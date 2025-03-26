أكد رئيس مجلس الإدارة على أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا في مسيرة الشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت “تبريد”، الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الرائدة عالميًا في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، أمس، عن نتائجها المالية السنوية للعام 2024 خلال انعقاد جمعيتها العمومية السنوية. ونظراً للأداء المالي والتشغيلي المتميز للشركة خلال العام الماضي، أقرّ المساهمون توزيع أرباح بقيمة إجمالية تصل إلى 441 مليون درهم إماراتي وبواقع 15.5 فلساً للسهم الواحد، يتم توزيعها نقداً بالكامل.

وخلال الأعوام الخمس الماضية، حققت "تبريد" عائدات إجمالية للمساهمين بلغت 96% من خلال زيادة سعر السهم وتوزيعات الأرباح. وفي عام 2024، سجّلت الشركة إيرادات قياسية وزيادة بنسبة 32% في صافي الأرباح بعد الضرائب.

ترأس الجمعية العمومية السنوية الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة الشركة، وخلال الاجتماع وافق المساهمون أيضًا على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وهما: منصور الحامد وجانيس راي لوزادا.

وتعليقاً على نتائج الجمعية العمومية، قال الكثيري: "قدمت "تبريد" أداءً ثابتًا وقويًا طوال عام 2024، مستفيدة من الاستثمارات الحكيمة الأخيرة والنهج المدروس في تطوير الأعمال وتوسيعها، وهي تُعد واحدة من أكثر الشركات استقرارًا في دولة الإمارات، حيث تقدم عوائد ممتازة لمستثمريها سنويًا، ولم تكن توزيعات الأرباح لعام 2024 استثناءً لهذا النجاح."

"بدأت تبريد عام 2025 بزخم كبير، حيث جمعت 700 مليون دولار أمريكي من خلال أول إصدار للصكوك الخضراء الخاصة بها، مدتها خمس سنوات، وأبرمت اتفاقية امتياز لتأسيس مشروعًا مشتركًا جديدًا مع شركة "دبي القابضة للاستثمارات" لتوفير تبريد مستدام لجزيرة "نخلة جبل علي"، أحد أبرز المشاريع العقارية في الإمارات العربية المتحدة. كما تتمتع "تبريد" اليوم بميزانية عمومية أقوى من أي وقت مضى، وهناك العديد من الفرص الواعدة التي تلوح في الأفق، مما يجعلها خيارًا آمنًا للمستثمرين الحاليين والمستقبليين."

خلال عام 2024، أكملت "تبريد" بناء محطتين جديدتين وأضافت 23,576 طن تبريد من التوصيلات الجديدة على مستوى محفظتها في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومصر، والهند. كما شهدت "تبريد" نموًا في أحجام الاستهلاك خلال عام 2024، بنسبة 5% لتصل إلى 2.66 مليار طن تبريد في الساعة.

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) “تبريد”

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 92 محطة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وثمانية محطات في عُمان، وواحدة في كل من مملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

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