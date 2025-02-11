بلغ إجمالي الأصول 401.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، ما يشكل نمواً كبيراً بنسبة 52% مقارنة مع 264.3 مليار درهم بنهاية عام 2023

بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.5 مليار درهم، مقارنة مع 33.0 مليار درهم في عام 2023 بعد مضاعفة الشركة لاستثماراتها خلال العام الماضي لتعزيز القيمة، مما سيُثمر عن تحسن عوائد المساهمين مستقبلاً

بلغت ربحية السهم 7.08 درهم لعام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمار ات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة في فرص ومشاريع ذات إمكانات نمو واعدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة التي تركز على بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً قفزة قوية في الإيرادات بنسبة 54.4% لتصل إلى 92.8 مليار درهم، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.19 مليار درهم.

وجاء هذا الأداء المالي القوي مدفوعاً بمساهمات كبيرة من العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف. وساهمت عوامل عدة في ازدهار هذه القطاعات، أبرزها ارتفاع الطلب في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52% مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.7 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة وتوسيع محفظة الشركة عبر قطاعات متنوعة. وسجل إجمالي حقوق المساهمين أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 55.7% ليصل إلى 244.1 مليار درهم خلال السنة المالية 2024، معززاً المركز المالي القوي للشركة، بجانب التحسن الواسع في قاعدة الأصول، مما سيؤهل الشركة العالمية القابضة لاغتنام المزيد من الفرص في أسواق حيوية تتميز بإمكانات عالية للنمو على مستوى العالم.

وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.5 مليار درهم، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة، وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.08 درهم، في تعديل يعكس استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.

يُذكر أن الشركة العالمية القابضة ستبقى ملتزمةً بمواصلة مسيرة النمو المستدام في المرحلة القادمة، والاستفادة من ميزانيتها العمومية القوية لدفع جهود الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، واستكشاف فرص جديدة في جميع أنحاء العالم، بما يرسخ مكانتها الريادية كمساهم رئيسي في التنوع الاقتصادي وإضافة القيمة لمساهميها على المدى الطويل.



نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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