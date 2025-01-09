دبي، الإمارات العربية المتحدة: حددت شركة Pulse Hotels & Resorts، المطورة العالمية للضيافة في جزر المالديف، أبرز اتجاهات السفر بين مسافري دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وتشمل هذه الاتجاهات تفضيلًا متزايدًا للسفر المرتبط بالعافية والتطوع السياحي في Nova Maldives، إضافةً إلى سفر العائلات الباحثة عن المغامرات في Kandima Maldives. يتماشى هذا التحول مع حركة السفر العالمية "السفر الهادف"، والتي تشجع الضيوف على اختيار رحلات ذات مغزى تحافظ على روتينهم الصحي، تعزز ارتباطهم بالثقافات المحلية، تساهم في ممارسات مستدامة، وتتيح لهم تحقيق أنشطة قائمة على قائمة أحلامهم. ومع توقع استمرار هذه الاتجاهات في النمو، يعد عام 2025 بأن يكون عامًا مثيرًا لعالم السفر.

برزت السفر للاستجمام كاتجاه مميز بين المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت Pulse Hotels & Resorts زيادة ملحوظة في عدد الضيوف الباحثين عن تجارب تجديدية وشمولية خلال عام 2024. وقد كانت Nova، الجزيرة المفعمة بالروح، في طليعة هذا التحول من خلال تقديم جلسات التأمل تحت الماء، وتمارين التنفس تحت ضوء القمر، وبرامج التطوع السياحي الفريدة. تتيح هذه المبادرات للضيوف المساهمة في جهود الحفاظ على البيئة البحرية، مما يخلق فرصًا للتفاعل الهادف مع الطبيعة. ويتوقع الخبراء أن تستمر السفر للاستجمام والتطوع السياحي في تصدر مشهد السفر لعام 2025، لجذب الباحثين عن تجارب غامرة وذات تأثير.

استجابةً لتفضيلات السفر المتطورة، أطلقت Kandima أول وأطول مضمار سريع لسيارات الكارت الكهربائية في جزر المالديف في أكتوبر 2024. يقدم هذا المسار الفريد، المطل على المحيط، تجربة مليئة بالإثارة وسط مناظر خلابة للجزيرة. مع سرعات تصل إلى 80 كم/ساعة و10 منعطفات حماسية، يعتبر هذا النشاط تجربة غير عادية ضمن فعاليات الجزيرة.

يشكل مضمار الكارت جزءًا من التزام Kandima الأوسع بالابتكار والمغامرة، لضمان لحظات لا تُنسى للعائلات الباحثة عن تجارب سفر فريدة. من خلال دمج معالم الجذب المتطورة مع الجمال الطبيعي لجزر المالديف، تواصل Kandima جذب العائلات الخليجية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للراغبين في خلق ذكريات لا تُنسى. إلى جانب ذلك، تقدم Kandima مجموعة واسعة من الأنشطة مثل الغوص تحت الماء، وركوب الأمواج بالطائرة الشراعية، والغطس باستخدام أجهزة سيبوب، والعديد من الأنشطة الأخرى.

صرح ألطاف محمد علي، الرئيس التنفيذي للعمليات في Pulse Hotels & Resorts:

"تستمر جزر المالديف في جذب المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون عن أكثر من مجرد الاسترخاء. إنهم يسعون وراء تجارب ذات مغزى تتيح لهم الاتصال بالطبيعة، بأنفسهم، وبالثقافة المحلية. في Nova، قمنا بتصميم عروض مثل التأمل تحت الماء، وجلسات التنفس بضوء القمر، ومبادرات التطوع السياحي لتلبية هذه التفضيلات المتطورة. وبالمثل، أعادت Kandima تعريف السفر العائلي من خلال مزج المغامرة بالابتكار المتقدم."

وأضاف:

"يعكس هذا التحول نحو السفر الواعي والمستدام تطورًا أوسع في كيفية تعامل مسافري دول مجلس التعاون الخليجي مع عطلاتهم. إن السفر للاستجمام ، التطوع السياحي، والإجازات النشطة ليست مجرد اتجاهات، بل هي دليل على طريقة أكثر وعيًا وترابطًا لاستكشاف العالم. ومع بقاء جزر المالديف كوجهة رئيسية للسياح من دول الخليج، فإن قربها - على بعد أربع ساعات فقط بالطائرة - وجمالها الذي لا يُضاهى يجعلانها خيارًا لا يُهزم."

مع ريادة مسافري دول مجلس التعاون الخليجي في تبني تجارب السفر الغامرة، تظل Pulse Hotels & Resorts ملتزمة بمواكبة هذا التوجه. ومن خلال دمج الابتكار والعافية والمغامرة، تسعى Kandima وNova لإعادة تعريف السفر الفاخر للمسافر العصري في عام 2025 وما بعده.

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نبذة عن Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts هي شركة تطوير ضيافة عالمية تتميز بابتكار تجارب استثنائية. تستخدم الشركة نهجًا تجاريًا ومبتكرًا لتطوير الفنادق والمنتجعات والعقارات التي تلهم وتبهر. تسعى الشركة لخلق اتصال حقيقي مع موظفيها وضيوفها وعملائها، مما يجعلها مواكبة لأحدث تطورات القطاع لتقديم مفاهيم عالمية المستوى وعلامات تجارية مبتكرة.

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