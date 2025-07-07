أبرز المستجدات التشغيلية

نمو الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بمعدل سنوي 53% لتصل إلى 148.9 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بالأداء القوي لجميع الشركات التابعة. وارتفعت الإيرادات المجمعة (بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 47% إلى 13.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وبلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 21.4 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 6%، نتيجة انخفاض الأرباح التشغيلية للشركة المصرية للتكرير على خلفية تراجع هامش ربح التكرير، وبلغ صافي الربح المجمع 6.4 مليار جنيه خلال العام .

الشركة المصرية للتكرير تواصل عملياتها بإنتاجية تتجاوز الطاقة الإنتاجية المقدّرة، غير أن هامش ربح التكرير لا يزال متأثرًا بالدورة الاقتصادية. وقد ارتفعت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي قوي مدعومة بتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

بلغت مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول 35.0 مليون دولار في 4 يونيو 2025. وقد نجحت الشركة في إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية في 20 ديسمبر 2024.

قامت الشركة بسداد 233.6 مليون دولار من ديونها الرئيسية في ديسمبر 2024، كما قامت بسداد 157.5 مليون دولار من ديونها الرئيسية في يونيو 2025. وعلى هذا النحو، تمضي الشركة قدمًا نحو سداد ديونها الرئيسية بالكامل قبل الموعد المخطط.

بعد إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية بنهاية عام 2024 وعمليات السداد التي تمت خلال ديسمبر 2024 ويونيو 2025، بلغ صافي الديون الرئيسية بالشركة المصرية للتكرير 228.0 مليون دولار.

قامت الشركة أيضًا بسداد 59.1 مليون دولار رسوم وفوائد تأخير سداد متعلقة بعملية إعادة هيكلة الديون.

واصلت الشركات التابعة للقلعة مرونتها في مواجهة التحديات، حيث اختتمت عام 2024 بنمو قوي في الإيرادات، كما سجلت، باستثناء شركة أسكوم، صافي ربح خلال عام 2024.

استمرار تعافي أداء شركة أسمنت التكامل لتنجح في تحقيق أداء مالي قوى خلال عام 2024، مساهمًا في دعم نتائج قطاع الأسمنت خلال العام. كما شهدت نتائج شركة أسيك تحسنًا خلال العام بفضل نمو نتائج جميع شركاتها التابعة.

نجاح شركة مزارع دينا في تحقيق أداء قوي بفضل تحسن كفاءة العمليات بمزارع دينا، فضلاً عن تحسن هوامش مجمل الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال نفس الفترة.

تحسن إيرادات شركة أسكوم، مدعومةً بالأداء القوي لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك صاحبتا الإيرادات الدولارية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. ويمضي قطاع التعدين قدمًا في دعم نمو النتائج المالية المجمعة، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل للواردات.

ارتفاع الإيرادات وصافي الربح بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة تحميل وتفريغ الفحم بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، إلى جانب نمو النتائج الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري.

سجلت شركة طاقة عربية نموًا في الإيرادات وصافي الربح، مدفوعًا بالأداء القوي لشركتي طاقة غاز وطاقة باور.

تواصل القلعة التركيز على تعزيز أنشطة التصدير من خلال الاستفادة من القدرات والمزايا التنافسية للتصنيع المحلي، حيث بلغت إيرادات التصدير 20.8 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بينما بلغت الإيرادات الدولارية من المبيعات في السوق المحلي 693.8 مليون دولار تقريبًا خلال نفس الفترة. وخلال عام 2024، سجلت إيرادات التصدير 68.4 مليون دولار، في حين سجلت الإيرادات الدولارية من المبيعات في السوق المحلي 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة

تواصل القلعة جهودها للحصول على الموافقات اللازمة للانتهاء من عملية زيادة رأس المال المتعلقة بشراء المديونية الخارجية المستحقة من خلال شركة ( QHRI )، حيث من المقرر انعقاد جمعية عامة غير عادية في 17 يوليو 2025 للموافقة على عملية زيادة رأس المال المذكورة، والمتوقع استكمالها خلال الربع الثالث من عام 2025.

)، حيث من المقرر انعقاد جمعية عامة غير عادية في 17 يوليو 2025 للموافقة على عملية زيادة رأس المال المذكورة، والمتوقع استكمالها خلال الربع الثالث من عام 2025. تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.

دراسة مجموعة من الاستثمارات الخضراء الجديدة متوسطة الحجم والموجهة للتصدير، وهي استثمارات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة ليتم تنفيذها عبر شركاتها التابعة.

تكثيف الجهود للتوسع بأنشطة التصدير بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للتصنيع المحلي.

تواصل القلعة مساعيها لخفض ديون المجموعة باعتبارها من أولوياتها الرئيسية، ومن المتوقع خفض الديون بنحو 30 مليار جنيه خلال عام 2025، حيث سيشمل ذلك سداد 300 مليون دولار من ديون الشركة المصرية للتكرير و240 مليون دولار المستحقة لشركة QHRI .

