المنامة، البحرين: أقامت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، حفل توزيع جوائز برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) للعام 2024- 2025. وقد حضر الحفل سعادة الاستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وسعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد عبدالكريم أحمد بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات الراعية للبرنامج، وعدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم.

كما حضر الحفل أكثر من 200 طالب يمثلون 20 مدرسة و7 جامعات، إلى جانب 42 مرشدي الاستثمار والذين أشرفوا على الفرق الطلابية خلال البرنامج، حيث تم تكريم جميع الفرق المشاركة على جهودهم طوال فترة البرنامج.

بهذه المناسبة أكدت سعادة الاستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن حكومة مملكة البحرين تدرك أهمية دعم وتشجيع الشباب البحريني، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية وأحد محفزاتها الرئيسية مشيرة إلى أهمية إشراك الشباب في كافة القطاعات الاقتصادية، ليصبحوا قادرين على تأدية دورهم الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيدة بما تقدمه منصة تريد كويست للطلاب لفهم المفاهيم المالية الأساسية، فضلا عن تطبيقها من خلال محاكاة تداول واقعية. وأضافت بأن تريد كويست يتيح للعقول الشابة تفهّم الطبيعة الديناميكية للأسواق المالية، والالمام بآخر التطورات التي قد تأثر على سوق الأسهم على المستويين المحلي والإقليمي.

علَق الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "نحن سعداء بالتوسع والتطور المستمر لبرنامج "تريد كويست" الذي يوفر للطلبة تجربة عملية فريدة من نوعها، تساهم في تعزيز الثقافة المالية لديهم وتطوير مهاراتهم في تحليل سوق الأسهم. يسعى برنامج "تريد كويست" إلى سد الفجوة بين التعليم النظري في الفصول الدراسية والتطبيق العملي في التداول مما يوفر للطلبة فرصة لاكتساب خبرة عملية في تطبيق الاستراتيجيات، وفهم ديناميكيات السوق، وتطوير مهارات التفكير النقدي اللازمة للتعامل بكفاءة مع المشهد المالي."

أضاف الشيخ خليفة: "يعد برنامج "تريد كويست" من البرامج التي تهدف إلى تطوير المهارات الضرورية والمناسبة لمواجهة تحديات المستقبل."

وجه الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشكر والتقدير إلى سعادة السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزير الصناعة والتجارة لتكرمها بحضور حفل توزيع جوائز البرنامج. كما وجه الشيخ خليفة الشكر والامتنان إلى جميع الجهات الراعية للبرنامج والتي ساهمت بدور أساسي في نجاحه.

واحتلت المراكز الثلاثة الأولى في البرنامج للمدارس الخاصة كل من مدرسة ابن خلدون الوطنية في المركز الأول، ومدرسة النور العالمية في المركز الثاني، والمدرسة البريطانية في البحرين المركز الثالث. وفي فئة المدارس الحكومية، احتلت المراكز الثلاثة الأولى كل من مدرسة النور الثانوية للبنات في المركز الأول، ومدرسة جدحفص الثانوية للبنات في المركز الثاني، ومدرسة النعيم الثانوية للبنين في المركز الثالث. واحتلت المراكز الثلاثة الأولى للجامعات الجامعة الأمريكية بالبحرين المركز الأول، ثم جامعة البحرين في المركز الثاني، وجامعة ستراثكلايد البحرين في المركز الثالث.

شارك في برنامج تريد كويست لهذا العام إجمالي 27 فريقًا طلابيًا، 10 من المدارس الخاصة، و10 من المدارس الحكومية، إضافة إلى 7 فرق جامعية. واشتملت فرق المدارس الخاصة على مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية في البحرين، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة الرجاء، ومدرسة سانت كريستوفر، ومدرسة الشيخة حصة للبنات، ومدرسة الوسام.

أما المدارس الحكومية فهي مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، ومدرسة جد حفص الثانوية للبنات، ومدرسة المعرفة الثانوية للبنات، ومدرسة المحرق الثانوية للبنات، ومركز ناصر العلمي والتقني، ومدرسة النعيم الثانوية للبنين، ومدرسة النور الثانوية للبنات، ومدرسة سار الثانوية للبنات، ومدرسة الشروق الثانوية للبنات، ومدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

أما الجامعات المشاركة في برنامج هذا العام فهي الجامعة الأمريكية في البحرين، وجامعة بوليتكنك البحرين، والجامعة البريطانية في البحرين، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة البحرين، وجامعة ستراثكلايد البحرين، وجامعة البحرين للتكنولوجيا.

وتقدمت بورصة البحرين بخالص الشكر لجميع المؤسسات التي ساهمت في رعاية البرنامج هذا العام: الرعاة من الفئة البلاتينية هم: البنك الأهلي المتحد، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وخليجي بنك، وبنك البحرين الوطني، وبنك السلام. والرعاة من الفئة الذهبية هم: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)، وبنك البحرين الإسلامي، وسيكو ش.م.ب (م). بالإضافة إلى الرعاة من الفئة الفضية بنك البحرين والكويت، وبنك الخليج الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك الخليج المتحد. كما وجهت بورصة البحرين الشكر إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الشريك المعرفي للبرنامج، على استضافته لجلسات غرفة التداول للفرق المشاركة.

يعد برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) برنامج تحدي افتراضي يحاكي تجربة التداول الاستثماري في الأسواق المالية العالمية ويهدف إلى إكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في بورصة البحرين وبورصة نيويورك، وتحليل واختيار الأسهم التي يستثمرون فيها، وإدارة محفظة من الأسهم.

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