الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألف، المطور العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن تحقيق إنجازات استثنائية خلال عام 2024، حيث تجاوزت مبيعاتها 2.4 مليار درهم، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 30%، واستحوذت على نسبة تزيد عن 25% من سوق العقارات في الشارقة، مما يعكس ريادة المجموعة في السوق العقاري، والتزامها بتقديم مشاريع متميزة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.

تقدم ملحوظ في المشاريع التطويرية

وواصل مشروع الممشى، أحد أبرز المشاريع التطويرية لمجموعة ألف، تحقيق تقدم كبير خلال عام 2024، حيث تم تسليم 2,322 وحدة سكنية ضمن هذا المجتمع السكني المتكامل، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة تطويره. كما اكتمل بناء 20 مبنىً ضمن المشروع، ما يؤكد التزام المجموعة بإنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الجودة.

وفي مشروع حيّان، واصلت مجموعة ألف تحقيق مبيعات متميزة، لا سيما في أحياء أريم وألما، مما دفع إلى إطلاق الحي الجديد سَمر، استجابة للطلب المتزايد على المجتمعات السكنية الراقية التي توفر بيئة معيشية متكاملة ومستدامة.

رؤية استراتيجية للنمو والتوسع

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف:

"كان عام 2024 عامًا محوريًا بالنسبة لمجموعة ألف، إذ ساعدتنا رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بالتميز على تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث نواصل هذا الزخم بخطى ثابتة عبر إطلاق مشاريع جديدة تعزز مكانتنا الريادية وتوفر مزيدًا من الفرص المبتكرة لعملائنا، وتوفر للمجتمع أنماط حياة عصرية ومستدامة."

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، أطلقت المجموعة مشروع ألفه، الوجهة السكنية العصرية التي تمثل إضافة نوعية إلى محفظة مشاريعها العقارية. يمتد المشروع على مساحة 84,814.40 مترًا مربعًا، ويضم 12 مبنىً سكنيًا محاطًا بمساحات خضراء شاسعة ومرافق ترفيهية تمتد على 57,529.6 مترًا مربعًا، ليمنح السكان تجربة معيشية تجمع بين الحداثة والهدوء في بيئة متكاملة ومتناغمة مع الطبيعة.

التميز في خدمة العملاء والمسؤولية المجتمعية

قدمت مجموعة ألف خدماتها لأكثر من 7,500 عميل حتى الآن، مع استمرارها في التركيز على تقديم تجارب عملاء استثنائية، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة في جميع مشاريعها. كما تواصل المجموعة العمل على تطوير المجتمعات السكنية التي تجمع بين الفخامة والراحة، لتلبية احتياجات العملاء المتنامية في سوق العقارات بالشارقة.

وفي إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، ساهمت مجموعة ألف في دعم تأسيس مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية حقوق الأطفال حول العالم، مما يعكس التزام المجموعة بإحداث تأثير إيجابي يتجاوز قطاع العقارات، ليشمل الجوانب الإنسانية والتنموية.

آفاق واعدة لعام 2025

مع بداية عام 2025، تستعد مجموعة ألف لمواصلة مسيرتها الطموحة، حيث تخطط لإطلاق مشروعين جديدين في الشارقة، مما يعزز من ريادتها في تطوير المجتمعات السكنية الحضرية، ويوسع من نطاق استثماراتها في القطاع العقاري، لترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة 12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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