القاهرة: أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 53% لتبلغ 148.9 مليار جنيه خلال عام 2024، بفضل نمو الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير، إلى جانب الأداء القوى لجميع الشركات التابعة. وعلى صعيد الربحية، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 21.4 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 6% نتيجة انخفاض الأرباح التشغيلية بالشركة المصرية للتكرير، وانخفض صافي الربح المجمع بمعدل سنوي 2% ليسجل 6.4 مليار جنيه خلال العام.

ارتفعت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير مقومة بالجنيه المصري بمعدل سنوي 32% لتسجل 31.7 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مدعومة بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وخلال عام 2024، سجلت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير مقومة بالجنيه المصري 134.9 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 54%.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي 52% إلى 699.1 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مدعومة بالأداء القوي لجميع الشركات التابعة. وخلال عام 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة (باستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير) لتسجل 2.9 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 46%. وبالتوازي، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 475% إلى 384.2 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، بفضل النمو القوي لجميع الشركات التابعة. وخلال عام 2024، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمجموعة أسيك القابضة 1.1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 52%.

وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة مزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 46% لتبلغ 185.5 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، بفضل تحسن هوامش الربح بجميع أنشطة الشركة. وخلال عام 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 124% لتسجل 900.0 مليون جنيه. كما سجلت شركة أسكوم أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 65.4 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 36%، نتيجة تراجع الربحية التشغيلية لكل من أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وجلاس روك وأسكوم للتعدين. وخلال عام 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة أسكوم بمعدل سنوي 23% لتسجل 489.5 مليون جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 58% لتسجل 160.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك على خلفية الأداء القوي للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، إلى جانب تحسن الأرباح التشغيلية الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري. وخلال عام 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة "سي سي تي او" بمعدل سنوي 63% لتسجل 493.5 مليون جنيه، مدفوعة بنفس الأسباب سالفة الذكر. وأخيرًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 48% إلى 706.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي لجميع الشركات التابعة. وخلال عام 2024، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بشركة طاقة عربية 2.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 35%. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

وسجلت القلعة صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية 420.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 91%، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع أسهم شركة طاقة عربية خلال فترة المقارنة (الربع الأخير من عام 2023). وخلال عام 2024، سجل صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 6.4 مليار جنيه، وهو تراجع سنوي بمعدل 2%. هذا وقد سجلت جميع الشركات التابعة، باستثناء الشركة المصرية للتكرير، وأسكوم، وشركة مزارع دينا، صافي ربح خلال الربع الأخير من عام 2024. وخلال عام 2024، سجلت جميع الشركات صافي ربح باستثناء شركة أسكوم.

كما سجلت الشركة المصرية للتكرير صافي خسائر بقيمة 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مقابل صافي ربح 641.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وضعف جودتها وانخفاض أسعار المنتجات البترولية. وخلال عام 2024، سجلت الشركة المصرية للتكرير صافي ربح 1.8 مليار جنيه، وهو تراجع سنوي بمعدل 63%. وبالتوازي، سجلت مجموعة أسيك القابضة صافي ربح بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مقابل صافي خسائر 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بفضل تحسن ربحية جميع الشركات التابعة. وخلال عام 2024، بلغ صافي الربح لمجموعة أسيك القابضة 1.5 مليار جنيه، مقابل صافي خسائر 1.8 مليار جنيه خلال عام 2023، نتيجة لنفس الأسباب سالفة الذكر، بالإضافة إلى رد مخصص انتفى الغرض منه.

من ناحية أخرى، سجلت شركة مزارع دينا القابضة صافي خسائر بقيمة 44.2 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مقابل صافي خسائر 1.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، نتيجة ارتفاع مصروفات الفوائد والإهلاك، إلى جانب خسائر فروق العملة بشركة مزارع دينا. وخلال عام 2024، ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 367% ليسجل 247.2 مليون جنيه مدعومة بتحسن ربحية جميع القطاعات التابعة. كما سجلت شركة أسكوم صافي خسائر بقيمة 404.2 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، بزيادة سنوية 35%، بسبب تراجع الربحية بشركة أسكوم للتعدين. وخلال عام 2024، سجلت شركة أسكوم صافي خسائر بقيمة 338.9 مليون جنيه، بسبب تسجيل اضمحلال بقيمة قدرها 320.5 مليون جنيه، وذلك مقابل تسجيل صافي ربح بقيمة 2.0 مليار جنيه خلال عام 2023 نتيجة تحقيق أرباح استثنائية ناتجة عن بيع أحد الشركات التابعة خلال فترة المقارنة (عام 2023).

