشركة في إتمام إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية في 20 ديسمبر 2024، وفي هذا الإطار:

قامت الشركة بسداد 233.6 مليون دولار من ديونها الرئيسية.

بعد إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية بنهاية ديسمبر 2024، بلغ صافي الديون الرئيسية بالشركة المصرية للتكرير 363.0 مليون دولار، تم تغطية 160.0 مليون دولار منها برصيد حساب احتياطي خدمة الدين للشركة.

تواصل الشركة المصرية للتكرير التزامها للانتهاء من سداد الديون الرئيسية بالكامل بحلول الربع الأخير من عام 2025، وهو ما سيتيح للشركة توزيع أرباح للمساهمين.

قامت الشركة أيضًا بسداد 33.3 مليون دولار لسداد رسوم وفوائد تأخير السداد، متعلقة بعملية إعادة هيكلة الديون.

كما قامت الشركة بسداد 48.1 مليون دولار من ديونها الثانوية بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة، ليبلغ بذلك إجمالي الديون الثانوية 751.0 مليون دولار، ومن المتوقع استكمال سداد الديون الثانوية خلال عام 2030.

واصلت الشركات التابعة للقلعة مرونتها في مواجهة التحديات، حيث سجلت جميعها نموًا في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024، كما سجلت (باستثناء مجموعة أسيك القابضة) صافي ربح خلال نفس الفترة :

ارتفاع الإيرادات الدولارية بالشركة المصرية للتكرير وكذلك صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2024، رُغم تراجع هامش ربح التكرير، حيث يعكس ذلك تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

استمرار تعافي أداء شركة أسمنت التكامل وتنجح في تكرار تسجيل نمو للإيرادات، لتساهم بذلك في دعم نتائج قطاع الأسمنت خلال الربع الثالث من عام 2024. ويمضي قطاع التعدين قدمًا في دعم نمو النتائج المالية المجمعة، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد.

نجاح شركة مزارع دينا في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2024 بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، فضلاً عن تحسن هوامش مجمل الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال نفس الفترة.

نمو نتائج شركة أسكوم خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك صاحبتا الإيرادات الدولارية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

ارتفاع الإيرادات وصافي الربح بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة تحميل وتفريغ الفحم بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، إلى جانب نمو النتائج الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري.

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بشركة طاقة عربية وصافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي لشركتي طاقة غاز، وطاقة باور. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو نتائج الشركة خلال الفترة.

تواصل القلعة التركيز على تعزيز أنشطة التصدير من خلال الاستفادة من القدرات والمزايا التنافسية للتصنيع المحلي، حيث بلغت إيرادات أنشطة التصدير 17.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، وبلغت الإيرادات من المبيعات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي حوالي 759.5 مليون دولار خلال نفس الفترة .

تواصل المجموعة جهودها مع الجهات التنظيمية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة للانتهاء من عملية سداد دين شركة (QHRI) في صورة أسهم، والمتوقع استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2025 .

في صورة أسهم، والمتوقع استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2025 تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.

دراسة مجموعة من الاستثمارات الخضراء الجديدة متوسطة الحجم والموجهة للتصدير، وهي استثمارات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة.

تكثيف الجهود للتوسع بأنشطة التصدير بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للتصنيع المحلي.

القاهرة: أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وخلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 75% لتبلغ 37.6 مليار جنيه، مدفوعة بالإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، والأداء القوى للشركات التابعة. وعلى صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 53% إلى 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية بجميع الشركات التابعة. من ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بمعدل سنوي 94% ليسجل 114.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع شركة "إيه بي إم" خلال فترة نفس الفترة من عام 2023.

وفي هذا السياق أشاد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بنجاح القلعة في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بما يعكس أسس النمو التي تنفرد بها ومواصلة مرونتها الفائقة في مواجهة التحديات. فقد ارتفعت الإيرادات المجمّعة بمعدل سنوي 75% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 بفضل النتائج المتميزة التي حققتها الشركة المصرية للتكرير والأداء القوي لجميع الشركات التابعة. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 53% إلى 4.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة بفضل نمو الأرباح التشغيلية على مستوى الشركات التابعة. ورُغم تسجيل صافي خسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب ارتفاع التكاليف والمصروفات غير التشغيلية الاستثنائية، بالإضافة إلى ذلك، أعرب هيكل عن فخره بنجاح القلعة في تسجيل صافي ربح 114.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل تسجيل صافي خسارة 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام. ويعكس نجاح القلعة في تحقيق نمو ملحوظ للأرباح التشغيلية قدرتها على مواجهة الصعوبات المحيطة، ويؤكد نجاح استراتيجية النمو التي تتبناها.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالشركة المصرية للتكرير 4.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 48%، مدفوعًة بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمجموعة أسيك القابضة 22.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل تسجيل خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 19.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدعومة بالربحية التشغيلية القوية لشركات المجموعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 81% لتبلغ 195.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، بفضل تحسن هوامش أرباح جميع أنشطة الشركة. وسجلت شركة أسكوم أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 136.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 44%، ويرجع ذلك إلى التأثير الإيجابي للربحية التشغيلية لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وأسكوم للتعدين.

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 151% لتسجل 134.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة تحميل وتفريغ الفحم بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، إلى جانب تحسن الأرباح التشغيلية الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري. وأخيرًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 35% إلى 571.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي لشركتي طاقة غاز، وطاقة باور. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم الربحية التشغيلية للشركة. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

سجلت مصروفات الفوائد الأخرى 720.9 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث تمثل قيمة الفوائد على إجمالي الديون بسعر الفائدة المتفق عليه بموجب اتفاقية القرض الأصلية، والتي ستستمر في التراكم لحين استيفاء اتفاقيات تسوية وهيكلة الديون المبرمة مع البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي، وعندها سيتم إعفاء شركة القلعة من هذه المصروفات المُستحقة بالكامل.