وبلغ صافي الربح بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات 84.8 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 97% على خلفية نمو الأرباح التشغيلية المتكررة للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية إلى جانب نمو صافي الأرباح الدولارية لشركة جنوب السودان للنقل النهري. وخلال عام 2024، ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 31% ليسجل 149.2 مليون جنيه مدفوعًا بنفس الأسباب سالفة الذكر. وأخيرًا، ارتفع صافي الربح بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 44% إلى 277.2 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي لشركتي طاقة غاز وطاقة باور. وخلال عام 2024، بلغ صافي الربح بشركة طاقة عربية 702.0 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 26% نتيجة لنفس الأسباب سالفة الذكر.

وفي هذا السياق أشاد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بنجاح القلعة في اختتام عام 2024 بأداء قوي يعكس مرونتها الفائقة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم. فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 53% خلال العام المالي 2024، مدعومة بنمو الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير فضلاً عن نمو نتائج جميع الشركات التابعة. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح استراتيجية النمو التي تتبناها القلعة والتي تمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنمو المستدام خلال عام 2025.

فعلى صعيد الربحية، بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 21.4 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو تراجع سنوي بنسبة 6% بسبب تراجع هامش ربح التكرير بالشركة المصرية للتكرير خلال العام. وعند استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 46% بفضل النمو القوي بجميع الشركات التابعة. وبالمثل، انخفض صافي الربح بنسبة 2% خلال عام 2024 نتيجة تراجع هامش ربح التكرير. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير؛ يرتفع صافي الربح بنسبة سنوية 4% خلال عام 2024، في ضوء نمو صافي الربح في معظم الشركات التابعة خلال الفترة.

وأشار هيكل أن الإدارة تمضي قدمًا في المسار الصحيح لإتمام تسوية وإعادة هيكلة ديون المجموعة. فعلى صعيد عملية شراء المديونية الخارجية المستحقة من خلال شركة (QHRI)؛ انعقدت الجمعية العامة العادية للقلعة في 4 يونيو 2025، ووافقت على تمديد موعد الحد الأقصى لإتمام إجراءات عملية زيادة رأس المال إلى 15 سبتمبر من العام الجاري. كما أعلنت شركة القلعة عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 17 يوليو الجاري لمناقشة الموافقة على عملية زيادة رأس المال المقترحة والمتعلقة بالديون المستحقة لشركة (QHRI) وسيتادل كابيتال بارتنرز. ومن المقرر عقب موافقة الجمعية العامة على هذا القرار؛ تخصيص أسهم لكل من شارك في عملية شراء المديونية الخارجية سالفة الذكر. وسوف تثمر قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالموافقة على زيادة رأس المال عن تعزيز المركز المالي للشركة والحد من المخاطر، حيث سيتم بموجب هذا القرار تحويل 240 مليون دولار من الديون إلى حقوق ملكية، وهو ما يتفق مع استراتيجية القلعة الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة هيكل رأس المال وتعزيز قيمة حقوق المساهمين.

وأكد هيكل أن القلعة ستواصل المُضي قدمًا في مسار النمو القوي خلال الفترة القادمة وسط مختلف الصعوبات والتحديات. واستشرافًا للمستقبل، تعتزم القلعة ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها.

وألمح هيكل إلى أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، وفي بعض الحالات يجري حساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بأداء القلعة خلال العام المالي 2024 والذي جاء مدعومًا بأداء الشركة المصرية للتكرير التي تواصل تحقيق إيرادات دولارية قوية رُغم تراجع هامش ربح التكرير خلال الفترة. كما واصل قطاعيّ الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية على مستوى الإيرادات والأرباح عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتهما. وبالتوازي؛ ساهم التعافي القوي لأداء شركة أسمنت التكامل بالسودان في دعم نتائج قطاع الأسمنت وتحقيق نمو سنوي ملحوظ خلال عام 2024. وأخيرًا، يمضي قطاع التعدين قدمًا في دعم نمو النتائج المالية المجمعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد، خاصة في ظل تغيرات أسعار الصرف.

وأشاد الخازندار بالإنجازات التي أحرزتها القلعة في إطار استراتيجية تدعيم مركزها المالي عبر تقليص ديون المجموعة؛ فقد نجحت الشركة المصرية للتكرير في إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية اعتبارًا من 20 ديسمبر 2024، كما قامت مؤخرًا بسداد 157.5 مليون دولار في يونيو 2025، ليبلغ بذلك صافي ديون الشركة المصرية للتكرير حاليًا 228.0 مليون دولار. وتمضي الشركة قدمًا على المسار الصحيح للانتهاء من سداد ديونها الرئيسية بالكامل قبل الموعد المخطط. وتؤكد القلعة التزامها المتواصل بخفض مستويات المخاطر وتعزيز مركزها المالي على المدى الطويل.

واختتم الخازندار أن أداء القلعة خلال عام 2024 يعكس قدرتها على المُضي قدمًا على مسار النمو القوي الذي تنهجه منذ بداية العام وسط مختلف الصعوبات والتحديات، مؤكدًا ثقته في مواصلة القلعة تحقيق المزيد من النتائج القوية خلال عام 2025 على صعيد مختلف القطاعات والأسواق التي تعمل بها.

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