سجلت القلعة صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية 114.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 94%، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع شركة " إيه بي إم" خلال فترة المقارنة (الربع الثالث من عام 2023).

سجلت جميع الشركات التابعة صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري باستثناء شركة أسيك القابضة، حيث بلغ صافي الربح بالشركة المصرية للتكرير 173.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل صافي خسائر 362.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مدفوعًا بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وسجلت مجموعة أسيك القابضة صافي خسائر بقيمة 191.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل صافي خسائر 556.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتعود الخسائر لارتفاع مصروفات الإهلاك بمصنع التكامل للأسمنت نتيجة المعالجة المحاسبية لأصول الشركة وفق المعالجة الخاصة بالتضخم المفرط.

سجلت شركة مزارع دينا صافي ربح بقيمة 24.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 115% بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، فضلاً عن تحسن هوامش مجمل الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال نفس الفترة. كما سجلت شركة أسكوم صافي ربح بقيمة 163.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 93%، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع شركة " إيه بي إم" خلال نفس الفترة من عام 2023.

بلغ صافي الربح بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات 29.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 356%، على خلفية نمو الأرباح الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري. أخيرًا، ارتفع صافي الربح بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 8% إلى 213.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي لشركة طاقة غاز، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإيرادات الدولارية من بعض عقود توليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة تحت مظلة شركة طاقة باور. كما ساهم ارتفاع أسعار بيع وحجم مبيعات الوقود وزيوت المحركات بقطاع توزيع المنتجات البترولية في دعم نمو ربحية الشركة خلال الفترة.

وأضاف هيكل أن الشركات التابعة للقلعة تمكنت من مواصلة أدائها القوي بفضل قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة فائقة، وهو ما ظهر في تسجيلها إيرادات قوية خلال الربع الثالث من العام. وتابع أن الشركات التابعة تواصل تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية، مدعومة باستراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها والهيكل القوي لمحفظة الاستثمارات الذي يحميها من تحديات انخفاض قيمة العملة المحلية، وكذلك تركيزها المتزايد على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات.

وأشار هيكل إلى أن الأداء القوي للقلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد المحلي والدولي. فلا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة من بينها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، والتي تؤثر بطبيعة الحال على معدل الإنفاق الاستهلاكي وقدرة الشركات على تأمين التمويلات. أمّا عالميًا، فلا يزال هناك عدم وضوح للرؤية على مستوى المشهد الاقتصادي، إلى جانب استمرار الصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يزيد من حدة الصعوبات في السوق المحلي. وعلى الرغم من هذه التحديات؛ يحتفظ السوق المصري بمكانته الاستراتيجية كوجهة جاذبة للمستثمرين على الساحتين المحلية والإقليمية، والتي تبشّر بآفاق نمو اقتصادي على المدى الطويل. وعلى مستوى شركة القلعة؛ فهي مؤهلة أيضًا لمواجهة هذه التحديات بفضل قيم المرونة والكفاءة التي تتبناها وتقوم بدمجها في جميع عملياتها وأنشطتها.

وأكد هيكل أن القلعة ستواصل المُضي قدمًا في مسار النمو القوي خلال الفترة القادمة وسط مختلف الصعوبات والتحديات. واستشرافًا للمستقبل، تعتزم القلعة ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها.

وألمح هيكل إلى أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، وفي بعض الحالات يجري حساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بأداء القلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري والذي جاء مدعومًا بأداء الشركة المصرية للتكرير التي تواصل تحقيق إيرادات دولارية قوية رُغم تراجع هامش ربح التكرير. كما واصل قطاعيّ الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتهما. وبالتوازي؛ ساهم التعافي القوي لأداء شركة أسمنت التكامل بالسودان خلال الربع الثالث من عام 2024 في دعم نتائج قطاع الأسمنت وتحقيق نمو سنوي ملحوظ للربع الثاني على التوالي. وأخيرًا، يمضي قطاع التعدين قدمًا في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد، خاصة في ظل تغيرات أسعار الصرف.

وأشاد الخازندار بالإنجازات التي أحرزتها القلعة على إطار استراتيجية تدعيم المركز المالي للقلعة عبر تقليص ديون المجموعة؛ نجحت الشركة المصرية للتكرير في إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية اعتبارًا من 20 ديسمبر 2024، وتمضي قدمًا على المسار الصحيح للانتهاء من سداد ديونها الرئيسية في الربع الأخير من عام 2025، لتتمكن بعد ذلك من توزيع أرباح على مساهميها. يأتي هذا الإنجاز عقب نجاح القلعة خلال الفترة الماضية في إتمام تسوية وإعادة هيكلة الديون الرئيسية، إضافةً إلى نجاحها في إتمام عملية شراء المديونية الخارجية المستحقة من خلال شركة (QHRI)، وهي الجهود التي تؤكد التزام القلعة بخفض مستويات المخاطر وتعزيز مركزها المالي على المدى الطويل.

واختتم الخازندار أن أداء القلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري يعكس قدرتها على المُضي قدمًا وسط مختلف الصعوبات والتحديات، مؤكدًا ثقته في مواصلة القلعة تحقيق نتائج قوية على صعيد مختلف القطاعات والأسواق التي تعمل بها.

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شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، والمعروفة سابقًا بأسم "سيتادل كابيتال، حيث تركز على إقامة المشروعات المسئولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف. المزيد من المعلومات على الموقع الإليكتروني: qalaaholdings.com

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